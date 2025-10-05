Dalilah Polanco: Tras revelar traición de Eugenio Derbez, ¿quiénes son las ex del actor, a todas les fue infiel?

Eugenio Derbez vuelve a ser tendencia tras las recientes declaraciones de Dalilah Polanco en La casa de los famosos 2025. La actriz recordó una relación de años marcada por una fuerte infidelidad, lo que generó especulaciones entre los fans sobre su vínculo con el comediante mexicano.

El interés en la vida sentimental del actor ha reactivado la curiosidad sobre su historial amoroso. Con romances mediáticos, matrimonios y relaciones breves que dejaron huella, Derbez ha sido protagonista de titulares de prensa rosa por décadas. Por ello aquí te hacemos un repaso cronológico y detallado de sus relaciones, desde sus primeros amores hasta su familia actual.

Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, en el triángulo de las verdades ¡habló de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo! / Captura de pantalla

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre su relación con Eugenio Derbez en La casa de los famosos México?

Dalílah Polanco, conocida por su papel de Martina en La Familia P. Luche , relató en La casa de los famosos 2025 que vivió una relación de ocho años que terminó en profunda desilusión debido a una infidelidad. Durante la dinámica del “Triángulo de las verdades”, la actriz confesó:

“Lo más difícil no fue la infidelidad, sino no haberme escuchado a mí misma. Siempre sentí señales de alerta que ignoré por miedo a parecer ‘tóxica’”. Dalilah Polanco

Polanco detalló que esas señales incluyen gestos románticos excesivos y advertencias de amigos sobre la fidelidad de su pareja. Además, Dalilah mencionó que la confirmación llegó al ver fotografías y confirmamos que hablaba de las imágenes que publicó en 2026 TVNotas, que evidenciaban la traición. Aunque no mencionó nombres, la descripción coincidió con la relación que mantuvo con Eugenio Derbez durante las grabaciones de La Familia P. Luche .

Su romance con Derbez fue público entre 2004 y 2006 y terminó justo “antes” de que el comediante iniciara un noviazgo con Alessandra Rosaldo en 2006, lo que reactivó la atención de medios y fans sobre su historial amoroso.

¿Quiénes han sido todas las novias y esposas de Eugenio Derbez?

El historial amoroso de Eugenio Derbez incluye romances que marcaron la cultura pop mexicana y vínculos familiares importantes. A continuación, un repaso detallado:



Este repaso muestra que la vida sentimental de Derbez ha estado llena de altibajos, romances públicos y relaciones que influyeron en su vida personal y profesional.

Perejas de Eugenio Derbez / Especial

¿Cómo la relación de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo actualmente?

Desde que contrajo matrimonio con Alessandra Rosaldo en 2012, Eugenio Derbez ha consolidado su familia y ha mantenido un enfoque firme en su carrera en cine y televisión, tanto en México como en Estados Unidos. La pareja ha compartido públicamente su proceso de adaptación como padres, destacando la crianza de su hija Aitana Derbez, quien ha crecido rodeada de un entorno mediático y artístico.

En varias entrevistas, Alessandra Rosaldo ha señalado que la terapia de pareja y la comunicación constante fueron claves para superar conflictos derivados de experiencias pasadas de Derbez, incluyendo relaciones anteriores que terminaron de manera polémica o con rumores de infidelidad.

A pesar de la atención mediática constante y de los rumores que surgen periódicamente sobre su vida sentimental, Derbez ha logrado mantener un perfil medianamente bajo.

