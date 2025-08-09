Regina Murguía celebra su cumpleaños tras operación en la que le habrían quitado tumor cancerígeno

Regina Murguía, integrante del grupo pop JNS, celebró por adelantado su cumpleaños número 40 en medio de un proceso de recuperación que ha generado preocupación entre sus seguidores. Aunque ella no ha confirmado públicamente un diagnóstico de cáncer, fue sometida a una cirugía para extirpar pólipos en el intestino, lo que ha dado pie a especulaciones sobre su estado de salud.

La celebración, discreta, pero emotiva, se llevó a cabo en un ambiente privado. Las imágenes traen paz a sus seguidores y ya corren por todo el Internet.

Regina Murguía sonriendo / Instagram: @murguiaregina

¿Regina Murguía tiene cáncer?

Aunque algunos medios han mencionado la palabra “cáncer”, Regina Murguía no ha confirmado públicamente ese diagnóstico. Lo que sí se sabe es que fue intervenida quirúrgicamente para extirpar pólipos en el intestino, y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Fue Karla Díaz y Angie Taddei, integrantes del grupo JNS, quienes compartieron detalles sobre la condición médica que enfrentó su compañera Regina Murguía y por lo que se encendieron las alarmas. De acuerdo con sus declaraciones, Murguía fue sometida a una cirugía para extirpar pólipos en el intestino que, tras ser analizados, habrían resultado ser cancerosos.

Angie mencionó que “nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta” y soltó una declaración que muchos interpretaron como una confirmación de que lo que tenía Regina era un tumor cancerígeno.

“Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo, y sí, lo sacaron todo”. Angie Tadei

Hasta ahora sigue sin confirmarse el supuesto diagnóstico que asusto a sus más de 600 mil seguidores.

Regina Murguía de JNS fue operada de pólipos en el intestino / Redes sociales

¿Cómo celebró Regina Murguía sus 40 años?

El festejo por su cumpleaños número 40 de Regina Murguía, que oficialmente será el 14 de agosto, se adelantó unos días y se realizó en un entorno íntimo. La reunión estuvo llena de cariño, con detalles pensados especialmente para ella por parte de sus amigas, quienes han estado cerca durante este proceso.

Entre las asistentes estuvo Karla Díaz, también integrante de JNS, quien compartió un mensaje emotivo en redes sociales: “Mis hermanas por siempre”, escribió, refiriéndose a Regina y Angie Taddei.

En la celebración no faltaron los globos, el pastel de chocolate ni las tradicionales mañanitas. Regina Murguía compartió con sus seguidores este momento especial, lleno de cariño y detalles que reflejan el amor con el que fue rodeada en medio de su recuperación.

¿Regina Murguía regresará a los escenarios con JNS tras su recuperación médica?

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su regreso, se espera que Regina Murguía vuelva a los escenarios junto a JNS una vez que esté completamente recuperada. Su presencia es esencial en el grupo, que ha mantenido una sólida trayectoria desde los años noventa.

Los fans han expresado su deseo de verla nuevamente sobre el escenario, con la energía vibrante que la caracteriza. Por ahora, la prioridad de Regina es su bienestar, y este cumpleaños número 40 marca un nuevo comienzo lleno de esperanza, gratitud y amor.