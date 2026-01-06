Hospitalizan de emergencia a Horacio Beamonte tras rechazar tratamiento contra el cáncer: ¡perdió la vista!

La salud del actor Horacio Beamonte vuelve a encender las alertas y a generar preocupación entre sus seguidores, luego de que se confirmara que fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una trombosis ocular que le provocó ceguera en uno de sus ojos. La información fue revelada por su madre, Lucero Campos, quien rompió el silencio y contó con detalle a TVNotas el delicado episodio que atravesó su hijo, justo después de haber renunciado a continuar con su tratamiento contra el cáncer.

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Horacio Beamonte?

La hospitalización de emergencia de Horacio Beamonte ocurrió después de que el actor presentara un dolor severo que no cedía con ningún medicamento. De acuerdo con el testimonio de su madre, la situación se volvió crítica en cuestión de horas, lo que los obligó a acudir a urgencias.

“Tenía un problemita en su ojo, le dolía bastante el ojo izquierdo, la cabeza y llegó un momento en el que ya era un dolor insoportable, a pesar de que yo lo estuve inyectando, no cedía el dolor”. Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte.

Una vez ingresado, los médicos determinaron que no podía ser dado de alta de inmediato. El estado general del actor estaba comprometido, por lo que decidieron mantenerlo bajo observación constante y realizarle estudios especializados.

Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte. “Tomé la determinación de que lo lleváramos nuevamente al hospital, a urgencias, lo veía muy mal. Ya no lo dejaron salir, porque ya llevaba el dolor muy fuerte, y todo se desajustó, se te baja la presión… creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho porque ahí lo atienden de inmediato”.

Durante su estancia en urgencias, los especialistas detectaron una trombosis, una condición especialmente delicada cuando afecta zonas tan sensibles como el ojo.

¿Qué es y cómo afecta la trombosis ocular que sufrió Horacio Beamonte tras ser hospitalizado?

La trombosis ocular que sufrió Horacio Beamonte fue la causa directa de la pérdida de la vista en uno de sus ojos, una consecuencia que ha marcado este nuevo episodio en su estado de salud. Su madre explicó que el problema se originó en las pequeñas venas del ojo, las cuales se vieron comprometidas.

“Tuvo una pequeña trombosis en el ojo, esto es delicado porque las venitas son tan pequeñitas que se revientan”. Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte.

Según detalló, los médicos detectaron acumulación de líquido dentro del ojo, lo que generó una presión directa sobre el nervio óptico, provocando la ceguera.

“Le hicieron los estudios y checaron que había líquido dentro de su ojito, lo cual estaba haciendo presión al nervio óptico y fue lo que le generó esta ceguera del ojo”. Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte.

El actor permaneció bajo monitoreo constante en el área de oftalmología, donde se enfocaron en controlar el dolor, evaluar el daño y estabilizar su condición general.

¿Cuál es el estado de salud actual de Horacio Beamonte tras salir del hospital?

Después de dos días en urgencias, Horacio Beamonte fue trasladado a piso para continuar con los estudios médicos y la vigilancia de sus niveles generales. Finalmente, tras confirmar que su estado era estable, los médicos autorizaron su alta hospitalaria.

“Estuvo en urgencias dos días y después lo pasaron a piso, porque tenían que checar los niveles de todo. Ya estamos en casa” Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte.

Actualmente, el actor de Televisa se encuentra en recuperación en casa, acompañado de su familia y recibiendo cuidados paliativos, los cuales no buscan curar el cáncer, pero sí mejorar su calidad de vida y controlar el dolor.

Lucero Campos reconoció que han sido momentos emocionalmente complejos, pero también destacó la importancia de mantener la calma y la fe ante el panorama.

Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte. “Difíciles, aunque siempre tratamos de tener paz y sabemos que por algo pasan las cosas y ahora que ya estamos en casa estamos muy contentos, disfrutando, dándole gracias a Dios que permitió que salga otra vez a pesar de que ha sido muy difícil”.

¿Por qué Horacio Beamonte rechazó seguir su tratamiento contra el cáncer?

Uno de los aspectos que más ha impactado a los seguidores del actor Horacio Beamonte es su decisión de renunciar al tratamiento contra el cáncer, una noticia que se dio a conocer meses atrás y que hoy vuelve a cobrar relevancia tras esta nueva crisis de salud.

En una entrevista para TVNotas, el actor de Como dice el dicho, contó que su decisión de abandonar su tratamiento contra el cáncer fue motivada por la fe. Si bien los doctores le advirtieron que, si dejaba la quimioterapia, solo tendría de 4 a 8 meses de vida, el actor considera que solo Dios podrá determinar cuánto tiempo vive.

Horacio Beamonte “Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe”.

Aseguró estar consciente de lo que implica dejar el tratamiento y todos los “cambios” que se darán en su salud, por lo que se siente sumamente agradecido por todo el apoyo que ha recibido, incluyendo el de su mamá.

Horacio Beamonte “Ha sido un proceso complicado, porque es una enfermedad que va a tener un avance. Estoy consciente del proceso; sé que van a venir ciertos cambios en mi salud y en mi cuerpo. Ahí vamos, con el apoyo incondicional de mi madre. Es duro, pero con la fe he podido soportar las cosas que vienen”

Ahora su madre confirmó que el tratamiento que recibe actualmente está enfocado en aliviar síntomas y mantener estabilidad: “Tenemos confianza, con el tratamiento (paliativo) que ahorita le están aplicando ya lo empezó a tomar”.

Aunque el panorama médico es delicado, el entorno cercano al actor se mantiene optimista y enfocado en acompañarlo durante este proceso, priorizando su bienestar emocional y físico.

¿Qué es la ‘quimiorerapia paliativa’, tratamiento que toma Horacio Beamonte?

De acuerdo con sitios especializados en medicina, incluyendo Mayo Clinic, la ‘quimioterpia paliativa’ es un tratamiento contra el cáncer no curativo, enfocado en aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y prolongar la vida en enfermedades avanzadas, como lo es en el caso de Horacio Beamonte.

Los especialistas la recomiendan en dos escenarios: cuando la enfermedad está muy avanzada o cuando la afección no se puede curar, pero sí controlar.