Apio Quijano y Armando Hernández se dan tremendo beso ¿Infidelidad a su prometido? VIDEO

Apio Quijano sorprendió a todos al plantar un beso a Armando Hernández, un gesto que desató risas, sorpresa y una oleada inmediata de especulaciones entre el público. La escena, captada en vivo, abrió la conversación sobre si se trató de un momento espontáneo o si podría ser la señal de una posible infidelidad, pues apenas el pasado mes de octubre recibió el anillo de compromiso por parte de su pareja, el influencer Juan Pa Serrano.

¿Nuevo amor? Apio Quijano sorprende al besar a Armando Hernández en vivo. / Foto: Redes sociales

¿Dónde coincidieron Apio Quijano y Armando Hernández?

Armando Hernández se convirtió en el invitado especial de Pipiris Nights, el podcast conducido por Apio Quijano, y desde el inicio la conversación dejó ver la admiración mutua entre ambos. Apio presentó al actor con palabras que dieron muestra de su respeto y cariño, describiéndolo como un artista disciplinado, talentoso y con una trayectoria sólida en la comedia y la actuación. Para el integrante de Kabah, Hernández es un ejemplo de constancia y versatilidad dentro del medio.

“Un ser maravilloso, disciplinado, talentoso, trabajador de muchos años. Hace comedia, actuación y realmente todo lo que hace lo hace muy bien”, dijo Apio Quijano del actor de Amarte duele.

Armando Hernández, por su parte, no se quedó atrás al expresar su emoción por compartir micrófonos con Apio. Con una sonrisa evidente, le confesó que es su fan desde hace años y que guarda recuerdos especiales relacionados con su música y con Kabah. Admitió, incluso, sentirse nervioso y ansioso por estar ahí, reconocimiento que añadió un tono cercano y genuino al encuentro. La charla entre ambos fluyó con calidez, dejando claro que detrás de cámaras ya existía una conexión especial.

El beso de Apio Quijano a Armando Hernández que dejó a todos boquiabiertos. / Foto: Redes sociales

Apio Quijano y Armando Hernández se besan: ¿Romance o infidelidad a la vista?

La plática entre Apio Quijano y Armando Hernández pasó de una broma ligera a convertirse en uno de los momentos más comentados del programa por la supuesta infidelidad del beso entre ambos.

Todo comenzó cuando Apio mencionó en tono de juego que podían “jugar semana inglesa”, aunque de inmediato aclaró que la dinámica real era otra: “quiero suavidad, ¿suave o rasposón?”, comentó al explicar que se trataba de hacer caras y gestos. La apuesta, según agregó Hernández, sería realizar una sesión de fotos “bien barrio”. Pero conforme avanzaba la charla, la posibilidad de un beso consensuado comenzó a aparecer entre risas y comentarios cada vez más directos.

Armando Hernández fue quien empujó el ambiente hacia ese giro inesperado: “Primero el shot, ¿no?, por el beso para ir soltando el cuerpo y algo más… bueno, ya perdí, ya, olvídate de la dinámica”, dijo entre carcajadas.

La producción reaccionó de inmediato y comenzó a corear “¡beso, beso, beso!”, mientras Apio admitía sin rodeos: “Siento que sí nos vamos a dar un beso”. Antes de acercarse, Hernández aclaró: “Pero, bueno, consensuado para que no digan… ¿estás listo? Agárrame las manos, es mi primera vez”. Apio respondió con humor: “Tienes buena boca”, y tras el beso, el actor sorprendió al compartir su reacción: confesó que nunca había besado a alguien con barba… y que le gustó. Sin embargo, todo fue una broma del momento y no se trató de una infidelidad. Juan Pa Serrano, prometido de Apio Quijano, no respondió a los hechos.

¿Quién es Armando Hernández, el actor que se besó con Apio Quijano?

Armando Hernández, el actor que besó a Apio Quijano, nació en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1982. Comenzó su trayectoria en el teatro y dio el salto al cine gracias a Alejandro Reza, quien lo invitó a participar en De la calle (2001). Su proyección creció rápidamente y un año después interpretó a Genaro en Amar te duele (2002), papel que lo colocó en el radar del público y le valió una Diosa de Plata. Desde entonces, su carrera se ha movido entre el cine y la televisión, con proyectos juveniles como Clase 406 (2003) y trabajos que consolidaron su presencia en la industria.

A lo largo de su trayectoria ha protagonizado cintas como Fuera del cielo (2006), por la que obtuvo una nominación al Ariel, y Sangre de mi sangre (2007), proyecto que ganó el premio del jurado en Sundance y que le otorgó un reconocimiento como mejor actor en Turquía. Su filmografía incluye títulos como Cañitas, Rudo y Cursi, Te presento a Laura y Colosio: El asesinato.

En televisión ha participado en producciones como Capadocia, Mujeres asesinas, El pantera y Los héroes del norte, serie donde interpretó a ‘el Faquir’, uno de sus personajes más recordados. Actualmente forma parte del programa de comedia Me caigo de risa, donde continúa mostrando su versatilidad escénica.

