¿Aldo de Nigris se gastó los 4 millones? Su mamá sigue ‘chambeando’ en el tianguis y se vuelve viral: VIDEO

Aldo de Nigris se llevó el maletín con 4 millones de pesos de La casa de los famosos México tras coronarse del reality, pero quien se robó el corazón de las redes fue su mamá, Leticia de Nigris, que fue captada vendiendo ropa en un tianguis de Monterrey. ¿Y los millones, Aldo? ¿No le tocó ni para un toldito nuevo?

Aldo de Nigris, impuestos y casa para su mamá / Redes sociales y canva

¿Aldo de Nigris ganó 4 millones en La casa de los famosos México y su mamá vende en el tianguis?

Hoy, miércoles 22 de octubre, se hizo viral una imagen que muestra a la señora Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris, atendiendo su puesto en el mercado de “La consti”, con toda la actitud y una camiseta con la cara de su hijo. Sí, como buena mamá orgullosa, vendiendo ropa, zapatos y bolsas mientras presume al campeón de La casa de los famosos México 2025.

La foto fue compartida por la cuenta de Instagram @Allternomonterrey, y desde entonces, Lety fue bautizada como “la suegra de México”.

Mamá de Aldo de Nigris vendiendo en el tianguis / IG: @allternomonterrey

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre la foto de su mamá, Leticia de Nigris, vendiendo en el mercado?

Aunque Aldo de Nigris, integrante del team Noche, no ha dado declaraciones públicas, su reacción fue muy comentada. El ganador de La casa de los famosos México 2025 le dio like a la publicación, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de respeto y orgullo hacia su madre.

Sin embargo, en redes surgió la duda: si bien su mamá puede seguir trabajando, Aldo de Nigris aseguró dentro de La casa de los famosos México que usaría el premio para ayudarla a comprar una casa. Por eso muchos se preguntan si ese plan sigue en pie o si solo lo dijo para ganarse la empatía del público.



“Qué bueno que trabaje y no ande solo de pedinche en redes sociales.”

“Peor es robar. Aquí y en China, eso es trabajo.”

“¿Y el hijo no andaba chillando que quería ganar para comprarle casa y sabe cuánto?”

“¿A Aldo ya no le alcanzó para sacar a su mamá de chambear?”

¿Cuánto dinero ganó Aldo de Nigris en La casa de los famosos México y cuánto pagará de impuestos?

Aldo de Nigris se convirtió en el gran ganador de La casa de los famosos México 2025, llevándose no solo el reconocimiento del público, sino también una fuerte suma de dinero. Según reveló su mamá, Lety, el exfutbolista presuntamente habría recibido 70 mil pesos semanales durante su estancia en el reality, lo que suma unos 700 mil pesos. A eso se le añaden los cuatro millones de pesos del premio final y un acumulado extra de Mercado Libre, cuya cifra no fue revelada.

Sin embargo, Aldo no podrá disfrutar del premio completo, ya que deberá pagar impuestos conforme a la Ley del ISR. Al estar en el rango más alto de la tabla fiscal, se le aplicará una retención del 35%, lo que reduce el monto neto a unos 2 millones 700 mil pesos. Además, deberá cubrir una cuota fija de 392 mil pesos y 848 mil pesos por el excedente, lo que da un total de 1 millón 240 mil pesos en impuestos.

En total, entre salario y premio neto, Aldo habría ganado cerca de 3 millones 300 mil pesos. Aunque el acumulado de Mercado Libre sigue siendo un misterio. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es si Aldo cumplirá su promesa de comprarle una casa a su mamá o si solo fue una estrategia para conectar con el público dentro del reality. ¡Él no ha reaccionado a los comentarios!