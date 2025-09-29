¿Fraude en La casa de los famosos México? Familia de Aarón Mercury destapa irregularidades tras su eliminación

La eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México el pasado domingo 28 de septiembre, desató una fuerte controversia tanto en la audiencia como en su círculo cercano. El influencer, considerado por muchos como uno de los favoritos para llegar a la final, fue sorprendentemente eliminado del reality show en una gala que marcó el inicio de la recta final del programa. ¿Acusan de fraude a la producción? Aquí te contamos todos los detalles

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo la mamá de Aarón Mercury tras su eliminación de La casa de los famosos México?

Durante la Viewing Party organizada por Escándala en Ciudad de México, Nancy González Rivas, madre de Aarón Mercury, vivió en vivo el momento en que su hijo fue eliminado de La casa de los famosos México. En un encuentro con algunos canales de espectáculos de YouTube después de la gala, firme y tranquila, reconoció que, aunque sabía que alguien debía salir del reality, no esperaba que fuera él.

“Sabíamos a lo que entrábamos, sabíamos que de repente alguien tiene que salir. En este caso ahorita fue Aarón y pues nosotros ya estamos listos para abrazarlo de este lado, para decirle lo bien que lo hizo y darle todo el amor” Nancy González, madre de Aarón Mercury

La señora González Rivas no ocultó su desconcierto ante la fuerza que había mostrado el fandom de su hijo en redes sociales.

“Cuando ves el movimiento del fandom de Aarón tan fuerte, es cuando dices: ‘¿Entonces qué fue?’” Nancy González

También destacó que, a pesar de la eliminación, su hijo ganó experiencia y visibilidad:

“Yo tengo la teoría de que él ganó muchísimo, creció muchísimo y que además se viene lo mejor porque esto no se acaba. Aarón Mercury hay un montón, falta que vean todo lo que ese muchacho va a lograr”. Nancy González

Sobre la polémica por las votaciones, la madre del influencer fue directa:

“No creo que haya sido la decisión correcta… el fandom es muy fuerte, estaban con todo, haciéndole de todo. Entonces sí, realmente no creo que sea lo mejor”. Nancy González

Las palabras de Nancy González Rivas no solo reflejaron el dolor de la familia, sino también la indignación compartida por los seguidores que, desde redes sociales, replicaron las denuncias de falta de transparencia en el proceso de votación.

Así fueron las reacciones de la salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó el hermano de Aarón Mercury después de su eliminación de La casa de los famosos México?

Rodrigo González, hermano de Aarón Mercury ofreció una transmisión en vivo minutos después de la gala de eliminación en la que destapó que la producción le impidió reencontrarse de inmediato con Aarón. En su relato dijo que a él y a otros familiares los mantuvieron apartados:

“Nos tuvieron escondidos para que no nos viera… estaba la prensa, otras personitas y yo me quedé en una esquina a que me dieran luz verde para verlo pasar con Marie Claire y llevárselo”. Rodrigo González, hermano de Aarón

Además, Rodrigo expuso que parte de las pertenencias de Aarón no fueron entregadas en tiempo y forma, lo que incrementó la inconformidad de la familia. Usuarios en redes sociales retomaron estas denuncias y las sumaron a las críticas sobre la supuesta falta de transparencia.

¿Por qué acusan de presunto fraude en La casa de los famosos México?

La inconformidad en redes escaló rápidamente. Durante las horas posteriores a la eliminación, hashtags dirigidos a la producción de La casa de los famosos México como #LCDLFMX3, #LaCasaDeLosFamososMx y #FraudeTotal se posicionaron entre las principales tendencias en Twitter, Instagram y TikTok.

Miles de publicaciones mencionaron el programa esa noche, mientras el nombre de Aarón Mercury acumuló más de 251 mil menciones después de la medianoche. La audiencia destacó que nunca antes un participante había generado tanto respaldo digital.

Entre las principales quejas de los seguidores, así como del mismo hermano de Aarón Mercury, estuvieron fallas técnicas en la plataforma de votación de ViX, omisiones en los promocionales oficiales, la exclusión de la sección “vida en fotos” dedicada a Mercury y presunta censura en las transmisiones del canal 24/7.

