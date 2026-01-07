Aaron Mercury en el ojo del huracán: lo acusan de “machista” y responde sin filtros ¡Todo por una amiga!

Aarón Mercury, quien en los últimos meses ganó mucha popularidad por haber participado en ‘La casa de los famosos México 2025’, está siendo “funado” en redes sociales. Y es que muchos fans se molestaron con él por haber defendido a una amiga ante las críticas que ha estado recibiendo por, presuntamente, ser una “aprovechada”, ¿qué está pasando?

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Aarón Mercury y sus fanáticos?

El problema comenzó después de que Aarón Mercury, exparticipante de La casa de los famosos México, hiciera una transmisión en vivo para TikTok, en la que aclaró un tema polémico relacionado con una amiga llamada Amanda, a quien estaban acusando de, presuntamente, “usarlo” para que le pagara cosas.

Aarón no se quedó callado y aseguró que la chica es una de sus mejores amigas. Explicó que todo surgió a raíz de otro en vivo en el que, aparentemente, se le ve comprándole cosas en un antro. El joven negó ser el “sugar” de Amanda y sostuvo que todos aquellos que la criticaban eran gente sin “personalidad”.

Esto molestó a algunos fans, quienes lo “regañaron” por haberla defendido y le recomendaron alejarse de ella. Los constantes mensajes de “hate” llegaron a tal punto que el propio influencer respondió algunos.

En sus mensajes, se dijo sumamente decepcionado por la actitud de las “falsas seguidoras” y hasta les pidió que dejaran de atacarse entre mujeres.

“Ustedes también deben ser más fuertes para que dejen de apoyar comentarios como esos. No entiendo, en lugar de ver lo terrible e indefendible que son. Ellos prefieren tirarles a otras personas o a mí. Estoy decepcionado” Aarón Mercury

Increíble el Misógino de Aaron se siente decepcionado de que sus Fans no se metan en una polémica en la cual está involucrado un fandom grande lleno de machitos que se meten con mujeres. Él quiere que sus fans se metan a pelear con ellos y le vale si las expone pic.twitter.com/OpiMGtWxIc — Fer 💋🐩 (@laferwk) January 7, 2026

¿Qué respondió Aarón Mercury ante las acusaciones de supuesto “machismo”?

El mensaje de Aarón Mercury, ex de Yeri MUA, ocasionó que varias de sus seguidoras lo comenzaran a tachar de “machista”, asegurando que su única intención siempre ha sido “cuidarlo” de las malas compañías. Incluso, algunos señalaron que él jamás las ha “defendido” cuando se “meten” con ellas por defenderlo en redes sociales.

La respuesta de Aarón fue la siguiente: “Vale, entonces no se metan, perfecto, es decisión de ustedes. Yo les pedí que solo vieran el stream sin ver los comentarios.”

Esto hizo que muchos lo tacharan de “machista”, afirmando que al joven realmente “solo usa a sus fanáticas” para su beneficio. Varios llegaron hasta a recordarle algunos comentarios funables que hizo dentro de ‘La casa de los famosos México’, más específicamente cuando se burló de las presuntas agresiones de Alexis Ayala contra algunas participantes.

Por supuesto, Aarón no tardó en reaccionar a estos señalamientos y simplemente dijo: “Los reales ya han pasado por esto y son firmes”, al mismo tiempo que les agradeció por su lealtad.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Mercury es un influencer de 25 años.

Nació en Querétaro, México.

Aunque estudió Relaciones internacionales, no terminó la carrera y se dedicó de lleno a las redes sociales.

Su debut en internet fue en 2019. Su contenido está mayormente orientado al humor y estilo de vida.

Tiene más de 20 millones de seguidores en TikTok.

En 2022, debutó como cantante al lanzar su sencillo ‘Bien’.

Tuvo un romance polémico con Yeri MUA, otra influencer reconocida.

En 2025, ingresó a ‘La casa de los famosos México 3’. Si bien no ganó el primer lugar, fue uno de los más queridos por el público.

