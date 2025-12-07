Marcela Mistral vs Fer Alucín por Poncho de Nigris: “lo querías detonar”; ¡la influencer no se queda callada!

Marcela Mistral entró al reality ‘La pijamada viral’, proyecto de Aldo de Nigris, para encarar a Fer Alucín una famosa influencer de Monterrey: ¿quería robarle a Poncho? Entre reclamos, aclaraciones y tensión en vivo, la polémica explotó y se volvió tendencia.

¿Qué pasó en La pijamada viral y por qué Marcela Mistral explotó contra Fer Alucín?

El incidente inició cuando Marcela Mistral llegó al reality con una misión clara: pedir explicaciones por el comentario de Fer. Sin rodeos, la conductora lanzó la frase que encendió el ambiente: “Tú en una entrevista dijiste que querías ‘detonar’ a Poncho”, señaló Marcela, evidentemente molesta.

La influencer reaccionó de inmediato y trató de bajarle el tono a todo: “Obvio, pero en un plano ficticio. Jamás pasaría algo, ni Poncho te dejaría a ti por algo que nada que ver”, respondió Fer ante la tensión.

Marcela insistió en que el comentario fue irrespetuoso y Fer la interrumpió para aclarar, con brutal honestidad, lo que quiso decir:

Fer Alucín “Quiero que me entiendas que yo desde los tres años veo a Poncho y se me hace una persona muy guapa… es como un crush… si me cogería a Poncho si no estuviera casado, si no nada que ver, en tu relación nunca me voy a meter”.

¿Cómo reaccionó Marcela Mistral ante la explicación y qué detonó el momento más viral?

La sinceridad y lo explícito dejaron a Marcela Mistral sin palabras por un momento, pero Fer trató de remediarlo rápidamente al ofrecer disculpas:

“Si te hizo sentir incómoda te pido una disculpa, pero estoy segura que Poncho jamás te dejaría a ti por algo tan insignificante”. Fer Alucín

Marcela reconoció que el comentario la tocó especialmente porque Fer es una persona cercana a la familia. Y la razón no era menor: a la propia influencer le había pasado algo similar cuando otra joven habló de su exnovio frente a ella, situación que se hizo viral en su momento y que la afectó.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral / Redes sociales

Por eso Marcela le dijo: “A mí eso me hizo sentir incómoda… porque ella es cercana a la familia”.

Finalmente aceptó sus disculpas, aunque le dejó claro que, aunque no eran necesarias, sí la habían hecho sentir mal. A pesar del momento tenso, ambas terminaron dándose la mano y Fer incluso reconoció:

“A lo mejor la manera en que lo dije, no… o sea, tengo una manera de hablar muy vulgar”. Fer Alucín

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris a la polémica entre Fer Alucín y Marcela Mistral?

Mientras Marcela Mistral y Fer aclaraban las cosas, Konan Big, amigo cercano de la familia, bromeó sobre si algo podría pasar “con alcohol de por medio”, lo que desató risas y memes. Poncho de Nigris cortó de raíz el juego:

“Konan, yo soy un hombre fiel, ratón de un solo agujero. Jamás le voy a ser infiel, eso ténganlo bien claro.” Poncho de Nigris

¿Qué es ‘La pijamada viral’ y por qué está dando tanto de qué hablar?

El reality 24/7 en YouTube, creado por Aldo de Nigris tras ganar la casa de los famosos México 2025, reúne familiares y amigos en un encierro lleno de retos y confesiones. El objetivo: generar momentos virales, y vaya que lo logró con este enfrentamiento.

Se transmite en el canal oficial de Aldo y se ha convertido en tendencia gracias a clips y memes que circulan en TikTok e Instagram. Además, el formato exprés (del 1 al 5 de diciembre) ha mantenido a los fans pegados a la pantalla.

Advierten a Doña Alegría sobre que podrían lastimarla en La pijamada Viral / Captura de pantalla / redes sociales

¿Quién es Fer Alucín?

Fer Alucín, cuyo nombre real es Fernanda Arriella, es una influencer mexicana originaria de Irapuato, Guanajuato. Con más de medio millón de seguidores en Instagram y miles en YouTube, se ha hecho famosa por su estilo directo, su pódcast y su participación en realities como La venganza de los ex VIP.

Su personalidad polémica y su cercanía con Aldo y Poncho de Nigris la han puesto en el ojo del huracán más de una vez. Además, ha protagonizado titulares por denuncias y rumores de romance con Aldo, lo que la convierte en una figura clave en este reality.