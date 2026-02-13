Apio Quijano y María José recuerdan su romance: ¡fue la primera vez del cantante! “Éramos lesbianas”, dice

Apio Quijano y María José recordaron un episodio de su juventud, cuando fueron novios antes de que cada uno tomara rumbos distintos en su vida personal y profesional. Ambos recordaron cómo fue esa etapa y el momento en que ella se dio cuenta de que el cantante es gay. Te contamos los detalles.

Relación de Apio Quijano y María José en Kabah: la confesión sobre su primera vez. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo fue el romance de Apio Quijano y María José?

La relación entre María José y Apio Quijano ocurrió en la década de los 90, cuando ambos formaban parte del grupo Kabah. En ese momento compartían escenarios, giras y la dinámica interna de una de las agrupaciones pop que marcaban presencia en la música en español. Fue en ese contexto profesional donde también vivieron una etapa sentimental.

Con el paso del tiempo, los dos han hablado de esa relación como parte de su historia personal dentro del grupo. La cercanía derivada del trabajo diario y la convivencia constante dio pie a que iniciaran un noviazgo, el cual formó parte de los años en que Kabah consolidaba su carrera en la industria musical.

Actualmente Apio Quijano y María José son grandes amigos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron Apio Quijano y María José sobre su relación?

Durante una plática en el pódcast Pipiris Nights, María José habló sobre el momento en que, mientras mantenía una relación con Apio Quijano en los años noventa, comenzó a notar señales sobre su orientación. Ambos recordaron esa etapa que coincidió con el éxito de “La calle de las sirenas” y cómo, con el paso del tiempo, entendieron lo que estaba ocurriendo entre ellos.

“Fue esa época donde tú y yo anduvimos con ‘La calle de las sirenas’, duramos poco”, comentó Apio. A lo que María José respondió: “Sí, éramos lesbianas”. El cantante añadió: “La verdad es que lo poco que duró fue muy bonito y además siéntete afortunada porque fuiste la única en mi vida”. Ella replicó entre risas: “¿Viste? Muy lésbica”.

Más adelante, Apio señaló: “La verdad sí fue una historia muy bonita, pero a ver, Josa, tú me conoces desde muy mini, tú ya sabías que yo…”. María José explicó que no fue algo que hablaran directamente en ese momento: “Sí y no porque nunca lo hablaste, después cumpliste muy bien y después te pusiste pasiva, hija, en la relación. Primero muy activo y luego muy pasa, entonces yo estaba así de ‘¿y ahora qué hago?’, ahí fue donde no… Al primer chacal qué pasó… Y el otro ‘Yo también’.

¡Apio Quijano confiesa que María José fue su primera vez! / Foto: Redes sociales

¿María José fue la primera mujer en la vida de Apio Quijano?

Durante su participación en el reality show La casa de los famosos México 2023, Apio Quijano compartió un aspecto personal de su historia con María José que sorprendió a varios de sus compañeros. En una conversación dentro de la casa, el integrante de Kabah relató cómo, al cumplir 18 años, decidió hablar con ella sobre un paso importante en su vida, en un contexto de confianza y cercanía entre ambos.

“Somos súper amigos inseperables. Cuando yo cumplí 18 era virgen, llegué y le dije a María José: ‘Si voy a perder la virginidad con alguien, quiero contigo porque tengo la confianza de acercarme, tocarte, preguntarte, explorarte’, me dijo ‘Sí, vamos a hacerlo’, y eso nos llevó a ser pareja, fuimos novios como 6 u 8 meses…”, contó Apio frente a las cámaras del programa.

El cantante explicó que esa decisión marcó el inicio de su relación formal en los años noventa, cuando ambos formaban parte de Kabah. Con el paso del tiempo, han hablado de esa etapa como parte de su historia compartida, que hoy recuerdan desde la amistad que mantienen.

