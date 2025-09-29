Apio Quijano exhabitante de La casa de los famosos destapa engaño de Dalilah Polanco ¡Traición al descubierto!

La polémica de La casa de los famosos México traspasa los límites del reality show y llega hasta las redes sociales, donde recientes declaraciones de Apio Quijano han generado revuelo. El cantante, exintegrante del grupo Kabah, dejó claro la relación que tiene con Dalilah Polanco. ¡Soltó que lo traicionó! ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos los detalles.

Apio Quijano / Redes sociales

¿Qué ocurrió entre Dalilah Polanco y Apio Quijano?

Durante una transmisión en vivo por Instagram, Apio Quijano habló sobre su relación con Dalilah Polanco y dejó claro que nunca hubo cercanía entre ellos, pese a haber compartido proyectos en televisión como De buenas. Según el cantante, la actriz no lo apoyó durante su participación en La casa de los famosos México, y su postura generó un distanciamiento que ahora hace público.

“Nada más recuerden que ella, cuando yo estaba en mi ‘Casa’, fue a apoyar a Bárbara Torres, no a mí. Y cuando la fue a apoyar, fue en un momento en que Bárbara me tiraba a matar... Que tenga su propia experiencia, su propia gente, pero a mí no me anden embarrando otra vez con cosas que no” Apio Quiijano

El cantante detalló que esta situación ocurrió en un momento crítico dentro del reality, cuando la tensión entre los participantes era máxima. Señaló que, aunque ambos fueron compañeros en proyectos pasados, la decisión de Polanco de respaldar a otra concursante evidenció que su relación profesional y personal no era tan cercana como se había percibido.

Estas declaraciones generaron intenso debate en redes sociales, donde usuarios reaccionaron dividiéndose entre quienes defendían a Quijano y quienes criticaban la manera en que expuso la situación.

Dalilah Polanco y Apio Quijano / Captura de pantalla

🚩TRAICIONADO: APIO QUIJANO se deslinda de DALILAH POLANCO 😳



La razón: cuando él estaba en el reality, ella decidió apoyar a BÁRBARA TORRES, traicionando a APIO 😱



A pesar de haber compartido años en el programa “De Buenas” con Marta Guzmán, hoy no existe relación, ni… pic.twitter.com/rdjOcAOHzo — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 28, 2025

¿Cuándo participó Apio Quijano en La casa de los famosos México?

Apio Quijano participó en la primera temporada de La casa de los famosos México como integrante del denominado Team Infierno , junto a Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella.

Fue eliminado como el séptimo participante, es decir, no llegó a la final, siendo el único del team Infierno que no formó parte de los finalistas. Durante su estancia, él ganó un auto Fiat en una de las primeras semanas mediante un reto donde debía mantener la mano sobre el vehículo el mayor tiempo posible.

Tras su salida, Apio reveló que la eliminación fue algo sorpresivo para él: comentó que tras 50 días dentro del aislamiento del programa, fue difícil adaptarse al “afuera”. Además, comentó con lo que percibió como ayuda al “team Cielo” por parte de la producción, señalando que al team Infierno no se le apoyaba de la misma manera en ciertas dinámicas del juego.

¿Por qué Dalilah Polanco ha sido criticada en La casa de los famosos México 2025?

Dalilah Polanco se incorporó a La casa de los famosos México para formar parte de los integrantes del cuarto Día, un grupo que rápidamente se convirtió en foco de debates en redes sociales. Dalilah Polanco ha sido criticada por múltiples acciones dentro de La casa de los famosos México. Se le ha reprochado su insistencia en mantener un orden y limpieza excesiva, que varios compañeros han señalado como actitud rígida o conflictiva.

También fue captada, presuntamente, escondiendo comida en La casa, incluso ocultando frascos de crema de avellana, lo cual generó acusación de egoísmo entre los participantes, además que internautas la compararon con Mariana Echeverria. Asimismo, durante el inicio de la temporada, se le vio utilizando una silla asignada a Abelito, la cual rompió al subirse en ella, lo que provocó críticas por su aparente descuido o falta de consideración.

Otro episodio que provocó revuelo fue cuando hizo el comentario “me dijeron” en la transmisión 24/7 que algunos interpretaron como admitir que recibe información del exterior, lo que va contra las reglas de la realidad. Finalmente, su relación con Mar Contreras ha sido uno de los focos de tensión más fuertes: en varias ocasiones ambas se han enfrentado públicamente y Mar llegó a acusarla de actuar “con máscaras”.

