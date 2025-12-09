Lupita Jones, tras polémica de Fátima Bosch, ¿volverá a Miss Universo?: “Soy valiosa para limpiar su imagen”

Debido a las recientes acusaciones de fraude tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo atraviesa un momento crítico.

¿Qué opina Lupita Jones sobre los recientes escándalos de Miss Universo?

Lupita Jones, Miss Universo 1991, acepta que esta situación ha deteriorado la reputación del concurso. Y aunque las investigaciones están en curso, ¿será que este pueda ser el final del certamen de belleza? “ Miss Universo es una marca muy fuerte, tristemente, muy dañada en este momento. Creo que ha perdido completamente el rumbo, está perdida ”.

Espera que el certamen pueda recuperarse de este mal momento. “Tendría posibilidades de seguir adelante, siempre y cuando llegue a manos de personas profesionales en esto, que verdaderamente respeten y valoren la marca, por el legado que representa para el mundo, y hagan un reenfoque de la misión y visión del concurso. Confío en que se tome la mejor decisión para que continúe”.

Lupita Jones y Nawat Itsaragrisil / Redes sociales

¿Cómo impacta el escándalo de Miss Universo en la organización que Lupita Jones dirige?

A Lupita Jones le preocupa que el escándalo repercuta en todos los concursos, incluido los que ella dirige. “Esto ha cimbrado por completo a todos los demás, porque el público en general nos pone a todos en la misma canasta, no distinguen. Miss Universo ha sido la referencia en todo lo que tiene que ver con la belleza”.

Asegura que su organización, Mexicana Universal, se ha mantenido fuerte gracias a la constante evolución, profesionalismo y enfoque social, libre de toda especulación. “Por eso a mí me toca demostrar que somos diferentes, que manejamos las cosas de una manera distinta y que seguimos adelante, a pesar de todo”.

Defendió el futuro de los certámenes de belleza: “Aunque algunas personas digan: ‘Eso ya está pasado de moda, no tiene caso’, estamos viendo que a la gente sí le interesa y que sí está al pendiente. Entonces, los concursos todavía tienen mucha vida. Al menos yo he tratado de evolucionar, junto con las exigencias que nosotras, las mujeres, tenemos con nosotras mismas. Esta plataforma te lo permite. Hay muchas chicas que ven en esto una gran oportunidad de vida. Me han dicho: ‘Yo atravesaba una depresión profunda y esto fue una salvación’. ‘Gracias a esto estoy saliendo adelante’. Las chavas ven en los concursos una oportunidad para su desarrollo personal. Mientras así sea, seguiremos adelante”.

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch / IG

¿Lupita Jones regresará a Miss Universo tras polémica con Fátima Bosch?

Tras lo sucedido con Fátima Bosch en Miss Universo, Lupita responde a quienes piensan que llegar a sus concursos de belleza es imposible, si no se cuenta con un gran recurso económico. “No nos importa que vengan vestidas de marca ultra top de pies a cabeza. Eso no dice nada de una persona. No es un requisito. Por eso tenemos un director estatal, que es el responsable de apoyarles para conseguir lo necesario para llegar a la competencia nacional y a las internacionales”.

Aunque desde 2023 no forma parte de la administración de Miss Universo, Jones no descarta volver. “Si quienes se conviertan en los dueños de la marca consideran que puedo ser una persona valiosa para seguir reforzando el trabajo de limpiar su imagen, por supuesto que lo haría. Yo quiero mucho a la marca. Me duele lo que le está pasando”.

No teme represalias por haber apoyado a Fátima, aunque sí prefiere irse con cuidado: “No tengo nada que ver con la administración actual. No creo que vaya a haber una represalia por apoyar a Fátima, sino por hablar (del manejo). Por eso, trato de ser muy cuidadosa y no mencionar temas particulares, que además son del conocimiento público. Quiero mantenerme al margen y que las autoridades se encarguen de dar seguimiento”.

Por último, le envió un mensaje a Fátima, quien ha enfrentado duras críticas en redes sociales por su triunfo. “Le deseo lo mejor. Es una situación muy difícil, pero creo que lo ha sabido manejar muy bien. Esto habla mucho de su resiliencia. Es una gran oportunidad para ella de seguir construyendo un mensaje poderoso, que puede inspirar a muchas generaciones a creer en sí mismos”.

Fátima Bosch y sus polémicas tras Miss Universo 2025 / Redes sociales

¿Qué polémicas protagonizó Fátima Bosch, tras Miss Universo 2025?

• El pasado 3 de diciembre, la organización dio a conocer, a través de un comunicado, que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, demandó a Fátima Bosch el pasado 12 de noviembre por presunta difamación, debido al altercado que tuvieron el día 4 del mismo mes, cuando la modelo lo acusó de llamarla “tonta”, situación que quedó grabada en video y se hizo viral en redes sociales. Esto causó que Nawat estallara en llanto pidiendo disculpas en público.

• Se conoce que el caso está en investigación y recopilación de indicios que verdaderamente sustenten la imputación. Una vocera incluso mencionó que la ganadora de la corona de Miss Universo 2025 “todavía no ha sido contactada por las autoridades de Tailandia”.

• A esto se suman las críticas que ha recibido por, supuestamente, haber resultado ganadora del certamen debido a negocios que su padre habría hecho con Raúl Rocha, uno de los dueños de la marca, según denunció Omar Harfouch, quien fungía como juez en el certamen, pero decidió renunciar por una supuesta falta de transparencia por este motivo.

• Hasta el momento, Fátima ha dicho que no piensa renunciar al título pese a la polémica, y su padre rechazó tener una relación de negocios con el empresario, aunque sí acepta que lo conoció en Guadalajara justo durante Miss Universo México el 13 de septiembre pasado.

