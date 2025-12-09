La novia de Federica Quijano le pone las cartas sobre la mesa, ¡A escondidas no!: “Ya no tenemos 15 años”

A pesar de que Federica Quijano no compartía detalles de sus relaciones amorosas en redes sociales, ahora la vemos más enamorada que nunca de Vanessa Parés, especialista en medicina regenerativa.

Mira: Federica Quijano confiesa que es bisexual y temió perder a sus hijos: “Esperan que seas la mamá perfecta”

La historia de amor de Federica Quijano y su novia: quién es y a qué se dedica. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Federica Quijano decidió presumir su relación con Vanessa Parés?

Una amiga de Federica Quijano nos contó que la integrante de Kabah tuvo que elegir el rumbo de su felicidad, ya que su actual novia le puso las cartas sobre la mesa.

“Ahorita andan en la etapa del enamoramiento. Solo que no ha sido tan sencillo para Federica, porque se enfrentó a una relación en la que prácticamente le pidieron todo o nada. Es decir, bajita la mano Vanessa le dijo que no quiere sentirse ocultada o escondida en ningún aspecto. Es una mujer súper libre en ese sentido. Le gusta compartir un poco de su relación en redes sociales, salir a pasear a cualquier lugar, ir a eventos sociales o privados, pero juntas. O sea, desea que cada una se presuma mutuamente ante el mundo”.

Recordemos que el pasado 14 de octubre, Federica confesó abiertamente su bisexualidad en el pódcast Pipiris nights de su hermano, Apio Quijano. La cantante había sido muy reservada con sus relaciones, y ahora su amiga nos contó por qué.

Amiga de Federica Quijano “Más allá de contárselos como un ‘chisme’, quiero hacerles entender que a veces hay historias que se guardan por el bien de terceras personas, ya sea por la familia, los hijos o amistades cercanas. Tal es el caso de Federica, ella ha tenido una vida amorosa bastante complicada. No es una mujer que cuente cosas de sus relaciones”.

Te puede interesar: Apio y Federica Quijano, de Kabah, se visten de luto; sufrieron la muerte de su papá: “Sé que estarás mejor”

Federica Quijano destapa su verdad: confirma que es bisexual y presenta a su pareja / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor entre Federica Quijano y Vanessa Parés?

De acuerdo con nuestra fuente, Federica Quijano y Vanessa Parés habrían hecho clic desde el primer momento. “Justo cuando se conocieron comenzaron a platicar y se dieron cuenta de que compartían muchas cosas. Desde el amor por los hijos, los animales, el medio ambiente, hasta la forma de ver la vida. O sea, ambas conectaron de una forma muy bonita”.

Según nos dijo su amiga, la intérprete ya está lista para publicar lo que vive con su novia. “Algo que para Federica es nuevo. Ella no está acostumbrada a eso. Creo que solo ha publicado una foto juntas de espaldas. Sin embargo, en esta ocasión está dispuesta a dar todo por Vanessa. No quiere pasar por lo que vivió con su exnovia con la que duró muchos años”.

Así vive su romance Federica Quijano: confiesa que es bisexual y ya conocemos a su novia. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Federica habría ocultado su matrimonio durante años y cómo afectó a su expareja?

Contó la posible razón por la que Federica Quijano terminó su aparente matrimonio con su expareja. “No me gustaría decirles el nombre, porque no sé si sea lo correcto, pero sí les puedo contar que la relación empezó en la pandemia. Se llevaban increíble, tenían una química impresionante e incluso vivieron juntas en Mérida. De hecho, entre los amigos y familia se llegó a decir que se habían casado”. “Solo que Federica no supo manejar esta situación públicamente. Siempre la ocultó y aunque la mujer no estuvo tan de acuerdo, la apoyó incondicionalmente. Es más, con decirles que su expareja la cuidó cuando la hospitalizaron”.

Comentó el mayor reto que le tocó vivir como madre adoptiva. “Pero como era de esperarse, ella se enfadó, se cansó de lo mismo y tomaron caminos diferentes. Por eso Federica está dispuesta a luchar por este nuevo amor. Antes tenía miedo de perder a sus hijos y de que recibieran el bullying que ella vivió en el pasado. Sin embargo, debe saber que no está mal ser bisexual, así nació. Lo único que le queda es ser libre y sin temor a nada. Amor es amor”, concluyó.

Te puede interesar: ¿Apio Quijano y su hermana Federica abandonan a su padre? Quedan mal con pagos de su asilo, aseguran

¿Vanessa Parés asegura que se casaría con Federica Quijano tras pocos meses de relación?

Por otra parte, entrevistamos a Vanessa Parés, quien nos contó detalles de cómo fue el flechazo con Federica Quijano. Además, aseguró que se casaría con ella.

Vanessa nos compartió que conoció a Federica porque fue su paciente. “Hace unos meses ella se enfermó y tuvo un cuadro de influenza. Entonces Apio, a quien conozco desde hace tiempo y otro amigo, le recomendaron: ‘Háblale a la doctora Vanessa’ y decidió marcarme. Después la fui a ver, junto con la enfermera y la atendí”.

“Cuando toqué la puerta, le dije a la enfermera: ‘Te presento al amor platónico que tengo desde la prepa’, y ahí inició una relación ‘intensa’. Sabemos que llevamos poco tiempo, pero en experiencias ha sido el tiempo suficiente para saber que estoy con la persona correcta. Me casaría con ella mañana”.

Confesó el tiempo que llevan de relación y aseguró qué es lo más importante para ellas.

“Llevamos como 3 meses. Federica siempre me gustó y es una realidad. Es un gran ser humano y muy talentosa. Cada día la conozco más y me ha enseñado muchísimas cosas. Lo más importante en nuestra relación es el tiempo y la comprensión. Ya no tenemos 15 años y valoramos cada momento que vivimos. Creo que ahora más que cosas buscamos experiencias juntas”. Vanessa Parés

Vanessa Parés

La doctora dijo que, a pesar de no vivir juntas, sus hijos ya se conocen entre sí. “Es un poco complicado, porque ella vive en Mérida y yo en la Ciudad de México, pero nos vemos prácticamente todo el tiempo. Federica viene a hacer sus shows o proyectos. Sus hijos viven allá y los míos acá. Tengo 3 hijos. Nos las vivimos en avión para vernos. Sus hijos me quieren y los míos a ella también”.

Reveló que Quijano es la más celosa de la relación, pero es una de las características que a Parés le encanta.

Vanessa Parés “Amo que Federica sí es celosa y creo que yo también. Ella es como: ‘Tú eres muy mía, eres mi mujer’. Eso me derrite. Ambas vivimos momentos difíciles en el pasado. Por ejemplo, su esposa estuvo hospitalizada y en quimioterapias. Yo tenía presión por la clínica nueva. De alguna manera nos salvamos. Me veo envejeciendo con ella”.

Compartió cómo es que se volvió especialista en medicina regenerativa. “Estudié medicina en la universidad La Salle y me dedicaba a tratar pacientes con sobrepeso y medicina estética. Sin embargo, tengo esclerosis múltiple desde 1998 y hace 12 años me encontré un tratamiento con células madre. Entonces comencé a estudiar esa parte de la medicina regenerativa. Afortunadamente me he beneficiado de eso, porque me inyecto células madre”.

¿Qué confesó Federica Quijano sobre su bisexualidad y sus relaciones con Apio Quijano en Pipiris Nights?

Apio Quijano

Federica: “Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia”.

Federica: “Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada, de que me quiten a mis hijos. Gracias a dios mis hijos ya son mayores de edad”.

Federica: “Me he enamorado del ser humano, la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas… Me da mucho gusto que hoy sea feliz”.

Federica: “Es difícil (ocultar el amor) y hoy te digo que quizás lastimé a una persona que no se lo merecía. No le di su lugar por miedo a que me quitaran a mis hijos”.