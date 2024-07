Ex de Regina Murguía, Tono Beltranena, habla de su ruptura: “Me hizo ser un mejor hombre”

Regina Murguía reveló hace un mes que se encontraba separada de Tono Beltranena, integrante de Magneto, con quien ha mantenido una relación de cinco años llena de altibajos, rupturas y reconciliaciones.

En enero de 2023, Regina compartió emocionada que “la tercera era la vencida” al anunciar su reconciliación con Tono. La pareja había celebrado en 2021 un enlace espiritual en Guatemala, pero se separaron un mes después debido a diferencias sobre tener hijos: Toño no quería ser padre, mientras que Regina sí deseaba formar una familia. A pesar de estas diferencias, se reconciliaron, enfrentaron otra ruptura en 2022 y volvieron a intentarlo una vez más.

Regina Murguía anunció separación de Tono Beltranena

Regina Murguía compartió los desafíos de su relación en el pódcast de Karime Pindter, ‘Karime Kooler’. “Mira, no sé ni qué decir. La verdad, no sé cómo describir lo que está sucediendo en mi relación, porque lo amo profundamente. De verdad, lo amo profundamente, llevamos muchos años juntos. Siento que es mi pareja perfecta… Pero, es complicado”, mencionó Regina, destacando la complejidad de su situación amorosa.

“Estas nuevas relaciones en donde podemos estar separados un tiempo y darnos ese espacio, esa libertad, porque nos amamos. No sé, estoy como descubriendo qué está pasando. Por el momento, estamos separados”, añadió, subrayando la naturaleza evolutiva de su relación.

Tono Beltranena habla de su ruptura con Regina y habla de la gira ‘90s pop tour’

Toño Beltranena también se pronunció sobre su relación con Regina en el programa ‘Pinky promise’ de Karla Díaz, especialmente sobre cómo es trabajar con se ex en la gira de ‘90s Pop Tour’.

“Bueno, o sea la amo. Hay un amor que creo que me hizo ser un mejor hombre. Aprendí muchísimo cuando estuve con ella. Definitivamente la relación cambió. Seguimos siendo amigos, nos adoramos. Somos compañeros de trabajo y no es duro trabajar con ella, pero si algo me enseñó Regina es a ser profesional”, comentó Toño en el programa ‘Pinky promise’.

“Es una decisión a la que llegamos en consenso. Estamos en una decisión bilateral, pero solo le deseo todo lo mejor”, agregó, subrayando el respeto mutuo y la profesionalidad que mantienen.

Hasta el momento ni Regina, ni Tono han revelado las causas de su ruptura.

