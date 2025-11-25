Anne Jakrajutati, copropietaria de Miss Universo, enfrenta orden de aprehensión por fraude millonario

Otro escándalo se cierne sobre la organización de Miss Universo. En medio de las dudas en torno a la victoria de Fátima Bosch, representante de México, trasciende que Jakkaphong Anne Jakrajutatip, copropietaria del certamen, enfrenta una orden de aprehensión por un presunto fraude millonario.

Anne Jakrajutatip / Redes sociales

¿Qué está pasando con la copropietaria de Miss Universo?

Hace algunas horas, se dio a conocer que las autoridades de Bangkok, Tailandia, emitieron una orden de aprehensión contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, tras faltar a una audiencia por el caso de fraude relacionado con su antigua empresa, JKN Global Group, la cual compró Miss Universo en 2022.

Según reportes, el caso de fraude asciende a cerca de un millón de euros, es decir, un poco más de 21 millones 300 mil pesos mexicanos. Se acusa a Anne y su hermana, Pimuna, de haber presentado declaraciones falsas en los estados financieros de 2023 e irregularidades en los registros contables en el primer trimestre de 2024.

La oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha investigado el caso a fondo y se inició un proceso legal en contra de Anne y su hermana. Recordemos que la actual copropietaria de Miss Universo renunció como directora de JKN en junio pasado, poco después de que la SEC confirmara que existía una investigación contra ella y su hermana.

La audiencia a la que faltó la empresaria de 46 años era vital en el caso, ya que leería la sentencia de este proceso. Cabe destacar que, desde que comenzó el caso legal, Anne ha mantenido un perfil bajo tanto de forma pública como en redes sociales.

¿Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, irá a la cárcel?

De acuerdo con diversos reportes de medios locales, la ubicación de Anne Jakrajutatip es desconocida. Incluso, se ha especulado que la empresaria pudo haber huido de Tailandia para no enfrentar el proceso legal.

Esto solo se ha reforzado ante la falta de pronunciamiento de Anne o su equipo legal. Ni siquiera la organización de Miss Universo ha dicho nada de este asunto.

Este escándalo viene en medio de las acusaciones de corrupción que indican que, presuntamente, Fátima Bosch, representante de México, ganó el certamen por ciertas irregularidades. En una entrevista para TVNotas, una fuente anónima platicó que, aparentemente, Bosch era cercana a la organización y hasta la llegaba a invitar a unas cenas “privadas”.

“Para quienes estábamos detrás, la cercanía, los privilegios y la protección hacia Fátima no parecían casualidad. Y sí, la sensación interna era que había intereses muy grandes moviendo hilos para que ella llegara hasta donde llegó”, resaltó.

¿Quién es la copropietaria de Miss Universo?

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip es una mujer transgénero y empresaria de 46 años, originaria de Tailandia.

Nació el 17 de abril de 1979

En su momento, fue nombrada como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo.

Hace algunos años, fundó JKN Global Group.

En 2022, adquirió Miss Universo por 20 millones de dólares.

Debido a diversos problemas financieros, en 2024 vendió el 50% de las acciones del certamen Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

