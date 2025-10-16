Abelito lanza fuerte petición tras el accidente en Teatro Xola: “Casi pierdo la vida”

El tercer lugar de “La casa de los famosos México”, Abelito, pasó un momento de gran tensión durante su asistencia al reestreno de la obra Lavar, peinar y enterrar, en el Teatro Xola de la Ciudad de México.

El joven influencer acudió al evento para apoyar a su amigo Shiky, pero lo que prometía ser una noche de celebración terminó en un fuerte susto que incluso dejó a una persona lesionada.

Visiblemente afectado, Abelito relató a los medios que durante el incidente pensó que algo grave podría pasarle, y aprovechó para hacer un llamado a la prensa a tener más cuidado durante las coberturas, pues el accidente se dio en medio de la multitud de reporteros que esperaban entrevistarlo.

Mira: Aldo de Nigris revela que se enojó por situación con Abelito ¿Se terminó la amistad tras LCDLFMX?

Abelito estuvo a punto de sufrir accidente en la obra de Shiky en Teatro Xola. / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Abelito en el teatro Xola?

El accidente ocurrió cuando Abelito hacía su llegada a la alfombra roja del Teatro Xola. Por la cantidad de medios presentes y el empujón de cámaras y micrófonos, unas mamparas de madera colocadas como fondo para entrevistas comenzaron a tambalearse hasta que cayeron, generando caos entre los asistentes.

“Yo casi pierdo la vida ayer, estaba bien nervioso… fuimos a apoyar a un amigo y pasa eso”, contó Abelito todavía conmovido. El exhabitante del reality relató que Dalílah Polanco, también invitada al evento, reaccionó de inmediato para protegerlo. “Yo sentí un abrazo, volteo y era Dalílah”, recordó agradecido por el gesto de su compañera.

Abelito estuvo a punto de sufrir accidente en la obra de Shiky en Teatro Xola. / Captura de pantalla

¿Quién resultó herida en el accidente donde estuvo Abelito en Teatro Xola?

En video captamos como las mamparas cayeron del otro lado contrario al de Abelito, en el área donde se encontraba el público, golpeando a una señora de la tercera edad que estaba en silla de ruedas.

En otro video difundidos por el medio Escándala se observa cómo la mujer es atendida por personal del teatro y por el actor Adrián Di Monte, quien corrió a auxiliarla junto con su esposa.

Además, otra mujer resultó con un golpe en el hombro, aunque ninguna de las lesionadas presentó heridas graves. El percance detuvo por unos minutos la alfombra roja y causó gran preocupación entre los asistentes, que no podían creer lo que acababa de ocurrir.

Mira: Abelito, tercer lugar de La casa de los famosos México, le canta un “tiro” al influencer ruso, Hasbulla

Abelito estuvo a punto de sufrir accidente en la obra de Shiky en Teatro Xola. / Captura de pantalla

¿Qué pidió Abelito a los medios tras estar al borde de accidente en Teatro Xola?

Tras el susto, Abelito pidió a los medios de comunicación que, en futuros encuentros, tanto reporteros como artistas sean más cuidadosos para evitar este tipo de incidentes.

“Estoy bien agradecido con la prensa, porque son parte fundamental, hacen que llegue el mensaje, nos dan exposición, pero también hay que tener un poquito de cuidado porque ayer la mampara cayó del otro lado. Había una persona en silla de ruedas, es lo que me preocupó”, precisó.

El influencer aseguró que lo que más le preocupó fue la seguridad de las personas afectadas, y se mostró aliviado de que todo quedara solo en un susto. También reveló que la señora en sillas de ruedas se encuentra bien. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, finalizó.

Mira: María Elena Saldaña ‘La Güereja’ ¿le ve futuro a Abelito en la TV, tras La casa de los famosos México?