¿Dalílah Polanco fue la culpable de que Eugenio Derbez y Sarah Bustani terminaran su relación? Esto revelaron

La polémica volvió a tocar la puerta de La casa de los famosos México 2025, y esta vez, con fuerza. En el centro de la controversia se encuentra Dalílah Polanco, actriz y conductora mexicana que ha sido duramente criticada y también amada por su comportamiento en el reality, pero ahora es su vida personal la que ha desatado una ola de comentarios. La periodista Shanik Berman soltó una bomba en el programa ‘Con permiso’ y afecta directamente a la actriz de La familia P. Luche. ¿Qué dijo?

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani?

La relación entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani fue una de las más seguidas por la prensa en su momento. Se conocieron en 1997, gracias a una amiga en común, y desde entonces protagonizaron una historia que parecía sacada de una película romántica.

Uno de los momentos más recordados fue la inusual forma en la que Derbez pidió ser su novio: una cena sobre un puente peatonal en la Ciudad de México, acompañada por un espectacular donde se leía la propuesta.

La pareja compartió seis años juntos, viajaron a París y, según varias entrevistas, estuvieron cerca del compromiso formal. Sin embargo, todo llegó a su fin en 2003, sin muchas explicaciones públicas. Fue justo en ese periodo cuando Dalílah Polanco empezó a compartir escena con Derbez en La familia P. Luche, detonando las primeras sospechas de un presunto triángulo amoroso.

Sarah Bustani y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Shanik Berman dijo que Dalílah Polanco fue la tercera en discordia en la relación de Eugenio Derbez y Sarah Bustani?

Durante una reciente emisión del programa ‘Con permiso’, Shanik Berman, quien suplía a Pepillo Origel, dejó atónitos a los televidentes al asegurar que Dalílah Polanco no solo tuvo una relación con Eugenio Derbez, sino que esta presuntamente habría comenzado cuando él aún estaba comprometido con la diseñadora Sarah Bustani.

Según lo revelado por Berman, la misma Sarah habría descubierto que presuntamente Polanco dormía en su cama, mientras ella aún mantenía una relación formal con Derbez.

(Dalílah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con con Eugenio Derbez, acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sara Bustani hace 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, sabes que tengo que pensar unas cosas y la muchacha que tenía, le decía Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalílah’ y luego Dalílah decía es que yo soy una señora de familia, una niña de familia, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia pues…” Shanik Berman

Este testimonio reaviva los rumores que desde hace años giran en torno a la ruptura entre Derbez y Bustani, y pone a Dalílah en una posición comprometida, especialmente ahora que se encuentra bajo el escrutinio público por su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

¿Dalílah Polanco es la favorita del público para ganar La casa de los famosos México 2025?

En medio de la controversia, Dalílah Polanco, integrante del team Día, enfrenta no solo la presión del pasado, sino también el presente complicado que vive dentro de La casa de los famosos México 2025. La actriz ha sido duramente criticada por el público, e incluso algunos compañeros de encierro han manifestado su rechazo hacia ella.

Martha Figueroa, también conductora de Con permiso, fue clara al decir que no la soporta dentro del reality . Aunque Berman y Figueroa no profundizaron más en el tema amoroso, el comentario dejó entrever una posible “enemistad” entre ellas.

A pesar de tener gran apoyo del público durante su estancia en La casa de los famosos México, la actriz también ha ganado el rechazo de otra gran parte que la acusa de actitudes “reprobables” como esconder comida o de molestarse por los quehaceres de la casa.

Aunado a esto, se agrega el hecho de que en redes sociales tienen la impresión de que, presuntamente, ella sería la protegida o la “favorita” de la producción para llegar a la final y quedarse con los cuatro millones de pesos (mera especulación). Algo parecido pasó el día de ayer, que se llevó a cabo una dinámica con cofres, en los que un solo habitante sería el primer finalista de esta temporada. Lo anterior se traduce en comentarios como los siguientes:



“Qué casualidad que todos los cofres le quedaban cerca a Dalílah”,

“Se ve que Mar llegó primero, qué casualidad que estaba atrás de Dalílah” y,

“El truco no le salió a la producción gracias a Aldito”.

