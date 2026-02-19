¿Jorge Losa si le coqueteaba con Apio Quijano en La casa de los famosos México? El actor rompe el silencio

La historia que muchos fans creían cerrada volvió a encenderse. La cercanía entre Jorge Losa y Apio Quijano durante La casa de los famosos México fue uno de los temas más comentados de aquella temporada. Aunque ambos insistieron durante meses en que sólo existía una amistad, una reciente declaración del actor español volvió a mover el avispero digital.

La confesión no ocurrió en cualquier lugar. Fue en Pipiris Nights, el programa conducido por el propio cantante, donde el llamado “el Albacete” decidió hablar con total franqueza.

El integrante de ‘Kabah’ habló con respecto a lo que es ‘Albacete’, ahora que salió de LCDLFM. / Instagram: @jorgelosaactor / @apioquijano

¿Jorge Losa admite coqueteo con Apio Quijano en La casa de los famosos México?

El momento que desató la conversación surgió cuando se abordaron directamente los rumores de romance. Lejos de esquivar el tema, Jorge Losa optó por el humor desde el inicio. “Es la primera vez que el amor de mi vida me invita a un pódcast, imagínate”, soltó entre risas, marcando el tono relajado de la charla.

Sin embargo, detrás de la broma llegó la parte que más llamó la atención. Ante la pregunta del público:

“‘Apio’, ¿sentiste que Jorge te coqueteaba?” Pregunta del publico

El cantante respondió sin rodeos: “yo creo que sí”. La respuesta generó expectativa inmediata, pero fue Jorge quien terminó confirmando lo que muchos sospechaban.

“Seguro, seguro sí. Aquí voy a hacer un inciso. Seguí sí porque seguramente sí le coqueteé. Tiene toda la razón, no lo funen porque es cierto. Soy demasiado coqueto”, declaró el actor. La frase, directa y sin filtros, fue suficiente para que las redes sociales hicieran lo suyo.

¿Existió romance entre Jorge Losa y Apio Quijano en La casa de los famosos México o sólo fue amistad?

A pesar de la admisión, Jorge Losa y Apio Quijano mantuvieron la misma postura que ya habían expresado tras el reality. No hubo romance. Lo que sí existió, según sus propias palabras, fue una conexión genuina que nació dentro del programa.

“La gente pregunta mucho ‘qué ocurrió entre nosotros’”, comentó Apio durante la conversación. Jorge respondió destacando el vínculo emocional: “encontré en ti a esa persona de confianza”. Por su parte, el integrante de Kabah aseguró que entre ellos se construyó “algo bonito”.

El cantante incluso reconoció que la narrativa romántica generada por el público llegó a sembrar dudas en su cabeza. Aun así, dejó claro que siempre tuvo presente “que no iba a pasar”. Una declaración que refuerza la idea de que la historia fue más emocional que sentimental.

Como era de esperarse, Internet reaccionó de inmediato. Algunos seguidores celebraron la honestidad del actor, interpretando la confesión como una muestra de transparencia. Otros, en cambio, retomaron teorías antiguas y reactivaron debates que parecían olvidados.

¿Por qué Jorge Losa confesó que es “coquetísimo”?

La explicación del actor español Jorge Losa, fue quizá la parte más reveladora. Jorge vinculó su actitud con un proceso personal que descubrió en terapia. Lejos de romantizar la situación, habló de autoconocimiento.

“Soy demasiado coqueto, lo entendí después en terapia; un día me dijo la psicóloga ‘tú dirías que eres coqueto’ y le dije ‘creo que no’ y me dijo ‘eres coquetísimo, desde que entraste por la puerta me coqueteaste’”, relató.

La confesión, más que alimentar el drama, ofreció contexto. Según Jorge, su forma de interactuar no necesariamente tiene una intención romántica, sino que forma parte de su personalidad.