Fátima Bosch: ¿Hizo un Nawat Itsaragrisil y rechazó a Miss Perú en Miss Universo 2025? Video desata polémica

A días de que arranque Miss Universo 2025 en Tailandia, la representante mexicana Fátima Bosch vuelve a ser tendencia, pero no por la polémica al ser insultada por Nawat Itsaragrisil, sino por un gesto que muchos califican como grosero hacia Karla Bacigalupo, Miss Perú. El video del momento se viralizó en TikTok y desató una ola de comentarios divididos: ¿fue un desplante intencional o solo un malentendido? ¡Entérate!

Mira: ¿Quién es Fátima Bosch, modelo que confrontó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 durante su estancia en Tailandia?

El video que desató la controversia fue publicado en TikTok y muestra a las concursantes de Miss Universo 2025 durante una sesión de fotos grupal en Tailandia. En la grabación, Karla Bacigalupo, Miss Perú, se acerca con entusiasmo a Fátima Bosch, la representante de México, aparentemente para saludarla. Sin embargo, justo cuando Karla extiende la mano, Fátima voltea a la cámara y este movimiento hace que ya no se saluden con normalidad lo cual en redes fue interpretado como un rechazo directo. Incluso hay quienes señalan que Bosch voltea a la cámara justo después del gesto, con una mirada de incomodidad.

Tras ese saludo casi a distancia, ambas intercambian una breve sonrisa y bromean, pero segundos después, Fátima se retira sin despedirse, lo que volvió a encender las críticas.

Aunque algunos defienden a Fátima Bosch diciendo que fue solo un reflejo o distracción, otros la acusan de arrogante y poco sorora. Mientras tanto, hay quienes piden no exagerar, asegurando que el video está fuera de contexto y que la reacción pudo deberse a los nervios. Aun así, el clip se volvió viral y ya es uno de los más comentados rumbo a Miss Universo 2025.



“Para entender los modos de Fátima tendrían que crecer en nuestras tierras de Tabasco”.

“Le bajó la mano cuando Karlita estaba saludando, qué ruda”.

“Ya dejen ese fanatismo y rivalidad horrible entre Perú y México. Eso quedó atrás, vivan el presente”.

"¿Por qué la tira de la mano, la disque defensora de los derechos y el respeto a la mujer?”.

Mientras tanto, la representante de Perú, Karla Bacigalupo, ha preferido no emitir declaraciones directas sobre el tema.

Lee: ¿Fátima Bosch sufre nuevo desplante en Miss Universo 2025? Exponen video en el que ¡conductores la ignoran!

¿Cómo afecta esta polémica a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Este no es el primer escándalo que rodea a Fátima Bosch en su camino hacia la corona universal. Hace apenas unos días, la Miss México protagonizó un tenso momento con Nawat Itsagragrisil, director de Miss Universo en Tailandia, quien la reprendió públicamente por no publicar suficiente contenido sobre el país anfitrión en sus redes sociales.

La escena fue incómoda, pero Fátima no se quedó callada. Visiblemente afectada, pero con firmeza, respondió al directivo y denunció el trato como un acto de violencia y falta de respeto. Su postura fue aplaudida por muchas personas, incluyendo figuras del mundo de los certámenes y políticos mexicanos.

Este nuevo episodio, sumado al supuesto desplante hacia Miss Perú, ha colocado a Fátima Bosch en el centro del debate. Muchos señalan que, tras haber sido tratada con rudeza por parte del director de Miss Universo en Tailandia, ahora ella estaría replicando esa misma actitud con sus compañeras.

Mira: Lupita Jones defiende a Fátima Bosch tras ser insultada en Miss Universo: “No somos objetos de exhibición”

Director de Miss Universo Tailandia habría desmentido a Fátima Bosch / Redes sociales

¿Quién es Fátima Bosch, la modelo mexicana que alzó la voz en Miss Universo?

Fátima Bosch Fernández, originaria de Tabasco, nació el 19 de mayo del 2000. A sus 25 años, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino en el mundo de los concursos de belleza. Estudió en el Colegio Arji en Villahermosa y más tarde se formó en diseño de moda en la Universidad Iberoamericana, con especializaciones en Milán y Estados Unidos.

Su carrera comenzó en 2018 al ganar la Flor de Oro de Tabasco. En 2025, representó a su estado en Miss Universo México y se coronó como la ganadora nacional, convirtiéndose en la primera tabasqueña en representar al país en el certamen internacional.

Antes del altercado en Tailandia, Bosch se mostraba emocionada por representar a México y prometía dar lo mejor de sí para traer la corona. Su postura firme ante el insulto ha sido aplaudida por miles de personas, convirtiéndola en un referente de dignidad y coraje.

Mira: Muere modelo a los 28 años; estuvo a punto de ganar Miss Universo Ecuador 2024