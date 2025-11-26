¿Fátima Bosch renuncia a la corona de Miss Universo? Su papá rompe el silencio ante supuesto fraude

El escándalo en torno a la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025, no hace más que crecer. Y es que, en medio de los señalamientos de una supuesta corrupción que le habría permitido coronarse como la “Mujer más bella del mundo”, su padre, Bernardo Bosch, por fin rompe el silencio. En tanto que ha trascendido que Fátima ¿renunciará a su título por este escándalo?

Papá de Fátima Bosch / Redes sociales

¿Bernando Bosch, papá de Fátima Bosch, ayudó a su hija a ganar Miss Universo 2025?

Mucho se ha dicho sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo. En su momento, Omar Harfouch, exmiembro del jurado, aseguró que presuntamente la joven solo habría ganado por los negocios que el padre de esta, Bernardo Bosch, presuntamente tendría con Raúl Rocha, presidente del certamen.

Posteriormente, en entrevista para TVNotas, una fuente anónima mencionó que, presuntamente, Fátima gozaba de privilegios desde su participación en Miss Universo México. Si bien no acusó directamente a Bernardo de haberle “facilitado” la victoria a su hija, sí dijo que los beneficios que tenía la tabasqueña no eran normales.

En medio de todo esto, el empresario se pronuncia. A través de un contundente comunicado, calificó lo dicho como simples “rumores falsos” y aseguró no tener una relación con Rocha, como mucho se ha dicho.

“Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia… Todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso” Bernando Bosch, papá de Fátima Bosch

Y agregó: “Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”

Papá de Fátima Bosch / Redes sociales

¿Fátima Bosch dejará de ser Miss Universo por acusaciones de fraude?

Desde que salió a la luz este escándalo, Fátima Bosch siempre dejó claro que su triunfo en Miss Universo era legítimo. Incluso hace poco emitió un comunicado diciendo que, a pesar de los insultos y amenazas de muerte que ha recibido, no se detendrá en su camino para empoderar a la mujer.

No obstante, recientemente trascendió que la joven presuntamente estaría contemplando la posibilidad de renunciar a la corona del certamen. Según información del periodista Jordi Martín, Raúl Rocha presuntamente también podría dimitir como presidente del concurso en los próximos días.

Jordi Martín “Raúl Rocha podría dimitir en los próximos días o las próximas semanas. Fátima Bosch también dimitiría… renunciaría a la corona… que la Miss Universo pasaría otra vez a ser Victoria (Kjær Theilvig). Esta información me llegó hace tres días”

Afirmó que esta información la supo “de muy buena fuente”, por lo que solo era cuestión de “esperar a ver si Fátima renuncia a la corona”.

Hasta el momento, Fátima o su equipo no se han pronunciado ante esto. Sin embargo, en días pasados, Raúl Rocha emitió un comunicado amenazando con demandar a todos aquellos que pongan en tela de juicio la victoria de la tabasqueña.

¿Qué está pasando en Miss Universo 2025?

Si bien en el pasado Miss Universo fue un certamen con gran reputación, ahora está en medio del escándalo. No solo es por la polémica victoria de Fátima Bosch y la renuncia de varias Misses como Costa de Marfil, sino también por los problemas legales de Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, los dueños del certamen.

Por un lado, este 26 de noviembre se reveló que Raúl Rocha tenía una orden de aprehensión por supuesto contrabando de hidrocarburos y nexos con el crimen. De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, habría llegado a un trato con la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le trate como “testigo protegido” a cambio de información. Hasta ahora, Rocha ni su equipo legal se han pronunciado.

En tanto que Anne Jakrajutatip tendría una orden de aprehensión en Tailandia por no asistir a una audiencia sobre el caso de fraude con relación a su antigua empresa JKN Global Group. Se dice que el fraude asciende a casi un millón de euros. Si bien los medios locales han dicho que se desconoce su paradero, Lupita Jones dijo hace poco que Anne se encontraba en México.

