¿Fátima Bosch sufre nuevo desplante en Miss Universo 2025? Exponen video en el que ¡conductores la ignoran!

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, sigue en la polémica. Luego de que se volvió tendencia en redes sociales tras ser insultada por Nawat Itsaragrisil, en esta ocasión, trascendió que la joven tabasqueña aparentemente fue ignorada en una entrevista.

La polémica que ha surgido en Miss Universo 2025 no ha pasado desapercibida por nadie. Ahora, llamó totalmente la atención una entrevista del certamen en la que la joven habría recibido otro desplante por parte de la organización. ¿Será? Esto fue lo que expusieron en redes.

Fátima Bosch es la representante de México en Miss Universo.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025?

Durante los eventos previos a Miss Universo 2025 en Tailandia, Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil protagonizaron un desencuentro. El conflicto ocurrió durante una reunión oficial con las concursantes, cuando el empresario reprendió públicamente a la joven por, no crear contenido promocional del país anfitrión.

Aunque Fátima señaló que se trataba de un malentendido, Itsaragrisil insistió y la acusó de “desacato”, así como la señaló de “tonta”. El momento provocó incomodidad entre las participantes y parte del equipo de producción. Poco después, Nawat pidió a miembros de seguridad que retiraran a la mexicana del lugar, lo que generó una ola de solidaridad: varias concursantes se levantaron y abandonaron el salón en apoyo a Bosch.

Director de Miss Universo Tailandia

Por su parte, la representante de Miss Universo México dijo:

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“. Fátima Bosch

Tras el incidente, Fátima declaró que seguirá en la competencia y agradeció por las muestras de cariño recibidas. Asimismo, la organización de Miss Universo emitió un comunicado para reiterar su postura de respeto hacia todas las participantes, mientras que Itsaragrisil ofreció disculpas públicas.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no está cómodo… Me disculpo con cada uno, me disculpo con todos. Hablé y me disculpé con la mayoría de las chicas en la sala, alrededor de 75 chicas”, dijo Nawat Itsaragrisil.

Director de Miss Universo Tailandia llora tras haber insultado a Fátima Bosch

¿Nawat Itsaragrisil no insultó a Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia 2025?

Luego del escándalo por este desafortunado desencuentro, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras romper en llanto y pedir que lo dejen de atacar, volvió a utilizar sus redes sociales y publicó un mensaje en el que resaltó la relevancia de la libertad de expresión. Afirmó que todas las personas tienen derecho a manifestar su opinión, pero siempre sin decir mentiras.

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertad de expresión (voz)” Nawat Itsaragrisil

Aunque no mencionó el nombre de Fátima, para muchos habría sido una indirecta para ella. Además, el empresario igualmente difundió mensajes de apoyo de algunos seguidores que coincidían con su versión. Uno de ellos afirmaba:

“Escucha con atención lo que dijo el Sr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’ (‘dumb’), dijo ‘daño’ (‘damage’)”, insistió en que hubo una confusión lingüística. Otros fragmentos difundidos por el propio Itsaragrisil apuntaron a una supuesta calumnia por parte de la mexicana, con frases como: “No calumnies ni acuses a otros. Deja de fingir”.

Sin embargo, Fátima no ha respondido a estos malos comentarios, pese a que ya se vio envuelta en una nueva controversia.

Director de Miss Universo Tailandia mensajes

¿Ignoraron a Fátima Bosch en un evento tailandés en Miss Universo 2025?

El pasado jueves, una entrevista promovida por una reconocida marca de belleza tailandesa acaparó la atención, luego de que Fátima Bosch, Miss México 2025, fuera ignorada por los conductores, lo que provocó una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales.

Todo sucedió en un evento organizado por el concurso de la firma tailandesa Kathy Labz. En la dinámica de esta marca se encontraban las delegadas de:



Vietnam,

Filipinas,

Costa de Marfil,

Guadalupe, Venezuela,

Islas Turcas,

Caicos,

Miss Universe Latina y

Fátima, representante de Miss México.

En un video que circula en redes sociales se observa que, durante cinco minutos, todas las concursantes reciben preguntas o al menos alguna breve interacción. No obstante, a Miss México no se le entrega el micrófono en ningún momento ni se le formula pregunta alguna para permitirle hablar.

¿Fátima Bochs fue ignorada por una marca tailandesa?

La mayoría de los usuarios señalaron que Bosch se ve, aparentemente, incómoda mientras observa cómo varias de sus compañeras sí contestan e interactúan con los presentadores.

Al momento, Fátima Bosch no ha confirmado su incomodidad con respecto a este polémico momento, el cual ya se volvió viral en redes sociales y desató innumerables comentarios. ¡Expresaron su apoyo la Miss México 2025! Estos fueron algunos comentarios:



“Mexico ya saben a quien hay que visitar KATHY LABZ”,

“ ya nos limitaron los comentarios en el tiktok de khaty labz uuuuy así que chiste”,

ya nos limitaron los comentarios en el tiktok de uuuuy así que chiste”, “Pésimos anfitriones te invitan a tu casa ,para humillarte ,desgraciados”,

“Ok nunca ir a Tailandia anotado”,

¿Habrá sanción para la marca KATHY LABZ por el presunto desplante a Fátima Bosch? Las instituciones correspondientes todavía no se han pronunciado ante este hecho.

