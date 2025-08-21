Wendy Guevara y Nicola Porcella exhiben a Poncho de Nigris por no ir a su pódcast “Todo quiere para allá”

Wendy Guevara y Nicola Porcella, dos de los finalistas más recordados de La casa de los famosos México, sorprendieron a su audiencia al lanzar fuertes declaraciones contra su amigo Poncho de Nigris durante su pódcast ‘Cómplices del desmadre’. ¿Qué fue lo que dijeron?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara y Nicola Porcella reclaman a Poncho de Nigris?

Durante la más reciente emisión de ‘Cómplices del desmadre’, Wendy Guevara compartió con sus seguidores la inconformidad que siente con Poncho de Nigris, pues asegura que mientras él invita a personalidades a su pódcast ‘Jalando fierro’ que le generan vistas y ganancias en su canal, no ha tenido la disposición de asistir a su proyecto. Aunque ella ¡ya fue al suyo!

“Le estaba diciendo a Nicola que Poncho todo quiere para allá y nada para acá, a todo mundo invita a su pódcast, a quienes sabe que le van a generar dinero y vistas. Ahorita ya le mandé mensaje en el grupo y le dije: ¿Vas a venir acá sí o no?” Wendy Guevara

La influencer detalló que semanas atrás aceptó acudir junto a Paola Suárez y Karina Torres a ‘Jalando Fierro’, sin recibir ninguna compensación económica ni viáticos. Según contó, la invitación coincidió con un viaje a Monterrey y, pese a su cariño hacia Poncho, consideró que la dinámica debería ser de apoyo recíproco entre colegas.

Wendy Guevara le dicen envidioso a Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @soywendyguevaraoficial

¿Cuánto habría ganado Poncho de Nigris con la participación de ‘las Perdidas’ en ‘Jalando Fierro’?

Wendy recordó que hace unas semanas Poncho de Nigris invitó a Paola Suárez, Karina Torres y a ella misma para grabar un capítulo de ‘Jalando Fierro’. Según explicó, lo hicieron de buena fe, sin cobrar un solo peso por su participación ni pedir que se cubrieran sus gastos.

“Ni los vuelos nos pagó ni nos pagó nada, simplemente fue con nosotros porque nosotras íbamos a un evento en Monterrey y nos llevó. Lo quiero mucho y todo, pero también debe ser un dar y recibir”, detalló la ganadora de La casa de los famosos México.

Mientras hablaban del tema, Nicola buscó el video de aquella colaboración en YouTube y reveló que ya supera los 7.7 millones de reproducciones. Con base en las métricas de monetización de la plataforma, el peruano estimó que Poncho habría obtenido entre 35 mil y 40 mil dólares, es decir, alrededor de 656 mil a 750 mil pesos mexicanos.

¿Qué otros famosos podrían asistir al pódcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella?

Aprovechando la discusión, Nicola Porcella también lanzó un mensaje directo para Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión dorado, pidiéndole que se anime a asistir a ‘Cómplices del desmadre’.

“El Escorpión también tiene que venir porque le gusta que se suban a su carro” Nicola Pocella

Wendy, por su lado, confesó que Montiel ya la contactó para grabar junto con Karina Torres y Paola Suárez, pero recalcó que también esperan verlo en su propio programa.

Por último, Wendy lanzó un ultimátum a Poncho: “Dinos o mejor mando a bajar por derechos de imagen tu video de ahí de ‘Jalando fierro’”, dejando claro que la tensión entre los excompañeros sigue creciendo.

