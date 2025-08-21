Músico de 29 años es diagnosticado con cáncer de colon etapa 4 y envía importante mensaje

El bajista Jordan Brunoli, integrante de la banda australiana Bugs, sorprendió al mundo de la música y al público en general al revelar que, a sus 29 años, enfrenta un devastador diagnóstico de cáncer en etapa avanzada.

Lo que comenzó como síntomas leves se convirtió en una dura batalla que ha transformado su vida, pero también lo ha motivado a enviar un mensaje de conciencia a otros jóvenes: cuidar la salud y no ignorar las señales de alerta del cuerpo.

Brunoli, quien recientemente comenzó su segunda ronda de quimioterapia, ha tenido que adaptarse a una nueva rutina, que incluye la instalación de una ostomía tras la extirpación de tumores en el intestino y ganglios linfáticos.

Jordan Brunoli, bajista de Bugs, enfrenta cáncer colorrectal en etapa 4 y utiliza su experiencia para concienciar a jóvenes sobre la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud. / Instagram Bugs FB Jordan Brunoli

¿Qué tipo de cáncer tiene Jordan Brunoli y en qué etapa se encuentra?

Jordan Brunoli fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 4 incurable, según su página de Gofundme. Este tipo de cáncer afecta el intestino grueso y generalmente se observa en personas mayores de 50 años, aunque cada vez hay más casos en jóvenes menores de 30, como él mismo señaló en sus redes. Desde el diagnóstico, el cáncer se ha extendido a su hígado y ganglios linfáticos, complicando su tratamiento y limitando su capacidad para trabajar y realizar actividades cotidianas.

El músico ha compartido con sus seguidores que, aunque la enfermedad es agresiva, está tratando de mantener cierta normalidad en su vida: conduce nuevamente, visita amigos y continúa con la música, que considera un refugio emocional.

¿Qué mensaje comparte Jordan Brunoli con los jovenes tras su diagnóstico de cáncer?

A pesar de las dificultades, el músico encuentra en la música su “lugar terapéutico feliz”, y comparte su historia para inspirar a otros a realizar chequeos médicos regulares y no subestimar los riesgos del cáncer colorrectal en personas jóvenes.

“Pensé que era muy joven, pero recientemente hay un incremento de casos de cáncer de colon en personas menores de 30”, compartió recientemente en un emotivo escrito en el que detalla su batalla contra la enfermedad. “Un diagnóstico puede hacer la diferencia en un tumor en estado uno o en estado cuatro de metástasis”, comentó Jordan Brunoli en Facebook.

¿Qué es una ostomía y por qué se la instalaron a Jordan Brunoli?

La ostomía que le realizaron al cantante es un procedimiento quirúrgico que crea una apertura en el abdomen para permitir la eliminación de desechos del cuerpo cuando el intestino no puede funcionar correctamente. En el caso de Brunoli, la cirugía fue necesaria tras la extirpación de tumores del intestino y ganglios linfáticos afectados por el cáncer.

El músico ha compartido en redes y en su página de Gofundme que aún se está adaptando a esta nueva realidad, bromeando sobre la “rareza de tener un orificio en el abdomen”, pero asegurando que actualmente puede realizar el 90% de las actividades que hacía antes. Este procedimiento le ha permitido continuar con su tratamiento y mejorar su calidad de vida mientras enfrenta la enfermedad.

¿Quién es Jordan Brunoli?

Jordan Brunoli es el bajista de la banda australiana de rock alternativo Bugs, con sede en Brisbane, Australia. El joven músico se ha mostrado muy positivo desde su diagnóstico.

Tras el diagnóstico, sus amigos Brock Weston y Connor Brooker crearon una campaña de GoFundMe para apoyar económicamente a Brunoli en su tratamiento, cubriendo gastos médicos, medicamentos y suministros.

Los compañeros de banda de Jordan han organizado un concierto que se organizará en octubre para ayudar a su amigo con sus gastos médicos.

Llamado ‘Saving a Bug’s Life’, el espectáculo tendrá lugar en Brisbane’s Tivoli el 4 de octubre y contará con compañeros de la banda de otras bandas como Brisbane Beddy Rays, así como a los rockeros de Sydney, querido Seattle, Hope D, The Boys, Voiid, Towns y DZ Deathrays ‘DJ set.

