Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, reportan que Francia quiere abandonar el certamen ¡para siempre!

La coronación de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo, continúa en controversia. En medio de acusaciones de supuesta corrupción y favoritismos, trasciende que Francia amenazó con dejar el certamen ante una presunta “falta de transparencia”, ¿qué está pasando?

¿Por qué se pone en duda la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025?

Mucho se ha dicho de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo. Si bien fue motivo de celebración para los mexicanos, hay mucha especulación en redes sociales. En un principio, se llegó a pensar que la tabasqueña tuvo cierta preferencia por el altercado que protagonizó con Nawat Itsaragrisil previo a la gran final del concurso.

No obstante, posteriormente se comenzó a decir que realmente la joven había obtenido la corona por los negocios que su padre, Bernardo Bosch, supuestamente tiene con Raúl Rocha, presidente del certamen.

Por si esto fuera poco, también está el hecho de que dos jueces renunciaron antes de la final. Uno de ellos, Omar Harfouch, afirmó que, supuestamente, el top 30 del concurso ya estaba seleccionado. La decisión, supuestamente, se basó en “relaciones personales y cercanía con algunas de las participantes”.

También sostuvo que existe una presunta relación de negocios entre Rocha y Bernardo, lo que habría facilitado el triunfo de Fátima. En respuesta a esto, Raúl Rocha no solo aseguró que Omar mentía, sino que también reveló que este realmente fue despedido del certamen.

¿Francia renuncia a Miss Universo por el triunfo de Fátima Bosch?

Hace algunas horas, comenzó a circular la noticia de que, presuntamente, Francia renunciará a Miss Universo tras la victoria de Fátima Bosch. Se reporta que, supuestamente, Frédéric Gilbert, presidente de Miss Francia, estaría muy molesto por la “falta de transparencia” en esta edición del certamen.

“La organización de Miss Francia, al igual que los demás comités nacionales, espera respuestas: ‘Todos pagamos una cuota de licencia para enviar a alguien, así que tendrán que rendir cuentas. No podemos simplemente ocultarlo. Puede haber errores. Pero ante esta serie de contratiempos, tendrán que dar explicaciones’”, habría manifestado el presidente de Miss Francia.

Debido a esto, se plantea la posibilidad de que Francia no participe el próximo año en el certamen, pues consideran “injusta” toda esta situación.

“La organización Miss Francia se reserva el derecho de no renovar su participación en el concurso el próximo año: ‘Cuando firmemos, más allá de las implicaciones financieras, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso. Si no hay explicaciones claras o pautas más precisas, podemos seriamente preguntar si continuar, y sé que no somos los únicos;otros países se hacen preguntas’”, habría dicho Gilbert.

Hasta el momento, Francia o la representante de aquel país no se han pronunciado ante esta información, por lo que todavía no se puede dictaminar si es información oficial o no.

¿Quién fue la modelo que representó a Francia en Miss Universo 2025?

Éve Gilles fue la representante de Francia en Miss Universo 2025. Aunque entró en el top 30, quedó en el lugar 21. Nació el 9 de julio de 2003, por lo que actualmente tiene 22 años.

Tras estudiar medicina por un breve tiempo, cambió de carrera y empezó sus estudios en matemáticas e informática aplicadas a las Ciencias Sociales. A la par de esto, entró al mundo del modelaje en su país natal como:

Miss Hersin-Coupigny

Miss Nord-Pas-de-Calais

Miss Francia 2024

Finalmente, fue escogida para representar a Francia en Miss Universo 2025.

Se sabe que, a los 14 años, fue diagnosticada con disquinesia paroxística, una condición neurológica. Es activista en la lucha contra el bullying y el ciberacoso.

