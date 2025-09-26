Dalilah Polanco y Sarah Bustani: así es su relación después de su relación con Eugenio Derbez, VIDEO

La reciente polémica que involucra a Dalilah Polanco, Sarah Bustani y Eugenio Derbez ha captado la atención del público mexicano. La periodista Shanik Berman reveló en el programa Con permiso que Dalilah Polanco fue la “tercera en discordia” en la relación entre Bustani y Derbez. Esta declaración ha generado especulaciones y comentarios en redes sociales. En medio de esta controversia, Marta Guzmán, conductora del programa De buenas, compartió un video en el que Polanco entrevista a Bustani. ¿Se agarraron del chongo? Aquí te contamos.

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Qué ocurrió entre Dalilah Polanco, Sarah Bustani y Eugenio Derbez?

La controversia comenzó cuando Shanik Berman afirmó que Dalilah Polanco fue la causa de la ruptura entre Sarah Bustani y Eugenio Derbez. Según Berman:

"(Dalílah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con con Eugenio Derbez, acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sara Bustani hace 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, sabes que tengo que pensar unas cosas y la muchacha que tenía, le decía Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalílah’ y luego Dalílah decía es que yo soy una señora de familia, una niña de familia, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia pues…” Shanik Berman

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se propagaron en redes sociales, en las que usuarios comenzaron a cuestionar la cercanía entre Polanco y Derbez en aquellos años. Martha Figueroa, compañera de Berman, también dio su opinión al respecto y señaló su desagrado hacia Dalilah, particularmente por su presencia actual en La casa de los famosos México. Con esto, las especulaciones sobre un supuesto triángulo amoroso se intensificaron y colocaron nuevamente a los tres nombres en la conversación mediática.

Sarah Bustani habló de Dalilah Polanco y La casa de los famosos México 2025 / Especial

¿Cuál es la relación de Sarah Bustani y Dalilah Polanco?

En medio de los rumores que las colocan como rivales por un supuesto triángulo amoroso con Eugenio Derbez, la relación entre Sarah Bustani y Dalilah Polanco parece ser mucho más cordial de lo que se especula. Un video compartido por la conductora Marta Guzmán mostró a ambas conviviendo en televisión de manera amistosa y profesional. En las imágenes, tomadas hace algunos años durante el programa De buenas, Dalilah entrevistó a Sarah sobre las últimas tendencias de moda, presentándola como una invitada especial y tratándola con respeto y simpatía.

Durante aquella transmisión, no se percibieron tensiones ni actitudes de distanciamiento. Por el contrario, tanto Bustani como Polanco se mostraron cómodas compartiendo el espacio frente a las cámaras, lo que llamó la atención de los televidentes una vez que resurgieron las versiones de Shanik Berman sobre el presunto triángulo amoroso.

Marta Guzmán, quien estuvo presente en esa entrevista, aseguró que conoce a ambas y que la relación entre ellas es buena, descartando que exista enemistad.

La señorona @DalilahPolanco está jugando en @LaCasaFamososMx y @Sarahbustani es una dama. Tengo el honor de conocerlas a ambas. Aquí les dejo esto para que dejen de mentir. pic.twitter.com/3qDskjO8zN — Marta Guzmán 🐦 (@MartaGuzmanOf) September 24, 2025

¿Cómo reaccionó Sarah Bustani ante los rumores de que Dalilah Polanco se metió en su relación con Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco, quien actualmente participa en La casa de los famosos México, no ha hecho ninguna declaración directa sobre el tema mientras permanece en el reality.

En el caso de Sarah Bustani, la diseñadora de modas, reapareció en redes sociales después de que el escándalo se volviera tendencia, pero lo hizo sin mencionar directamente a Dalilah Polanco ni a Eugenio Derbez. Su comunicación se ha centrado en sus proyectos de moda y en mensajes neutrales, evitando caer en polémicas o desmentidos categóricos. Esta postura ha sido vista como un intento de mantener la calma y no alimentar más la controversia.

