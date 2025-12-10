Aranza Salazar, novia de Abelito, habla por primera vez de su “oscuro” pasado y... ¿lo confirmó? ¡Esto dijo!

La fama repentina de Abelito, finalista de La casa de los famosos México, también afectó a su novia Aranza Salazar, quien pasó de ser una universitaria anónima a convertirse en parte del escrutinio público. Desde que surgieron versiones sobre un supuesto “pasado oscuro”, la conversación en redes se desbordó. Ahora, Aranza decidió enfrentar las especulaciones y hablar sobre ello. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Aranza Salazar, novia de Abelito, y por qué causó polémica?

Toda especulación surgió a partir de la reacción que don Abel, padre de Abelito, tuvo cuando su hijo no ganó La casa de los famosos México, para muchos, la molestia en dicha gala se debió al resultado, pero pronto cambió el discurso una declaración.

Fue Javier Ceriani quien reveló detalles sobre la controversia en torno al padre de Abelito. Según explicó, su inconformidad presuntamente no habría estado relacionada con el tercer lugar que obtuvo el influencer en La casa de los famosos México, sino, presuntamente, con la aparición de la novia de Abelito durante la transmisión.

El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercero tenía que ver con la presencia de su novia, pero también estaba molesto porque la dejaron saludar ahí y después como que la corrieron. (...) Lo que habría pasado es que la novia había trabajado en Saltillo y él la rescató; trabajó en un tugurio, digamos, vendía caricias en un botanero de Saltillo y tenía una doble red social donde se promovía con servicios corporales, el que entienda, entienda Javier Ceriani

Posteriormente, el influencer comentó en una entrevista para La saga de Adela Micha, que Aranza Salazar cuenta con una trayectoria sólida y con sus propias obligaciones, subrayando que no necesita de él para desarrollarse en el ámbito profesional: “ Ella tiene su trabajo. Maneja redes, es community manager de dos empresas y pues tiene su trabajo ”, dijo sin ahondar en más detalles sobre su pasado.

¿Qué dijo Aranza Salazar, novia de Abelito, sobre su pasado “oscuro”?

En un reciente encuentro con la prensa, Aranza Salazar, novia de Abelito, decidió aclarar las cosas y hablar abiertamente sobre ese “pasado” que muchos señalaron y por el que se causó bastante polémica. Lejos de negar, optó por la transparencia:

“ Mi pasado es un pasado como el de todos, siento que es muy normal. Nada más que cuando sale esto de la fama, la gente intenta sacar lo malo, sacar chismes de donde no lo hay ”, aseguró. Pero cuando el periodista Carlos Cuevas preguntó directamente sobre su trabajo en el pasado en la “vida nocturna”, respondió:

No, no es mentira. Pero creo que lo exageraron. Aranza Salazar, novia de Abelito

La joven, de 24 años, explicó que la presión mediática sí le generó angustia, pero que lo manejó con ayuda psicológica. Aun así, aseguró que jamás sintió vergüenza:

“ Para nada, al contrario. No tengo nada qué esconder. Soy una persona común y corriente. Para mí todo esto es nuevo ”, aseveró Salazar.

¿Quién es Aranza Salazar y cómo inició su relación con Abelito?

Aranza Salazar, nacida en 20021, es conocida principalmente por su relación con el influencer Abelito, finalista de La casa de los famosos México 2025, sus primeras apariciones con él, fue en vídeos de TikTos juntos.

Aranza conoció a Abelito en 2022, cuando ambos eran estudiantes universitarios y él apenas comenzaba a explorar el mundo del contenido digital.

Lo que inició como una amistad terminó convirtiéndose en una relación sólida que, hasta 2025, cuenta con tres años de duración y dos viviendo juntos, según ella misma.

