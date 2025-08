Integrante de JNS reaparece tras cirugía y cancela evento, ¿confirma cáncer?

Regina Murguía, integrante del grupo pop JNS, reapareció en redes sociales luego de que sus compañeras de agrupación dejaron ver que Regina habría tenido un problema cancerígeno. Si bien, no lo dijo abiertamente, Angie Tadei señaló que lo que tenía Regina no era algo bien, que no estaba padre y que tenían que sacarlo. Ahora Regina ¿confirma que tuvo cáncer?

Grupo JNS / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el diagnóstico médico de Regina Murguía, integrante de JNS?

Desde hace unos días durante un encuentro con medios, Karla Díaz y Angie Taddei, integrantes del grupo JNS, compartieron detalles sobre la condición médica que enfrentó su compañera Regina Murguía. De acuerdo con sus declaraciones, Murguía fue sometida a una cirugía para extirpar pólipos en el intestino que, tras ser analizados, habrían resultado ser cancerosos.

Angie mencionó que “nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta” y soltó una declaración que muchos interpretaron como una confirmación de que lo que tenía Regina era un tumor cancerígeno.

“Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo, y sí, lo sacaron todo”. Angie Tadei

Las declaraciones se dieron días después de que Regina anunciara públicamente que tenía un “tumorcito” en el colon y que sería operada en julio. Murguía en ese momento pidió a sus seguidores que oraran por ella ante la cirugía que estaba por enfrentar. La cantante ya había informado que tenía un pólipo y que estaba en manos de especialistas para su tratamiento.

Grupo JNS / Redes sociales

¿Qué dijo Regina Murguía tras operación, confirmó que el tumor era cáncer?

En las últimas horas del martes 5 de agosto, Regina Murguía subió una historia a Instagram en la que se disculpó públicamente por no haber asistido a un evento llamado Pinky Experience, organizado por su amiga y compañera Karla Díaz. En la imagen se le ve recostada en cama abrazando un peluche, acompañada del mensaje: “Camarada @karladiazof no pude estar presente en la Pinky experiencia, pero festejo tus éxitos siempre! Te amo con todos mi alma”.

Aunque no dio detalles adicionales, ni reveló si el tumor que le quitaron era canceroso, esta publicación se dio en el marco de las declaraciones de Díaz y Taddei, lo que ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre su proceso de recuperación.

Regina Murguía reaparece en redes / Captura de pantalla

¿Quién es Regina Murguía y qué desafíos de salud ha enfrentado a lo largo de su carrera?

Regina Murguía Payes, nacida el 14 de agosto de 1985 en la Ciudad de México, es una cantante, actriz y presentadora mexicana que alcanzó la fama como parte del grupo Jeans (ahora JNS). Ingresó a la agrupación en 1999, y tras una pausa, regresó en 2015 para el reencuentro con sus compañeras Angie Taddei, Karla Díaz y Melissa López. Desde entonces, ha sido parte activa del renovado éxito del grupo, incluyendo su participación en el 90’s Pop Tour.

Además de su carrera artística, Regina ha hablado abiertamente sobre su salud física y mental. En 2017, reveló que padece otosclerosis, un trastorno que le afectó la audición del oído derecho. En 2024, compartió públicamente que vive con trastorno límite de la personalidad (TLP) y ha recibido acompañamiento psicológico para su manejo. Su apertura respecto a estos temas ha sido reconocida por sus fans, quienes valoran su sinceridad y fortaleza.

Actualmente, Regina Murguía se encuentra en Mérida, Yucatán. recuperándose de una cirugía intestinal. Al momento no se ha pronunciado ni ha confirmado que el tumor que le retiraron era cancerígeno.

