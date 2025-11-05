Tras insultar a Fátima Bosch, director de Miss Universo Tailandia rompe en llanto y se disculpa nuevamente

La polémica no se detiene para Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia que insultó a Fátima Bosch, quien representa a México en la 74 edición de Miss Universo. Y es que, tras el suceso, circula un video en el que llora y pide perdón nuevamente. En tanto que la organización del certamen hace un anuncio con relación a su futuro como anfitrión.

¿Por qué el director de Miss Universo Tailandia insultó a Fátima Bosch?

Todo ocurrió en un evento previo a la 74 edición de Miss Universo. Nawat Itsaragrisil explotó contra Fátima Bosch por no usar las redes sociales para promocionar Tailandia, país donde se realizará el certamen este año.

Si bien la modelo de origen tabasqueño le explicó que eso tenía que hablarlo con su equipo laboral, el empresario no solo la acusó de “desacato”, sino que también la llamó “tonta”. Incluso llamó a seguridad.

Ante esto, Bosch se retiró del lugar acompañada de algunas concursantes que se solidarizaron con ella. Mientras esto sucedía, Nawat lanzó una amenaza diciéndoles a las chicas que, si querían seguir en el concurso, se quedaran en su lugar.

En declaraciones posteriores, la joven dijo haberse sentido muy “humillada”. Luego de que esta situación se hiciera mediática y la mayoría de los usuarios apoyara a Fátima, el hombre emitió una disculpa pública y resaltó que había llamado a seguridad ya que temía por su integridad en ese momento.

Por otra parte, la organización del concurso lanzó un comunicado lamentando los hechos y asegurando que su principal objetivo es velar por el bienestar de cada participante.

¿Por qué el director de Miss Universo Tailandia rompió en llanto?

Si bien Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, se disculpó, las críticas en su contra no han cesado. Incluso, algunas celebridades con Lupita Jones y Alicia Machado no han dudado en decir que lo ocurrido con Fátima Bosch fue indignante.

Aparentemente, esto ha generado mucha presión en él, pues hace poco lloró en un encuentro con los medios. Entre lágrimas, el empresario se volvió a disculpar y señaló que estos días han sido muy difíciles para él.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie” Director de Miss Universo Tailandia

También aprovechó para disculparse con el público que ve el certamen y dejó ver que algunas personas estaban utilizando lo ocurrido para difamarlo.

“También quiero disculparme con los fans de Miss Universe en todo el mundo. Pero me gustaría pedir que todos los mensajes sean precisos. Vi muchos mensajes que yo nunca dije. Por favor, revisen todo el contenido publicado en nuestra página web. Alguien puso palabras ofensivas en esa publicación”, puntualizó.

Su actitud dio mucho de qué hablar. Si bien algunos lo apoyaron, la gran mayoría dijo no creer en su perdón. Incluso, afirmaron que sus lágrimas eran “falsas”

Despiden al director de Miss Universo Tailandia tras insultar a Fátima Bosch

En medio de todo este escándalo, la organización de Miss Universo dio a conocer que Nawat Itsaragrisil queda vetado de todas las actividades de la 74 edición del certamen. El anuncio fue dado por Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe Organization

“Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión. Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien insultó, humilló y faltó al respeto… A toda mujer se le debe respetar. He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte de la 74 edición de Miss Universe, que esta sea muy limitada o nula”, dijo.

Mencionó que, en su momento, se emitirá un comunicado revelando las “acciones corporativas y legales” que se tomarán en consecuencia por lo sucedido entre el empresario y la tabasqueña.

