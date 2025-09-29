Escorpión Dorado pone a Dalílah Polanco en aprietos con pregunta sobre Eugenio Derbez

Escorpión Dorado llegó este domingo a “La casa de los famosos México”, donde protagonizó una divertida dinámica con los habitantes: Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Mar Contreras, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito, a quienes entrevistó a una semana de la final.

Con su característico sentido del humor, entrevistó a Dalilah Polanco, a quien le hizo varias preguntas: algunas sobre su accidente, lo que le gustaría hacer al salir del reality, si se arrepentía de estar en “La casa de los famosos México” y hasta la tomó por sorpresa con una pregunta sobre su ex, Eugenio Derbez.

Escorpión dorado le hace pregunta sobre Eugenio Derbez a Dalilah Polanco. / Redes sociales

¿Qué preguntó Escorpión dorado a Dalilah Polanco sobre Eugenio Derbez?

Escorpión dorado fue directo al punto y preguntó a Dalilah Polanco si no se arrepentía de haber entrado a “La casa de los famosos México”.

“¿A esta altura del partido te arrepientes de haber entrado a esta ching....?” preguntó Escorpión Dorado.

Dalilah Polanco respondió con claridad: “No, a esta altura del partido, digo qué bueno que lo hice”.

Escorpión Dorado continuó: “¿Qué fue más difícil, soportar a Eugenio Derbez o soportar “La casa de los famosos México?” La pregunta de inmediato desató las risas de los habitantes del reality.

Ante esto, Dalilah Polanco respondió sin titubeos: “La casa de los famosos, sin duda”.

“Ya cualquier cosa parece un juego de niños”, añadió Escorpión dorado.

¿Por qué Eugenio Derbez y Dalilah Polanco terminaron?

La relación sentimental Dalilah Polanco y Eugenio Derbez surgió a principios de los años 2000, en un momento de grandes cambios en la vida de ambos. Eugenio acababa de separarse de la diseñadora Sarah Bustani, mientras que Dalilah se había divorciado del actor Sergio Catalán, con quien estuvo casada casi una década.

No obstante, no era la primera vez que sus caminos se cruzaban. Dalilah relató que en 1987 coincidieron en los foros de Televisa, cuando ella asistía como parte del público o incluso como extra en las grabaciones del programa Anabel, gracias a que su padre trabajaba en la televisora.

Años más tarde, volvieron a encontrarse en proyectos como “XHDRBZ” y “La familia P. Luche”. La cercanía que generó la convivencia diaria en el set terminó dando lugar a un romance. En una entrevista con Yordi Rosado, Dalilah contó que Eugenio la invitó a salir poco después de su divorcio.

Dalilah dejó claro que fue ella quien decidió poner fin a la relación de cinco años. Según explicó, sus diferentes formas de ver la vida terminaron pesando más que el amor que los unía. Además, confesó que sentía una gran presión al estar junto a Eugenio Derbez, quien, según ella, estaba completamente dedicado a su trabajo al grado que a veces no disfrutaba el presente.

“Era una muy buena relación, pero muy difícil y de mucho aprendizaje… Sentía una gran responsabilidad porque él era el señor actor, productor, director. Entonces, tenía que estar a la altura. Si había una cena, tenía que estar a la altura”, contó Dalilah a Yordi.

