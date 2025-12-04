Alicia Villarreal ratifica demanda contra Francisco Cantú tras presunta detención del empresario

Alicia Villarreal, presunta expareja de Francisco Cantú, acudió este jueves al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado para ratificar la denuncia que interpuso en contra del cantante, a quien señala por amenazas de persecución, injurias y difamación. ¿Qué reveló Villarreal?

La cantante asegura que se comunicó con Francisco Cantú y desaprueba su comportamiento tras muerte de Dulce / Redes sociales

¿De qué acusa Alicia Villarreal a Francisco Cantú, supuesta expareja de la cantante?

La cantante mexicana Alicia Villarreal decidió emprender acciones legales en contra de Francisco Cantú, quien anteriormente había arremetido públicamente contra la hija fallecida de Dulce (Romina Mircoli) y que ahora ha provocado nuevas controversias al difundir presuntas versiones falsas en las que asegura haber tenido una relación sentimental con la propia intérprete.

Ante el aumento de estas declaraciones, Villarreal solicitó el apoyo de la abogada Mariel Colón (conocida por representar a Emma Coronel, esposa de “el Chapo” Guzmán) para que lleve la representación legal del caso.

En entrevista con el periodista Javier Ceriani, Colón señaló que Cantú ha asistido en varias ocasiones a presentaciones de la artista en Estados Unidos, algo que ha generado inquietud tanto para la cantante como para su equipo de trabajo.

La preocupación creció luego de que Cantú fuera visto recientemente en un concierto en San Francisco, lo que elevó la tensión entre ambas partes. De acuerdo con Colón, aunque Cantú llevaba tiempo asegurando públicamente que sostenía una relación con Villarreal, en un principio se decidió no responder a dichas afirmaciones. No obstante, la situación se agravó al continuar él propagando comentarios sin fundamento.

Con la demanda por difamación, Alicia Villarreal pretende no solo frenar las declaraciones en su contra, sino también obtener una orden de protección en California que salvaguarde su integridad, según los primeros reportes disponibles.

Alicia Villarreal niega romance con Francisco Cantú por Cruz Martínez / Redes sociales

¿Qué significa que Alicia Villarreal “ratificó” la demanda contra Francisco Cantú?

La presencia de Alicia Villarreal en el Centro de Justicia significó la formalización de los señalamientos contra Francisco Cantú. La cantante recalcó que esta decisión forma parte de un límite personal y legal que se vio obligada a establecer después de meses de situaciones que calificó como “tremendas y terribles”.

Ya no me voy a dejar. Ha sido una cosa tremenda y terrible este caso de Sixto, conocido por ustedes como Francisco, y aquí nomás ratificando la denuncia. Porque, pues, basta. Alicia Villarreal

Por su parte, el abogado Gerardo Rincón Flores explicó que en la denuncia se incluyen amenazas directas, entre ellas una afirmación en la que el señalado aseguró que “ no dejaría de perseguir a Alicia ”. Estas declaraciones, dijo, justifican la solicitud de una orden de restricción inmediata.

El abogado adelantó que se enviarán exhortos a diversas instancias y recordó que el caso no se limita al ámbito penal: existe ya una demanda civil por daño moral que continúa su curso de manera paralela.

Alicia Villarreal ratifica su demanda contra Francisco Cantú / YT: Imagen Entretenimiento

¿Qué dijo Alicia Villarreal y su abogado, sobre la presunta detención de Francisco Cantú por el FBI?

En días recientes comenzó a circular en redes sociales un video que supuestamente mostraba la detención de Francisco Cantú por parte del FBI. Tanto Alicia Villarreal como su abogado aseguraron que se trata de un material completamente falso y advirtieron que este tipo de desinformación afecta el desarrollo adecuado del proceso legal.

“ Es una burla, la verdad. Es una burla y no estamos jugando ”, lamentó la intérprete.

El abogado Rincón Flores añadió que ya se tomó acción respecto al video y recordó que la difusión de contenido manipulado en medio de un procedimiento activo puede derivar en nuevas responsabilidades legales para quienes lo generen o lo compartan. Además, informó que existe comunicación directa con autoridades estadounidenses para continuar con los procesos internacionales pertinentes.

“ Con la autoridad no se juega: mentir, simular, hacer actos jurídicos falsos. Ya tenemos los procedimientos del FBI junto con la abogada Marian Colón. Hoy se entregarán más informes y videos al FBI en Los Ángeles, donde reside el señor ”, detalló.

