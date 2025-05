¿Se enfermó por culpa de Michelle Vieth? Héctor Soberón piensa que le dio cáncer de mama por quedarse callado

Héctor Soberón compartió públicamente que hace 9 meses padeció cáncer de mama. Además, su hermano Alejandro sufrió un tumor en el estómago que hizo metástasis, y finalmente falleció. En TVNotas platicamos con el conductor de ‘Con M de mañanita. Nos contó a qué atribuye su enfermedad.

Muere hermano de Héctor Soberón / IG: @hector_soberon

Te puede interesar: Héctor Soberón advierte al novio de su ex por poner en peligro a sus hijas: “Si quieres, mát...te tú"

¿Cómo afectó a Héctor Soberón la muerte de su hermano?

“La partida de mi hermano ha sido difícil. Es una parte de nosotros. Empiezas a sentir esa edad y ese aviso de que ya empieza a faltar la familia. Primero mi papá (2023) y ahora mi hermano. Es fuerte y un duelo que uno tiene que pasar”.

“He hablado y he tenido mucha terapia con tanatólogos cuando murió mi padre, pero nadie está preparado para la muerte. Para allá vamos todos. Es como un aviso. Un examen de autoconciencia de qué has hecho en tu vida y qué necesitas, o si estás satisfecho con lo que has logrado. Es lo que deja la falta de un ser querido”.

“Al final del día yo creo que mi hermano sabía que se iba, porque no quiso morir en el hospital. Murió en la casa y se dejó ir. Siempre he dicho que el cáncer no es una sentencia de muerte y debes crear conciencia de que el cuerpo habla y te pide a gritos cuando algo te hace falta”.

El hermano de Héctor Soberón murió de cáncer hace poco / Fotos: Luis Pérez

Échale un ojo: Héctor Soberón y Carlo Guerra vuelven a la actuación en la 4ª temporada de ‘Teatro en breve’

Héctor Soberón piensa que el cáncer le dio por guardar sus emociones

“Si te duele la garganta es porque estás callando algo. El estómago son las emociones. Todas las enfermedades son psicosomáticas (causadas por factores emocionales y psicológicos) y se manifiestan”.

“Eso me deja que ya no me puedo quedar callado en muchas cosas. Tengo que exteriorizarlas, porque ya tuve un aviso (cáncer de mama). Debo tomar las cosas de quién vienen y no confrontarlo. Ya me cansé".

Atribuye su enfermedad a las emociones. “Por todo lo que te quedas callado y guardado. Durante 20 o 22 años he tenido procesos muy difíciles que la gente no entiende. Te quedas callado, porque no hay de otra y así confrontas los ataques. Te aguantas y llega un momento en que el cuerpo te pasa la factura”.

Héctor Soberón tuvo cáncer de mama / IG: @hector_soberon / Juan Pablo Méndez

Lee también: Héctor Soberón y Larisa Mendizabal estrenaron la obra ´Una visita inesperada´

Hace más de 20 años fue acusado por Michelle Vieth de supuestamente haber filtrado un video íntimo. Ahora ella, al enterarse de la noticia de que tenía cáncer dijo que era muy desafortunado lo que estaba pasando. El actor nos dijo: “No la escuché, pero gracias”.

¿Qué dijo Michelle Vieth? “Es una noticia desafortunada que a alguien le diagnostiquen una enfermedad de esta índole. Lo único que puedo hacer es mandarle bendiciones a las personas que están atravesando por una situación similar. Oración y acercarse a Dios, que los milagros existen y que las bendiciones también se multiplican”.

Michelle Vieth habló sobre el cáncer de Héctor Soberón / Fotos: Luis Pérez

¿Cómo ha sido la pelea de Héctor Soberón con Michelle Vieth?

Michelle Vieth y Héctor Soberón se conocieron cuando grabaron la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’ (1997). Ella es 15 años menor, ahí comenzó el romance. Se casaron en 2002.

En 2004, el mismo día que firmaron el divorcio, salió a la luz un video íntimo de Michelle. Ella lo señaló a él de haberlo filtrado para dañar su imagen .

. Por su parte, Héctor siempre ha negado que fuera él. Le afectó fuertemente en su vida profesional y personal.

Hasta la fecha la actriz no ha quitado el dedo del renglón. Está en espera de que se apruebe la ley que castiga difundir este tipo de materiales como venganza, para poder hacer algo y que no vuelva a sucederle a alguien lo que ella vivió.

Héctor Soberón lleva más de 20 años de pelea con su ex Michelle Vieth / Fotos: Luis Pérez

No te pierdas: Michelle Vieth habla del video que le cambió la vida y aplaude a Alicia Villarreal: VIDEO

¿Cómo superó el cáncer de mama Héctor Soberón?

“Fueron 6 meses difíciles, pero ya estoy bien. Todo lo pasé junto a mi hermano. Platicábamos mucho. Le dije que se viniera a México, que se tratara en FUCAM (Fundación de cáncer de mama). Por alguna razón no vino. No podemos decir que eso fue, pero a mí en FUCAM me trataron de maravilla. Gracias a ‘Olga Sana’ llegué ahí".

El cáncer de mama en hombres es poco común: “Es uno de cada cien, se cree que es hereditario por parte materna. Lo tomé con mucha filosofía y afortunadamente no hubo metástasis”.

“Me sometí a terapias homeopáticas. Me inyectaba ozono cada tercer día. Era en el pecho, espalda y columna baja, durante 6 meses. No necesité quimioterapias ni operación. También tiene que ver la actitud. Es la gran diferencia: Cómo recibes un golpe de estos”.

Héctor Soberón tuvo cáncer de mama / IG: @hector_soberon / Juan Pablo Méndez

Revisa: Divorcio de Héctor Soberón fue porque su esposa no aguantó sus mentiras y le perdió toda la confianza

“La palabra ‘cáncer’ no es sentencia de muerte, lo que te mata es saber que tienes cáncer y los pensamientos de: '¿Cuánto me queda de vida?'. Lo más importante es saber enfrentarlo, si te dejas caer o lo confrontas”.

“Quiero hacer conciencia de que todas las personas, no importa el género, cualquier cosa que sientas en el cuerpo o que te llame la atención, ve y revísate. No pierdes nada. Al contrario, puedes ganar. Ha que disfrutar la vida”, concluyó.

¿Cómo prevenir el cáncer de mama?

Según la Fundación de cáncer de mama (FUCAM), es una enfermedad en la que las células de la mama se multiplican sin control. Aunque es más común en mujeres, también puede desarrollarse en hombres, pues también hay tejido mamario. Es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad. Puede estar relacionado con factores:

genéticos,

hormonales,

ambientales y

de estilo de vida.

El cáncer de mama en hombres está en ascenso. Un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia en el tratamiento. Es compatible con:



cirugía,

quimioterapia,

radioterapia o

terapia hormonal.

Síntomas del cáncer de mama:



un bulto en la mama,

cambios en la piel que cubre la mama:

Hoyuelos, arrugas, enrojecimiento o descamación.

cambios en el pezón, como:

enrojecimiento, dolor, un pezón que empieza a hundirse, secreción del pezón y ganglios linfáticos dilatados debajo del brazo.



Si presentas alguno, consulta a un especialista.