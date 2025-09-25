¿Dalílah Polanco recibiría ayuda de la producción de La casa de los famosos México? Video desata rumores

A tan solo días de la esperada final de la tercera temporada de La casa de los famosos México, una inesperada presunta “confesión” ha encendido las redes sociales y reavivado las sospechas de presunto favoritismo dentro del reality show. La actriz Dalilah Polanco, actual participante del programa, fue captada en un clip que se ha viralizado rápidamente, en el que presuntamente sugiere que ¿recibe información en La casa de los famosos México? ¿Esto es verdad?

¿Por qué acusaron a Dalílah Polanco de presuntamente recibir ayuda en la dinámica de los cofres en La casa de los famosos méxico?

La reacción de Dalílah Polanco tras ser eliminada en la penúltima ronda de la dinámica en La casa de los famosos México (que decidió al primer habitante finalista) no pasó desapercibida. Su gesto de incomodidad se volvió viral en redes sociales, y su aparente frialdad hacia Mar Contreras generó una avalancha de comentarios entre los seguidores del programa.

En internet se encendió el debate: algunos usuarios afirman que Mar eligió el cofre que Dalílah tenía pensado tomar, lo cual habría cambiado el rumbo del juego a su favor. Por otro lado, hay quienes aseguran que fue Aldo de Nigris quien le sugirió a Mar tomar ese cofre, lo que terminó dejando fuera a Polanco.

También han surgido teorías entre los fans que señalan que presuntamente Dalílah tuvo acceso constante a cofres (con premio) durante las rondas previas, lo que le habría facilitado avanzar en la competencia. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y siguen siendo meras especulaciones que circulan en redes.

Este incidente ha vuelto a encender las acusaciones de presunto favoritismo dentro del reality, una controversia frecuente en este tipo de programas, pero que en esta ocasión ha polarizado a la audiencia, dividiéndola entre quienes critican y quienes respaldan el aparente apoyo recibido por Dalílah Polanco.

Lee: ¿Dalílah Polanco fue la culpable de que Eugenio Derbez y Sarah Bustani terminaran su relación? Esto revelaron

Dalilah Polanco se encuentra entre las favoritas para ganar en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Dalílah Polanco confesó que está recibiendo ayuda de la producción de La casa de los famosos México?

La polémica declaración de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México surgió antes de la última gala de nominaciones, realizada el miércoles 24 de septiembre. En esta etapa crítica del juego, existían dos posibles escenarios: que solo cuatro participantes quedaran nominados o que todos los habitantes fueran enviados a la placa, dependiendo de cómo se distribuyeran los puntos en la votación.

Sin embargo, el fragmento que llamó la atención fue en el que Dalílah menciona:

“Me dijeron que... bueno no me dijeron” Dalílah Polanco

Aunque Dalilah no mencionó más y decidió cambiar de tema, este momento fue interpretado en redes sociales como una sugerencia de que, presuntamente, sí existe comunicación directa entre la producción y los habitantes, algo que se supone está estrictamente regulado para mantener la imparcialidad del juego. Pero esto sigue en redes como mera especulación.

Asimismo, Shiky cerró la ronda de nominaciones, y su decisión fue determinante para que todos los habitantes terminaran en la placa. Esto ha hecho que múltiples usuarios en redes especulen sobre la posibilidad de que presuntamente él también habría recibido indicaciones previas, ya que pareció tener muy clara la estrategia que debía seguir.

La lista final de nominados quedó conformada por:



Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Shiky

Abelito

Lee: Shiky llora en ‘La casa de los famosos México’ al recordar la tragedia más dolorosa de su vida

Dalilah diciendo que le dijeron algo pero luego luego saca una risa nerviosa como si se delatará y fingiendo estar loca mmm 🤔#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/1R9YX9SZbp — oscar ⋆ (@altocarnos) September 25, 2025

¿Odalys Ramírez y Diego de Erice enojados tras confirmar a Mar Contreras como finalista de La casa de los famosos México?

Poco después de que se confirmara a Mar Contreras como finalista en La casa de los famosos México, las redes sociales oficiales del programa publicaron un video exclusivo del detrás de cámaras que muestra la reacción de los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice ante el inesperado resultado.

En el clip, ambos presentadores siguen atentos el desarrollo de la dinámica, hasta que se revela que Dalílah Polanco ha quedado eliminada de la competencia por el pase directo a la final. Al conocerse la noticia, Odalys y Diego intercambian una mirada de evidente sorpresa, lo que desató diversas interpretaciones entre los seguidores del reality.

Aunque el momento dura apenas unos segundos, bastó para que las redes se llenaran de comentarios negativos sobre la gesticulación de ambos conductores:



“Cómo voltea Diego jajajaja. Luego por qué la gente los odia. Por tramposos!”,

“Pero cómo, si Odalys acaba de decir que son imparciales. Aquí se demuestra que no jaja” y,

“Jaja. Que no disimulen tanto.”

Ante estas señalaciones, Diego de Erice, conductor de La casa de los famosos México, aclaró la situación con las siguientes palabras:

“Nadie sabía dónde estaba el ticket, probablemente lo dijo porque era la que le quedaba más cerca para que llegara más rápido. Cualquiera podía decir lo que quisiera, pero es importante aclararlo que esa prueba se hizo a espaldas de todos los habitantes” Diego de Erice

Las palabras de Dalílah Polanco han resonado entre los seguidores del programa y ahora, más que nunca, las teorías de un posible apoyo a Día por parte de la producción, se viralizan en redes, pero aún como especulación.

Lee: Dalílah Polanco revela a Mar Contreras el trauma que marcó su vida y la llevó a decidir no ser madre