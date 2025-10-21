Abelito revela que fue hospitalizado de emergencia por probar sustancias: “pensé que me infartaba”

Tras haber alcanzado el tercer lugar en La casa de los famosos México 2025, Abelito sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida: una hospitalización de emergencia provocada por consumir sustancias por primera vez. Durante una charla con Yordi Rosado en su programa de YouTube, el influencer narró con detalle cómo lo que comenzó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora que lo marcó para siempre.

Abelito / IG: @el_abelito_oficial

¿Qué le pasó a Abelito y por qué terminó hospitalizado tras probar sustancias?

Durante su charla con Yordi Rosado en su canal de YouTube, Abelito se sinceró como pocas veces. Entre risas nerviosas y anécdotas intensas, soltó una bomba que nadie esperaba: la vez que probó mari...ana y acabó en el hospital.

Abelito “Una vez intenté… esto lo voy a contar aquí. Una vez intenté una tía que le llaman María. Ah, María. María Juana. Machine marihuana. Imagínate el día que lo intenté, según yo acá quise experimentar y me pegó una sabrosa, una pálida, que le llaman. Terminé en el hospital con mis papás a un lado. Yo pidiendo a mi mamá que me pellizcara porque quería sentirme vivo”

El susto fue tan grande que Abelito pensó que se estaba infartando. Su mamá, avergonzada frente a las doctoras, no sabía cómo reaccionar mientras él entraba en pánico. “No fue un relajo”, dijo, recordando el momento con una mezcla de humor y vergüenza.

¿Cómo fue la hospitalización de Abelito y qué síntomas sufrió durante su “pálida” por sustancias?

Abelito el exhabitante de La casa de los famosos México detalló que todo ocurrió en una fiesta, donde un amigo le ofreció mari...na. Aunque solo dio unas cuantas fumadas, su cuerpo reaccionó de forma inesperada.

“Sí, unos amigos, estábamos en una fiesta y como la combiné con esto… dicen: ‘Pero, ¿cómo te iba a pasar si nomás le diste una?’ Es que yo no sé cómo voy a reaccionar ante algunas cosas que tal vez para ellos es nada, pero para mi cuerpo es… ¿sabes?” Abelito

La situación se salió de control tan rápido que sus papás tuvieron que llevarlo a emergencias. Y aunque todo quedó en un susto, la experiencia fue tan intensa que Abelito decidió no volver a probar ninguna sustancia.

“Ahí me fui, nada de nada, más que tequilita y pisto”, dijo entre risas, dejando claro que el alcohol sí sigue siendo parte de su vida, pero las drogas no.

¿Abelito sigue consumiendo sustancias después de su hospitalización?

Lejos de romantizar el consumo, Abelito aprovechó la entrevista para enviar un mensaje claro sobre los riesgos de experimentar con sustancias. Aseguró que esa noche en el hospital fue un parteaguas en su vida, y que desde entonces aprendió a identificar a las malas influencias.

“Desde ahí yo supe que no podía darle por esos lados”. Abelito

Además, reveló que de esa noche surgieron algunas de sus frases más virales, como “Hello Miami” y “Buenas noches, Acapulco”, que gritó al llegar a urgencias completamente alterado, causando la sorpresa de todos los presentes.

Abelito “Imagínate, están todos en fila y yo llego, que acá vamos a llegar normal, machín, porque venía todo paniqueado y de repente llego: ‘¡Buenas noches, Acapulco!’. Y todos los heridos volteando… imagínate. No, vergüenzotas que pasé”

Aunque Abelito no reveló si fue durante su adolescencia o a qué edad exacta ocurrió, sí dejó claro que, tras esa experiencia, decidió no volver a consumir sustancias.”

Así lo confesó con Yordi Rosado: