Poncho de Nigris acusa a doña Alegría de “estar enamorada de él” en plena pelea en La pijamada viral: VIDEO

La tensión volvió a estallar entre Poncho de Nigris y su mamá, doña Alegría, durante una transmisión de La pijamada viral, el reality show que se graba en la casa de Aldo de Nigris y que se transmite de manera gratuita por YouTube. El reencuentro, lejos de calmar las aguas tras semanas de señalamientos públicos, terminó en una fuerte discusión que dejó ver, una vez más, las fracturas en la dinámica familiar.

Poncho de Nigris y doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris volvió a pelear con su mamá, doña Alegría?

El conflicto se desató en cuanto Poncho de Nigris ingresó al cuarto donde estaba su mamá, Lety Guajardo. Él le propuso resolver sus diferencias, luego de que ambos han ventilado en redes sociales que no mantienen una buena relación desde hace tiempo. Sin embargo, la conversación tomó rumbo tenso cuando Poncho le dijo a doña Alegría que la amaba y que buscaba dialogar.

Según lo que se vio en la transmisión, la señora reaccionó señalando que él no la quiere porque “no la ha llevado de vacaciones”. En ese momento, Poncho respondió que varios miembros de la familia han resultado afectados por actitudes de su mamá, lo que provocó que ella elevara el tono y comenzara a señalar que él “solo obedece” a Marcela, su esposa.

La señora afirmó que Poncho debería “imponer sus reglas frente a Marcela”, mientras él trataba de mantener la calma y explicarle que la familia de su esposa trabaja con él y lo apoya en el cuidado de los niños. De acuerdo con sus palabras, doña Alegría únicamente visita a sus nietos para grabarlos, declaración que incrementó todavía más la tensión.

En medio del intercambio, doña Alegría intentó abandonar la habitación, pero Poncho insistió en que debían resolver el problema en ese momento. La discusión siguió escalando hasta llegar a uno de los comentarios que más impacto generó dentro del programa.

El video del reencuentro entre Poncho de Nigris y Doña Lety, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. / YT

¿Por qué dijo Poncho de Nigris que su mamá, Lety Guajardo, está enamordada de él?

La frase que marcó un giro inesperado en la conversación ocurrió cuando Poncho de Nigris aseguró que su mamá “odia” a Marcela Mistral porque “está enamorada” de él. El comentario tomó por sorpresa a Aldo de Nigris, quien estaba presente, y provocó una reacción inmediata en los espectadores del reality.

Poncho afirmó que todo comenzó por un episodio relacionado con un pódcast, que doña Alegría habría interpretado de manera personal. Él sostuvo que su esposa no le ha hecho nada a su mamá y reiteró que el rechazo proviene de lo que siente hacia él. La declaración abrió un nuevo frente en la discusión, pues doña Alegría continuó señalando a Marcela.

Durante la transmisión, Aldo intervino para defender a su tía política y resaltó que Marcela es una persona que ha demostrado buen trato dentro de la familia. Aun así, doña Alegría mantuvo su postura, insistiendo en sus inconformidades respecto al matrimonio de Poncho.

Aunque, al final, la tensión terminó en el momento en que Poncho de Nigris hizo reír a su mamá, lo cual habría desatado rumores en redes de que todo se trataría de un “show”. ¿Será?

Doña Alegría arremete contra Poncho y Marcela‼️



Esa pinche vieja tiene mas huevos que tú!!! le dice

Ponchita responde: odias a Marcela porque estás enamorada de mi!!!



NO PUEDO CON TANTO#LaPijamadaViral pic.twitter.com/c4fgK6fmpZ — 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐚 (@liupavlichenko) December 4, 2025

¿Qué es La pijamada viral y dónde se puede ver?

La pijamada viral es un reality show creado por Aldo de Nigris, en el que distintos integrantes de la familia conviven dentro de una casa mientras se transmiten sus interacciones, conversaciones y dinámicas diarias. El formato combina convivencia, retos y momentos espontáneos que han generado gran atención en redes, especialmente por los encuentros entre los participantes y las tensiones familiares que se han hecho públicas.

El programa se transmite de manera gratuita a través de YouTube en el canal oficial de Aldo de Nigris, donde los episodios y transmisiones en vivo quedan disponibles para todo el público. La plataforma permite seguir las discusiones, alianzas y momentos virales que han convertido al show en uno de los contenidos más comentados entre los fans de la familia.

