¡Federica Quijano cuenta todo! Tras revelar que es bi; ella es la mujer que robó su corazón

Federica Quijano hizo una revelación directa y sin rodeos al confirmar que es bi, un tema del que habló con la misma honestidad con la que suele enfrentarse a su vida pública. La cantante también compartió que actualmente tiene pareja, detalle que de inmediato despertó curiosidad entre sus seguidores. Aquí te contamos quién es la persona con la que hoy comparte su vida.

No te pierdas: Apio Quijano explota y lanza fuerte petición, tras la suplicas de Federica Quijano en el hospital: “Apoyen”

Federica Quijano destapa su verdad: confirma que es bisexual y presenta a su pareja / Foto: Redes sociales

Federica Quijano habla sobre su sexualidad: ¿Qué dijo?

Durante su participación en Pipiris Nights, el programa conducido por su hermano Apio Quijano, Federica habló con claridad sobre un tema que había evitado abordar durante años: su bisexualidad. La cantante explicó que no fue el prejuicio social lo que más le pesaba, sino las posibles consecuencias que podían afectar a su familia.

“Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto para hacer la familia. A mí me daban miedo tantas cosas: ser atacada, ser juzgada, que me quiten a mis hijos. Ahorita gracias a Dios mis dos hijos ya son mayores de edad, pero sí viví con ese miedo” Federica Quijano

Además, Federica Quijano detalló que ese temor la llevó a mantenerse en silencio durante mucho tiempo, pues su prioridad siempre fueron sus hijos y la seguridad emocional y legal de su hogar. Ahora que ambos son mayores de edad, dijo sentirse con la tranquilidad necesaria para hablar del tema públicamente.

No te pierdas: Federica Quijano es hospitalizada de emergencia; desesperada pide ayuda para su operación: “No puedo caminar”

Así vive su romance Federica Quijano: confiesa que es bisexual y ya conocemos a su novia. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la pareja de Federica Quijano tras revelar que es bi?

Vanessa Rodríguez Parés es la mujer que hoy comparte su vida con Federica Quijano, y cuya trayectoria profesional la ha posicionado como una de las especialistas más completas en su área. Médica cirujana egresada de la Universidad La Salle, Rodríguez Parés complementó su formación con una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, consolidando una carrera enfocada en procedimientos integrales de salud y bienestar.

Su experiencia abarca campos como medicina regenerativa, células madre, control post Covid-19, antienvejecimiento y tratamientos estéticos avanzados. También es experta en toxina botulínica, sueroterapias, rellenos de arrugas, cosmeatría y aparatología, además de ofrecer programas de control de peso y atención especializada para la calvicie. Gracias a esta preparación multidisciplinaria, Vanessa se ha convertido en una figura confiable dentro del mundo de la medicina estética, combinando conocimiento científico y un enfoque personalizado hacia sus pacientes.

No te pierdas: ¿Apio Quijano y su hermana Federica abandonan a su padre? Quedan mal con pagos de su asilo, aseguran

Federica Quijano confiesa su bisexualidad y revela a la doctora que la conquistó. / Foto: Redes sociales

Federica Quijano y Vanessa Rodríguez presumen su amor en redes sociales

Federica Quijano y Vanessa Rodríguez Parés han hecho de sus redes sociales un espacio donde su relación se muestra con naturalidad y mensajes que revelan cómo han construido un vínculo sólido y afectivo. Ambas comparten frases que reflejan gratitud, coincidencias inesperadas y la forma en que su historia se ha entrelazado a partir de un encuentro que, según describen, llegó sin buscarlo pero en el momento exacto.

A través de publicaciones públicas, la pareja expresa su cariño con mensajes que han resonado entre sus seguidores por la honestidad y la emoción con la que están escritos. Estos son algunos de los textos que han compartido:



“Los sentimientos y la verdad siempre unen. Gracias vida”.

“Serendipia: hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Así tú eres mi serendipia, me estaba buscando a mí misma y te encontré! No te buscaba y la vida nos unió por algo y para algo, pero para empezar… para ser felices”.

“Esa voz… Ella… Toda Ella… ELLA ES. Ella es y será mi todo, mi amor, mi apoyo, mi ayuda, mi consejo, mi amiga, mi pareja y yo lo seré para ti, eres tú… mi todo”.

No te pierdas: Integrante de Kabah revela que su abuela se quitó la vida frente a su papá y relata desgarradora historia