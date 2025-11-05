Lupita Jones defiende a Fátima Bosch tras ser insultada en Miss Universo: “No somos objetos de exhibición”

La polémica en torno a Miss Universo 2025 ha encendido las redes sociales y los foros de belleza en todo el mundo. La representante mexicana, Fátima Bosch, fue humillada públicamente durante una actividad en Tailandia, donde el empresario Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, la llamó “tonta” frente a más de 130 concursantes. El incidente no solo generó indignación en el público, sino que también provocó la intervención de Lupita Jones, ex Miss Universo y actual directora de la franquicia mexicana, quien exigió respeto y equidad para todas las participantes del certamen

Mira: Lee: Miss Universe Latina: RP de Laura Pérez, modelo que sufrió caída, señala negligencia y favoritismos en el show

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia?

La polémica estalló en pleno evento de protocolo en Tailandia, sede de la edición 74 de Miss Universo, cuando Fátima Bosch, representante de México, fue confrontada por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen. El empresario tailandés la acusó de no publicar contenido promocional sobre el país anfitrión, y lo que comenzó como una observación terminó en insultos públicos.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, se le escucha decir en un video que circula en redes. Tras la respuesta de Bosch, Nawat la llamó “tonta” (“dumb”) frente a más de 130 concursantes. La mexicana, lejos de quedarse callada, exigió respeto y abandonó el lugar acompañada de otras participantes que se solidarizaron con ella.

El ambiente se tensó aún más cuando Nawat lanzó una advertencia: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”. La situación escaló al punto de que se pidió la presencia de seguridad para que Bosch y otras delegadas salieran del recinto. La organización de Miss Universo respondió con un comunicado en el que anunció el envío de una delegación encabezada por su nuevo director ejecutivo, Mario Búcaro, para reforzar la supervisión del evento.

No te pierdas: Maribel Guardia: así inició su carrera a los 19 años en su paso por Miss Universo, FOTOS

¿Cómo reaccionó Lupita Jones tras el insulto a Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia 2025?

La exMiss Universo y actual directora de certámenes en México, Lupita Jones, no se quedó en silencio ante el escándalo que envolvió a Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia. A través de su cuenta de Instagram, lanzó un mensaje poderoso en defensa de la modelo tabasqueña, destacando su valentía, dignidad y la importancia de alzar la voz en momentos de injusticia. “Siempre he comentado que los concursos de belleza han evolucionado a la par que la mujer en la historia. Estos eventos representan a la mujer de su tiempo, de su era”, escribió Jones, dejando claro que los certámenes ya no pueden seguir dictando cómo deben comportarse las participantes.

Lupita subrayó que los concursos deben adaptarse a las mujeres, y no al revés. “No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar”, expresó. Para ella, el verdadero valor de estos espacios está en su capacidad de reflejar las luchas, ideales y aspiraciones de las mujeres contemporáneas. Y en ese sentido, celebró la postura de Bosch, quien decidió no callar ante el maltrato recibido por parte del director tailandés del certamen.

“Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza”. Lupita Jones

Jones cerró su mensaje citando una frase que Fátima Bosch compartió tras el incidente: “No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte”. Para Lupita, esa declaración resume el espíritu de una nueva generación de mujeres que no están dispuestas a tolerar abusos ni a sacrificar su integridad por reconocimiento. “Estas plataformas están para impulsar y fortalecer la voz de las mujeres, no para callarlas”, concluyó.

¿Quién es Fátima Bosch, la modelo mexicana que alzó la voz en Miss Universo?

Fátima Bosch Fernández, originaria de Tabasco, nació el 19 de mayo del 2000. A sus 25 años, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino en el mundo de los concursos de belleza. Estudió en el Colegio Arji en Villahermosa y más tarde se formó en diseño de moda en la Universidad Iberoamericana, con especializaciones en Milán y Estados Unidos.

Su carrera comenzó en 2018 al ganar la Flor de Oro de Tabasco. En 2025, representó a su estado en Miss Universo México y se coronó como la ganadora nacional, convirtiéndose en la primera tabasqueña en representar al país en el certamen internacional.

Antes del altercado en Tailandia, Bosch se mostraba emocionada por representar a México y prometía dar lo mejor de sí para traer la corona. Su postura firme ante el insulto ha sido aplaudida por miles de personas, convirtiéndola en un referente de dignidad y coraje.

Mira: Muere modelo a los 28 años; estuvo a punto de ganar Miss Universo Ecuador 2024

¿Fátima Bosch seguirá en Miss Universo 2025 tras el escándalo?

La gran pregunta que muchos se hacen es si Fátima Bosch continuará representando a México tras el escándalo. Aunque no ha emitido un comunicado oficial, sí compartió un mensaje esperanzador en sus redes sociales: “Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca. Nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad”.

Con estas palabras, Bosch dejó claro que no piensa abandonar el certamen, y que seguirá representando a México con orgullo. Su actitud ha sido celebrada por figuras del medio, fans y activistas, quienes ven en ella a una mujer que no solo busca una corona, sino que defiende valores fundamentales como el respeto, la dignidad y la libertad de expresión.

La edición 74 de Miss Universo se celebrará a finales de noviembre en Tailandia, y todo indica que Fátima Bosch estará presente, con la cabeza en alto y el respaldo de miles de personas que reconocen su valentía.