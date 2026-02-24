María José habla del amor de Federica Quijano y Vanessa Parés: ¿Hay distancia?

María José habló del romance de Federica Quijano con Vanessa Parés tras ser cuestionada sobre la relación de su excompañera de la agrupación Kabah, ¿qué dijo la intérprete? Te contamos todos los detalles.

María José habló del nuevo romance de Federica Quijano. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Federica Quijano y Vanessa Parés?

La relación entre Federica Quijano y Vanessa Parés habría comenzado de manera espontánea. De acuerdo con una fuente cercana consultada por TVNotas, ambas hicieron clic desde el primer momento en que se conocieron. “Justo cuando se conocieron comenzaron a platicar y se dieron cuenta de que compartían muchas cosas. Desde el amor por los hijos, los animales, el medio ambiente, hasta la forma de ver la vida. O sea, ambas conectaron de una forma muy bonita”, relató.

Esa afinidad inicial marcó el rumbo de la relación, pues encontraron coincidencias en distintos aspectos personales que fortalecieron su cercanía. Con el paso del tiempo, el vínculo avanzó y actualmente atraviesan una etapa en la que la cantante estaría dispuesta a compartir más sobre su vida sentimental.

“Algo que para Federica es nuevo. Ella no está acostumbrada a eso. Creo que solo ha publicado una foto juntas de espaldas. Sin embargo, en esta ocasión está dispuesta a dar todo por Vanessa. No quiere pasar por lo que vivió con su exnovia con la que duró muchos años”, agregó la fuente.

Federica Quijano confesó su bisexualidad y reveló a la doctora que la conquistó. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Maria José del romance de Federica Quijano y Vanessa Parés?

María José, en un encuentro con la prensa en el que estuvo TVNotas, fue cuestionada sobre la relación de Federica Quijano con Vanessa Parés y dejó clara su postura ante las preguntas. La cantante explicó que mantiene comunicación con su amiga, pero marcó un límite respecto a hablar de su vida privada.

“Es que no tengo que hablar con ella, es mi amiga, normal, es como si te digo ‘¿Tú hablaste con tu mamá ayer?’, pues sí, yo hablé con mi mamá ayer, hablé con mis hermanas, pero no por eso te voy a hablar de su relación”.

¿Qué dijo María José de Federica Quijano? / Redes sociales

¿María José planea volver con Kabah?

María José, exintegrante de Kabah, habló sobre la posibilidad de volver a compartir escenario con la agrupación que formó junto a Apio Quijano, Daniela Magún, Sergio O’Farril, Federica Quijano y René Ortiz. La cantante fue cuestionada sobre si existen planes de reencuentro y compartió su postura respecto a esta etapa de su carrera.

La intérprete destacó el aprendizaje y los lazos que conserva con sus excompañeros, aunque dejó claro que actualmente su enfoque está en sus proyectos individuales y que, por ahora, no contempla un regreso formal con el grupo.

“Kabah siempre ha sido una gran escuela para mí, yo ahorita estoy muy dedicada a lo mío, nunca digo que no, son mis hermanos, los quiero y los adoro, pero no este momento no hay planes para estar con ellos”, expresó al referirse a la agrupación que marcó sus inicios en la música pop.

