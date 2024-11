Poncho de Nigris defiende a su mamá tras críticas por cobrar la pensión del Bienestar: “Todo suma”

Leticia Guajardo, la madre del popular conductor de televisión Poncho de Nigris, ha generado controversia tras ser captada cobrando la Pensión del Bienestar, un apoyo económico destinado a los adultos mayores en México. La imagen, en la que se ve a Leticia saliendo de una sucursal del Banco del Bienestar, rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de comentarios y críticas hacia ella.

Este programa, implementado por el gobierno mexicano, otorga 6 mil pesos bimestrales a los adultos mayores con el fin de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la presencia de Leticia Guajardo en una de las sucursales para retirar el apoyo generó cuestionamientos, especialmente porque Poncho ha hecho alarde de que a la señora Guajardo él la mantiene y no le falta nada.

Mira: Mamá de Poncho de Nigris asegura que Wendy Guevara fue la ganadora de LCDLFM gracias a su hijo

Poncho de Nigris responde con humor y firmeza

Ante la difusión de la fotografía, Poncho de Nigris no tardó en compartirla en su cuenta de X, donde aprovechó la oportunidad para defender a su madre con un tono de humor. En su publicación, Poncho destacó lo inteligente que es Leticia al aprovechar este apoyo social, y no dudó en elogiarla: “Mi mamá es la mejor. Aparte como quiera la mantengo, pero no deja ir una (oportunidad). ¡Buena, mamá!” escribió el conductor, mostrando su total apoyo hacia su madre.

En un tono más bromista, Poncho incluso sugirió que su padre también debería inscribirse en el programa: “¡Qué hermosa mi mamá! Que cobre lo de mi papá también. Todavía está vivo. ¡Alegría!”, agregó, destacando con humor la situación y defendiendo su derecho a acceder a los beneficios del Estado.

Mira: Aunque ya se reconciliaron Poncho De Nigris llama tóxica a su mamá

Critican a mamá de Poncho de Nigris por cobrar Pensión de Bienestar

La reacción del público no fue unánime. Algunos internautas expresaron su desacuerdo con que recibiera este apoyo una persona como la madre de Poncho de Nigris que, según él ha compartido tiene un estilo de vida muy desahogado.

Mamá de Poncho de Nigris captada cobra Pensión del Bienestar. / X

Sin embargo, Poncho no se quedó callado ante las críticas. En un contundente mensaje, el conductor defendió el derecho de su madre a acceder al apoyo económico, independientemente de su situación financiera:

“Mi mamá tiene todo el derecho como cualquier mexicano, igual que mi papá. ¿Cuál es la molestia? Todo suma. Nadie dejaría ir esa lanita, ¿o sí?” respondió Poncho, haciendo frente a las opiniones que cuestionaban la decisión de Leticia de acudir por el apoyo.

Mira: Poncho de Nigris no quiere a su mamá en redes sociales

La postura de Poncho de Nigris: un derecho para todos los adultos mayores

En conclusión, Poncho de Nigris ha dejado claro que apoya la decisión de su madre de cobrar la Pensión del Bienestar y que no le ve nada de malo. Mientras tanto, Leticia sigue siendo un tema de conversación en redes sociales, pero lo que queda claro es que la relación entre madre e hijo sigue siendo sólida, y Poncho no dudará en defender a su familia ante cualquier polémica.

Mira: Poncho de Nigris ya se reconcilió con su mamá