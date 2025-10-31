Aldo de Nigris es visto en presunto estado “incoveniente"; aseguran: “La fama lo perdió” VIDEO

El flamante ganador de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris, se encuentra en la polémica luego de haber sido visto presuntamente “pasado de copas” durante una presentación de la banda Los recoditos. El vídeo ya se hizo viral y hay un gran enfrentamiento en redes sociales sobre el hecho. ¿Qué sucedió con el influencer?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿La madre de Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, vende ropa en un tianguis?

El pasado 22 de octubre comenzó a difundirse en redes sociales una fotografía de la señora Leticia de Nigris, madre de Aldo de Nigris, en la que aparece atendiendo su puesto en el mercado “La Consti”. En la imagen se le observa de buen humor, vistiendo una camiseta con la imagen de su hijo y ofreciendo ropa, calzado y bolsos, mientras presume al reciente campeón del reality.

Tras la difusión de la foto, usuarios en redes sociales criticaron a Aldo, señalando que, con el premio y el sueldo obtenido durante su participación en el programa, podría apoyar económicamente a su madre para evitar que trabajara en esas condiciones.

Al ser cuestionado sobre este tema, Aldo compartió con la prensa el siguiente mensaje:

Sí, mi mamá la captaron in fraganti en la paca, en el mercado, pero mi mamá siempre ha hecho eso, está superbién que siga siendo ella misma. Yo con razón decía ‘ah chin*a, no encuentro ropa, no encuentro calzones’, se los llevó a vender al mercadito, a lo mejor recién puestos, no los lavó, quién sabe. Aldo de Nigris

Tal vez te interese: Doña Lety explota contra Aldo de Nigris y su madre, acusa que no pagan nada ¿amenaza con correrlos?

Mamá de Aldo de Nigris es captada vendiendo en el tianguis / Redes sociales y canva

¿Aldo de Nigris fue visto presuntamente borracho en un concierto recientemente?

El nombre de Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, vuelve a estar en la conversación, luego de que se difundiera un vídeo en el que aparece en presunto estado “inconveniente” según comentarios de internautas.

El vídeo muestra al influencer regiomontano acompañando en el escenario a la banda Los recoditos, quienes al parecer, lo invitaron a él y a Abelito para echarse un “palomazo” durante un concierto.

El vídeo también difundido por el periodista Javier Ceriani, pronto generó revuelo en redes sociales. Ceriani, además de compartir dicha grabación, también comentó que Aldo de Nigris puede que esté perdiendo los pies del piso o que “la fama” lo haya consumido:

Miren el niño bien cómo se agarra tremenda pe.., mira, mira, mira, sin camisa, borracho, ya la fama lo perdió. Javier Ceriani

Por último, para agregar más polémica al asunto, Ceriani comparó a Aldo con su tío Poncho, por su estilo “figureti”, asegurando que la fama le duró poco.

Minuto: 01:27:00

Mira: ¿Hija de Alexis Ayala se dará una oportunidad en el amor con Aldo de Nigris? ¡Elaine Haro habló! ¿Rivales?

¿Cuánto recibió Aldo de Nigris como premio por ganar La casa de los famosos México 2025?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris mencionó que planeaba destinar parte de su premio a su familia, en especial para comprarle una casa a su madre.

Al resultar ganador, el exfutbolista obtuvo los cuatro millones de pesos correspondientes al premio principal, además del dinero acumulado en MercadoPago y el salario semanal que percibió mientras estuvo en el programa, que según su abuelita, “doña Alegría”, supuestamente era de 70 mil pesos semanales.

Sin embargo, una parte del monto total deberá destinarse al pago de impuestos que retiene el Sistema de Administración Tributaria (SAT).Con una tasa del 35%, equivalente a 1 millón 400 mil pesos, el monto neto que Aldo de Nigris recibirá finalmente será de 2 millones 600 mil pesos .

Te puede interesar: ¿Aldo de Nigris se gastó los 4 millones? Su mamá sigue ‘chambeando’ en el tianguis y se vuelve viral: VIDEO