Horóscopo semanal del 5 al 11 de de agosto de 2025 ¡Todos los signos!

ARIES del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Empiezas agosto con el pie derecho. Se abren nuevos ciclos laborales y sociales. Llega gente muy interesante a tu vida. Integrarás diferentes filosofías y tendencias a tu modo de trabajo.

Pasas duras pruebas, resististe y sube tu frecuencia. ¡Los milagros empiezan a llegar! Te alejarás de personas aprovechadas y sin escrúpulos. Los abogados te darán buenas noticias, aunque tomará su tiempo la situación. Hazte una limpia.

TAURO del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Al fin tu año se compone. Los peores retos ya quedaron atrás. Si buscas pareja, es muy probable que llegue.

Será sanador. No aceleres los procesos. ¡Bájale a la intensidad! Tu conexión con la divinidad y tu espiritualidad suben tu frecuencia luminosa.

Entras en una etapa venturosa y muy alegre. Regresa tu pasión por la vida, tu trabajo y tu progreso. Mejora la economía. También tu salud y humor.

GÉMINIS del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Sentirás la ayuda del cielo. Llegan cómplices, amigos y familia a apoyarte. Seguramente estás por dar algún curso, charla, conferencia o congreso, donde brillarás con fuerza. Retomarás tu camino profesional.

Hay responsabilidades que te mantendrán ocupado, pero no te olvides de celebrar la vida y subir tu vibración, para activar todos tus campos de acción. Te llega dinero. Podrás pagar todos tus gastos.

CÁNCER del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Te dedicarás a sanarte y desintoxicarte de vibras negativas y de baja frecuencia. Llegaron porque estabas triste, poco optimista y con un vacío en el alma.

Urge cambiar tus rutinas, olvidarte de lo que piensan de ti los demás. Haz meditaciones y ejercicio a diario. Escucha música de alta vibración. Te llamarán de una empresa donde te habían negado una oportunidad. ¡La vida te hace justicia! Habrá que ir al dermatólogo.

LEO del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

¡Prepárate para un encuentro amoroso de película! Para poder disfrutarlo plenamente, valdría la pena que trabajes en terapia los traumas de infancia y las heridas añejas.

Podrás cerrar esos ciclos y te permitirás el gozo y la entrega. Suelta la frialdad y muestra tu vulnerabilidad.

Déjate amar. Sé dulce y receptivo. Tendrás que ayudar a un miembro de tu familia. Recibirás bendiciones por ello. Sostienes tu trabajo.

VIRGO del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Recibirás buenas noticias. Te invitarán a eventos interesantes. Después de fuertes conflictos internos, decidirás reponerte y brincar las barreras y bloqueos, que no han sido pocos. Lograrás avance contra viento y marea. Reconectas con la energía laboral creativa. Mejora la economía.

Te atreverás a escribir, publicar, exponer una obra de arte. Lograrás éxito y prestigio. Recibirás visitas agradables.

LIBRA del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Después de fuertes conflictos internos, decidirás reponerte y brincar las barreras y bloqueos, que no han sido pocos.

Lograrás avance contra viento y marea. Reconectas con la energía laboral creativa. Mejora la economía. Te atreverás a escribir, publicar, exponer una obra de arte. Lograrás éxito y prestigio. Recibirás visitas agradables.

ESCORPIÓN del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Desaparece ese descontento o preocupación por la falta de atención de tu pareja. Se mostrará cercano y amoroso.

Recobrarás la pasión y la certeza. Estás muy acostumbrado a la prisa y a las largas jornadas de trabajo. La existencia te avisa que llegó el momento de cambiar tu rutina a algo más tranquilo. Encontrarás diversas formas de ganar dinero sin tanto ajetreo. Hay viajes muy reparadores a la vista.

SAGITARIO del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

Seguramente estás en algún tratamiento médico que requiere paciencia y disciplina. Valdrá la pena.

Puede que decidas irte a vivir a otra ciudad por cuestiones laborales. Situaciones familiares te tienen tenso. Mándales luz. Sé amable y acompáñalos, aunque sepas que no puedes hacer mucho por ellos. Estás rompiendo karmas generacionales. Tus meditaciones y oraciones les servirán más que enjuiciarlos.

CAPRICORNIO del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Tienes muchas cosas que atender al mismo tiempo. Estás cansado y no duermes bien. Te llega del cielo energía extra.

En agosto todo se pondrá en su lugar: Proyectos, acuerdos, contratos, pagos y asuntos legales. Habrá composturas en tu hogar que no pueden esperar. Retomas a los amigos cercanos, aquellos que te hacen reír y gozar. Tendrás que prescindir de un ayudante. Mejora tu economía.

ACUARIO del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Te abrirás a nuevas opciones laborales. Te diversificarás hacia oficios prácticos que te darán el dinero que requieres.

Tendrás nostalgia por una amistad que se rompió. Ya no hay retorno. Será toda una enseñanza para ambos. La abundancia que esperabas llegará a través de tu creatividad. Sucederá paulatinamente. No desistas, pero al mismo tiempo busca un trabajo más aterrizado, para no tener limitaciones.

PISCIS del 5 al 11 de agosto de 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Mejorarás el aspecto de tu hogar. Te darán ganas de meter las manos en el jardín.

Te armonizará y subirá tu vibración. Tienes proyectos actuales que tardan más de lo planeado. Espera hasta después del 10 de agosto, cuando Mercurio esté directo. Será cuando prosperen.

Los asuntos amorosos traen desilusiones. Mejor date cuenta a tiempo. Volverás a sentir pasión por tu trabajo creativo y retomarás tu

