Vidente lanza aterradora advertencia a Abelito pleno programa Hoy ¿Qué le dijo?

Los cinco finalistas de “La casa de los famosos México” fueron invitados al programa “Hoy”, donde participaron en divertidas dinámicas y recibieron una sorpresa mística.

Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Abelito, Shiky y Mar Contreras fueron recibidos en el foro para escuchar lo que el futuro les deparaba a través de una lectura de caracoles realizada por el vidente Jorge Flores.

Lo que parecía una actividad ligera se convirtió en un momento de tensión cuando el reconocido vidente lanzó una inesperada advertencia a Abelito, uno de los finalistas más queridos del reality. Aunque sus palabras comenzaron con halagos y mensajes de buena energía, una de sus predicciones causó pánico y preocupación entre los presentes.

Mira: Poncho de Nigris explota vs. Dalilah Polanco tras exponer infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo

En “Hoy”, Jorge Flores sorprende a Abelito con lectura de caracoles y una alerta sobre su salud; el influencer reaccionó de esta manera. / Redes sociales

¿Qué le dijo Jorge Flores el vidente a Abelito en el programa Hoy?

Durante la lectura, Jorge Flores destacó que Abelito, tercer lugar de La casa de los famosos México, cuenta con una energía muy especial y una buena estrella que lo acompaña desde antes de nacer.

“Quiere decir que naciste con buena estrella, la buena estrella viene desde que estabas en el estómago de tu madre, dice que fuiste muy deseado desde que estabas gestándote en el útero materno”, aseguró el vidente.

El especialista en lectura de caracoles también resaltó la fortaleza espiritual y emocional del influencer:

“Dice que eres una persona con un cúmulo de buenas vibraciones y hay mucho amor de la gente a tu alrededor, puros pensamientos positivos, porque veo que eres un hombre que sufrió mucho, pero hoy estás gozando de lo que tú deseaste, el pensamiento tiene mucho poder en lo que tú deseas”, expresó Jorge Flores ante las cámaras.

Mira: Ganador de La casa de los famosos México: Poncho de Nigris y don Abel reaccionan al triunfo de Aldo de Nigris

En “Hoy”, Jorge Flores sorprende a Abelito con lectura de caracoles y una alerta sobre su salud; el influencer reaccionó de esta manera. / Redes sociales

¿Qué advertencia le lanzó a Jorge Flores a Abelito que causó alarma en el programa “Hoy”?

Sin embargo, el vidente lanzó a Abelito una preocupante advertencia relacionada con la salud y los excesos, lo que generó nerviosismo entre los presentes y en el propio influencer.

“En lo que se refiere a cuestiones de salud ten mucho cuidado, en fiestas, reuniones, que no se te pase la mano en tomar. En fiestas y reuniones cuidado con los excesos nada más”, advirtió Jorge Flores.

La recomendación, aunque dicha con serenidad, provocó un momento de silencio en el foro. Varios de los conductores y finalistas reaccionaron con sorpresa ante la precisión del mensaje.

Mira: Dalilah Polanco: Tras revelar traición de Eugenio Derbez, ¿quiénes son las ex del actor, a todas les fue infiel?

En “Hoy”, Jorge Flores sorprende a Abelito con lectura de caracoles y una alerta sobre su salud; el influencer reaccionó de esta manera. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Abelito a la advertencia de Jorge Flores vidente?

A pesar de la seriedad del mensaje, Abelito, integrante del team ‘Noche’,lo tomó con sentido del humor. Entre gestos de sorpresa, bromeó diciendo que cancelaran su participación en la fiesta de Galilea Montijo, generando risas en el foro.

A lo que Tania Rincón le siguió el juego y le prometió: “No tú dale, no te preocupes, yo te cuido”, respondió entre risas, creando un momento divertido que alivió la tensión del mensaje del vidente.

Mira: Gran final de La casa de los famosos México 2025: ¿quién ganó los 4 millones de pesos hoy 5 de octubre?