Dalílah Polanco arrasa en encuesta de Poncho de Nigris para ganar La casa de los famosos México

Tras las recientes nominaciones de “La casa de los famosos México”, donde Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito, Elaine Haro, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Shiky quedaron en la placa, Poncho de Nigris invitó a los fans a salvar a todo el cuarto Noche.

Poncho considera que “Guana” podría salvar a Shiky y que Dalilah sea la única habitante del cuarto Día en la nominación. Sin embargo, teme que alguien del cuarto Noche pueda salir eliminado.

No solo eso, también lanzó un polémico mensaje en X, donde puso en duda el apoyo que recibe Dalilah Polanco: “Yo creo que lo mejor sería es que Guana gane el liderato, salve a Shiky y ya nos quitamos de dudas si la señora Dalilah está fuerte porque de un día para otro ya es la favorita. No lo sé Rick me parece raro, que se vea”.

No obstante también lanzó otro mensaje: “Quieren hacer jugarreta sucia, quieren nivelar el juego. Eso pasa en el entretenimiento, quieren nivelar el juego para que no sea tan predecible (...). Está bien raro que de un día para otro ya hay un favorito de Día, quieren nivelar”, comentó en su canal de difusión de Instagram.

Dalilah Polanco se encuentra entre las favoritas para ganar en La casa de los famosos México. / Redes sociales

Poncho de Nigris lanza encuesta de favoritos en La casa de los famosos México

Además, Poncho de Nigris aprovechó para realizar una encuesta en sus redes sociales con el fin de conocer cómo se posicionan sus favoritos: Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury, rumbo a la final.

Sin embargo, decidió añadir también a Dalilah Polanco, quien, tras la eliminación de Facundo, aumentó notablemente su popularidad en las encuestas digitales.

Tras lanzar la encuesta, Poncho de Nigris invitó a los fans del cuarto Noche, organizarse a la hora de votar para salvar a cada uno de los nominados.

Dalílah Polanco gana la encuesta para ganar La casa de los famosos México de Poncho de Nigris y lo hacen viral en redes. / Redes sociales

Dalilah Polanco gana la encuesta de Poncho de Niris y se burlan de él en redes

En la encuesta compartida por Poncho de Nigris el jueves 11 de septiembre en su cuenta de X, participaron alrededor de 138 mil votos. Los resultados fueron los siguientes:



Aarón Mercury: 13.8%

Abelito: 9.6%

Aldo de Nigris: 33.1%

Dalilah Polanco: 43.4%

Los usuarios no tardaron en burlarse de Poncho, recordándole que había menospreciado al fandom de Dalilah Polanco, quien se ha convertido para muchos en la gran esperanza del cuarto Día para llegar a la final de La casa de los famosos México. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron en su cuenta de redes.



“La manera en que lo arrastraron en su propia encuesta. Te amamos, Dalilah.”,

“Poncho, creo que subestimaste al fandom equivocado. #PuroTeamDalilah”,

