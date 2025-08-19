Regina Murguía, de JNS, revelea inicio de radioterapia, ¿confirma cáncer?
Regina Murguía, integrante de la agrupación 'JNS', revela inicio de radioterapia con desgarrador mensaje, ¿sí tiene cáncer?
La duda sobre la verdadera condición médica de Regina Murgía se mantiene tras ser operada. Aunque en redes y medios circula la versión de que habría sido operada para tratar un tumor cancerígeno, la cantante no ha confirmado el diagnóstico. Lo único que ha reconocido es que le extirparon pólipos en el intestino. Sin embargo, las recientes declaraciones de sus compañeras de agrupación encendieron las alarmas.
Angie Taddei dio una de las declaraciones más comentadas: “Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo y, sí, lo sacaron todo”. Estas palabras fueron interpretadas por muchos sobre que se podría tratar de un supuesto procedimiento relacionado con un tumor.
Karla Díaz también expresó que la situación las tomó por sorpresa y que Regina pasó por un proceso médico delicado, pero afortunadamente salió bien y se está recuperando en Mérida, Yucatán.
¿Qué dijo Regina Murguía de la operación que le hicieron?
En sus primeras palabras tras la operación, la cantante Regina Murgía aclaró que no fue una hospitalización de emergencia y que actualmente se siente muy bien. Reconoció que ha sido una experiencia “compleja, de mucho sentimiento” y que se trata de un asunto privado que prefiere manejar con calma.
“Me siento muy bien, sé que hay muchas dudas, no fue de emergencia, estoy bien. Ha sido una situación compleja, de mucho sentimiento, es muy privado, pronto platicamos y les cuento la situación, pero un poquito más adelante cuando me sienta un poquito mejor de mi corazoncito también”, comentó Regina Murguía
Además, reveló que ya volvió a los escenarios, marcando su regreso a apenas un mes de la operación. Aseguró sentirse con más energía para retomar sus actividades.
Regina Murguía confirma cáncer, inicia radioterapia
La cantante Regina Murguía sorprendió en sus redes sociales al revelar que inició su tratamiento:
“Cumplí 40 años… Todo está cambiando... Hoy fue mi primer radioterapia rodeada de amor y de apoyo. ¡Gracias vida por mandarme retos fuertes, pero también por mandarme fortaleza y ángeles que siento como un ejército cuidándome!”
En otra publicación compartió una fotografía abrazada con su madre y un grupo de amigas, entre ellas, Melissa López, integrante de JNS. La imagen la acompañó con una palomita verde junto a la frase “La primera”.
Melissa también dedicó un mensaje de respaldo a Regina: “Con esta mujer fuerte y valiente. Te amamos”, expresó en sus historias.
¿De qué tiene cáncer Regina Murguía?
La incertidumbre sobre el problema de salud que llevó a Regina Murguía a someterse a una cirugía aún se mantiene en reserva. Aunque recientemente dio a conocer que comenzó un tratamiento de radioterapia, la cantante sigue sin decir abiertamente que tiene cáncer. Sin embargo, es un tratamiento que en mayor medida se emplea para tratar enfermedades oncológicas.
Lo único que ha compartido es que le fueron extirpados pólipos en el intestino.
Cabe destacar que Mayo clinic asegura que la radioterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer. Este tratamiento usa haces de energía intensa para destruir las células cancerosas. La radioterapia suele utilizar rayos X. Sin embargo, existen otros tipos de radioterapia, también sostiene que puede usarse contra tumores benignos.
