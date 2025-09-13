Hermano de Aarón Mercury rompe el silencio y responde: ¿El habitante de La casa de los famosos México es gay?

Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, no solo ha llamado la atención por su participación en el reality de famosos, sino que también ha causado revuelo su vida personal. Incluso, existen rumores en redes sociales de que, presuntamente, le gustarían los hombres. Ahora, su hermano, Rodrigo González, se sinceró sobre estas especulaciones. ¿Al integrante del cuarto ‘Noche’ no le atraen las mujeres?

Cabe señalar que Aarón Mercury ha tenido total apoyo en redes sociales durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, los escándalos de su vida privada no han pasado desapercibidos. Algunos han recordado su pasado con Yeri MUA, con quien sostuvo un amorío que nunca fue etiquetado como un noviazgo.

Aarón Mercury es habitante de La casa de los famosos México 2025. / Redes sociales

¿Por qué dicen que Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’, es gay?

En los últimos meses, varios usuarios en redes han comentado que Aarón Mercury, integrante del team ‘Noche’, ha mostrado comportamientos que podrían indicar, supuestamente, una atracción hacia los hombres, a pesar de su cercanía con Elaine Haro en La casa de los famosos México.

Incluso, Ninel Conde intensificó las especulaciones sobre Aarón Mercury cuando se refirió a él como ‘la Arona’ y ‘comadre’, lo cual generó dudas sobre la orientación del influencer.

“Yo con ‘la Aarona’ me llevaba así, pero ‘la Aarona’ también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí” Ninel Conde

En ese momento, los familiares del creador de contenido no se habían pronunciado con respecto a las especulaciones de su orientación sexual. Sin embargo, Rodrigo González, hermano de Aarón, rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Ninel Conde dio a entender que a Aarón Mercury, presuntamente, no le gustan las mujeres. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Rodrigo González sobre los rumores de que Aarón Mercury, su hermano, es gay?

Luego de que también llamó la atención el shippeo de redes sociales de Aldo de Nigris y Aarón Mercury de nombre ‘Aldron’, se avivaron las especulaciones de que al influencer, presuntamente, le gustarían los hombres. Por esta razón, Rodrigo González, hermano del influencer, respondió contundente a estos rumores.

“Nosotros sabemos tan bien quiénes somos que cualquier cosa así puede ser broma. Él no se lo toma personal”, dijo a Infobae México.

Rodrigo Glez, hermano de Aarón, habló sobre la orientación sexual del habitante de La casa de los famosos México. / IG: @rodrigo.glez.9 / @aaronmercury

Eso no es todo, Rodrigo también mencionó el historial amoroso de Aarón, el cual volvió a ser tema de conversación por su exposición en ‘La casa de los famosos México’. Lo que más ha llamado la atención es su vínculo con Yeri MUA, el cual ha generado polémica e incluso amenazas hacia la influencer. El joven, sin profundizar en los detalles, solicitó que se maneje este tema con sensibilidad.

“Independientemente de cualquier desma... del pasado, la vida de una persona no es un juego. Hay cosas que se quedan en segundo plano cuando estamos hablando de este tipo de situaciones”, agregó.

Rodrigo González reprueba las críticas a Yeri MUA por su pasado amoroso con Aarón Mercury. / IG: @rodrigo.glez.9 / @aaronmercury

¿Quién es la pareja de Aarón Mercury, habitante de La casa de los famosos México?

Al momento, Aarón Mercury no ha confirmado tener una pareja estable. No obstante, en el reality ha mostrado cercanía con Elaine Haro, lo ha generado especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, ambos tomaron la decisión de ser amigos, dado que la actriz no se sentía correspondida por el influencer.

Fuera del programa, Aarón Mercury ha sido relacionado con Yeri MUA y Tammy Parra, aunque con ninguna logró consolidar un romance. Incluso, la excolaboradora de ‘Hoy’, Caeli, también confesó que tuvo algunos encuentros románticos con el influencer.