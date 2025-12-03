Nawat Itsaragrisil demandaría a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo; afirma: “Todo el peso de la ley”

La polémica alrededor de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, parece no tener fin. Ahora, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil ha tomado acciones legales en su contra tras el incidente ocurrido durante la pasada edición del certamen internacional. La controversia se centra en un enfrentamiento entre Bosch y Itsaragrisil, que derivó en acusaciones de violencia verbal y posibles difamaciones. ¿Qué sucede exactamente?

Nawat Itsaragrisil es captado durante la detención de presuntos mexicanos en Tailandia en Miss Universo / Capturas de pantalla

¿Cuál fue el presunto insulto que Nawat Itsaragrisil le dijo a Fátima Bosch que comenzó con el conflicto?

El problema entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, se originó durante una actividad oficial del certamen en Bangkok, cuando el empresario cuestionó a la representante mexicana por supuestamente no cumplir con ciertas responsabilidades promocionales (publicar o hablar sobre Tailandia).

La situación se intensificó cuando Nawat presuntamente le habría llamado “tonta”, lo que provocó la reacción de varias concursantes, quienes se pusieron de pie en señal de apoyo hacia Bosch. La tensión aumentó cuando el organizador solicitó la intervención de seguridad para retirar a la participante mexicana del evento, provocando críticas inmediatas tanto dentro como fuera del lugar.

Luego del incidente, Fátima Bosch declaró que todas las participantes merecen respeto y que su dignidad era prioritaria frente a cualquier título. Subrayó que no abandonaría el concurso pese a los insultos y enfatizó que su participación también tenía un objetivo social.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil calificó lo ocurrido como un “malentendido” y ofreció disculpas públicas, asegurando que no buscaba ofender a Bosch. Señaló que la complejidad logística del certamen había generado cierta tensión y que su intención era únicamente mantener el orden durante las actividades. A pesar de esto, el episodio tuvo repercusiones: su comportamiento fue cuestionado a nivel internacional y se limitaron algunas de sus funciones en eventos posteriores.

Director de Miss Universo Tailandia llora tras haber insultado a Fátima Bosch / Redes sociales

¿Por qué Nawat Itsaragrisil acusa de difamación a Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Semanas después de la gran final de Miss Universo 2025, en la cual se coronó Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil presentó una demanda penal contra Fátima Bosch en Tailandia, argumentando que la modelo habría difamado su nombre y reputación.

El comunicado oficial acusa a Bosch de amplificar falsamente los hechos ante los medios de comunicación, sin ofrecer disculpas al empresario tras conocer los detalles reales del incidente. Según Miss Grand International Public Company Limited, la situación se convirtió en una “tormenta mediática” que la modelo habría utilizado para justificarse y, finalmente, coronarse Miss Universo.

Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas. Comunicado de Miss Universo Tailandia

Además, el documento solicita a todos los medios de comunicación abstenerse de replicar información falsa sobre el tema, advirtiendo que cualquier difusión podría acarrear consecuencias legales por complicidad en difamación.

“ Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas ”, menciona el comunicado.

Nawat Itsaragrisil presenta denuncia contra Fátima Bosch y demandaría / FB: Miss Universe Thailand, redes sociales y canva

¿Qué respondió Fátima Bosch al comunicado de Nawat Itsaragrisil?

Hasta el momento, Fátima Bosch, actual Miss Universo, no ha emitido ningún comentario respecto a la demanda impuesta por el empresario tailandés, Nawat Itsaragrisil. Se espera que en los próximos días se pronuncie.

Aunque en semanas pasadas se ha manejado la posible hipótesis sobre la presunta dimisión de Fátima Bosch a la corona de Miss Universo, ella dejó claro que se ganó la banda y la corona:

Por supuesto que no, yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. (...) No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso… Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero yo no voy a dejar de estar aquí, porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y las causas sociales. Fátima Bosch, en entrevista con el programa Hoy día

Algunos comentarios de expertos en derecho internacional en redes sociales, indican que la denuncia penal en Tailandia podría implicar un proceso prolongado, especialmente al involucrar a figuras de alto perfil y a una organización internacional.

