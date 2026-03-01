Actor de Corona de lágrimas alarma a fans al ser hospitalizado de emergencia por dolor extremo: ¿cómo sigue?

José María Torre encendió las alarmas tras ser hospitalizado de emergencia por un dolor que él mismo describió como “de otro nivel”. El actor decidió compartir lo ocurrido desde el hospital y lanzó una advertencia que dejó a sus seguidores preocupados y llenos de preguntas sobre su estado de salud.

¿Por qué hospitalizaron a José María Torre y qué revelaron los estudios médicos?

La hospitalización de José María Torre se dio tras presentar fuertes dolores abdominales que encendieron las alertas. El actor explicó que el malestar era insoportable y que quienes han sufrido cálculos renales sabrán exactamente de qué tipo de dolor habla.

Después de realizarle diversos estudios, los médicos detectaron una piedra en el riñón que medía poco más de un centímetro. El tamaño no era menor y, según especialistas, este tipo de cálculos puede generar dolor severo, náuseas y complicaciones si no se atienden a tiempo.

Lejos de quedarse callado, el actor compartió el momento con sus seguidores y lanzó una advertencia directa: “¡Tomen agua!”. Además, describió su experiencia con una mezcla de ironía y sinceridad:

“Es un dolor de otro nivel, los que saben de piedras ya se imaginarán. La piedra en mi riñón es enorme, ya la quisiera JLo para su siguente matrimonio... Tomen agüita”. José María Torre

¿Cuál es el estado de salud de José María Torre tras su hospitalización de emergencia?

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre si José María Torre necesitará un procedimiento adicional para atender por completo las complicaciones que enfrentó.

Lo que sí está confirmado es que el actor ya se encuentra fuera del hospital y continúa bajo observación y ha podido recibir visitas que le levantaron el ánimo, incluyendo la de su hermana, Fátima Torre, quien acudió a verlo y compartir un momento en familia.

¿Quién es José María Torre? Carrera, familia y proyectos que lo mantienen vigente

José María Torre Hütt es un actor y diseñador de modas mexicano, nacido el 4 de noviembre de 1977 en Ciudad de México, con una trayectoria sólida en telenovelas, cine y series, y una historia que comenzó desde niño. A los cinco años ya hacía comerciales, y en 1990 debutó en telenovela con Amor de nadie, interpretando al hijo de Lucía Méndez. Desde entonces, su nombre se volvió habitual en la pantalla chica.

Entre sus producciones icónicas figuran:



Agujetas de color de rosa

Mi pequeña traviesa

Mujeres engañadas

Corona de lágrimas (uno de sus papeles más reconocidos)

(uno de sus papeles más reconocidos) Por amar sin ley y

y Gossip Girl Acapulco.

En cine, destaca su participación en Daniel & Ana. Además, se coronó ganador de Fear Factor en su edición mexicana, mostrando una faceta competitiva y arriesgada que pocos conocían.

La creatividad de Chema trasciende la actuación: es diseñador de modas, director creativo de New Era en México y fundador de su propia marca de ropa, Öcho Store, una apuesta que levantó de forma independiente para que su trabajo hablara por sí solo, sin depender de su fama como actor. Esa visión empresarial lo llevó también al mundo gastronómico y a idear un proyecto digital enfocado en moda y estilo de vida.

Aunque en algún momento se alejó de las telenovelas, su regreso ha sido constante: recientemente lo vimos en Corona de lágrimas 2 y en El Niñero (Netflix), demostrando que su versatilidad y vigencia siguen intactas. En el plano personal, es hermano de las actrices Fátima Torre y Andrea Torre, una dinastía que ha aportado talento y carisma a la televisión mexicana.