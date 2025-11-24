¿Fátima Bosch perderá la corona de Miss Universo? Exjuez alistaría demanda para revocar su victoria

Más escándalos eclipsan la victoria de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025. Luego de que Omar Harfouch, exjuez del certamen, denunciara presuntas irregularidades en su triunfo, ahora trasciente que, supuestamente, alistaría acciones legales para que se le quite la corona a la tabasqueña.

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Qué ha dicho Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo?

El martes 18 de noviembre, Omar Harfouch anunció que renunciaba como juez en Miss Universo 2025. También denunció que, presuntamente, se escogió al top 30 con base a las “relaciones personales y cercanía con diversas participantes”.

Por si esto fuera poco, aseguró que Fátima solo ganaría el certamen por los negocios que, presuntamente, su padre, Bernardo Bosch, tiene con Raúl Rocha, presidente del concurso.

Ante estas acusaciones, la organización lanzó un comunicado negando lo dicho por Omar y asegurando que la selección se hizo de manera transparente.

“La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO”, manifestó.

En tanto que Rocha declaró ante los medios de Harfouch solo está mintiendo para “llamar la atención” y sostuvo que este último realmente fue despedido.

Fátima Bosch / Redes sociales

Te recomendamos: Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y esta fue la polémica reacción de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco

¿Fátima Bosch dejará de ser Miss Universo?

Recientemente, Omar Harfouch declaró que ya se está asesorando con un equipo legal para presentar una “denuncia formal” contra la organización de Miss Universo. Esto, con el objetivo de que se investiguen los supuestos fraudes cometidos.

“He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo. Quiero hacer justicia a los concursantes, especialmente a los 106 países que fueron expulsados tres días antes del programa por una misteriosa ‘entidad’ (el presunto jurado improvisado)” Omar Harfouch

También compartió una especie de manifiesto en redes sociales, en el cual, entre otras cosas, exige que Bosch renuncie a la corona, afirmando que hay pruebas de los supuestos tratos entre el padre de la tabasqueña y Rocha.

Cabe destacar que, en medio de esta controversia, Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y que formó parte del jurado de este año, dio un polémico comentario. Y es que mencionó que, cuando ella concursó en el certamen, había un auditor que se encargaba de que los procesos se siguieran al pie de la letra.

“Debo precisar que, cuando yo competí en 2005 y en años anteriores, siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados firmados por una firma contable. Me gustaría que regrese eso. Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como jurado”, indicó.

¿Qué ha dicho Fátima Bosch sobre las acusaciones relacionadas con su victoria en Miss Universo?

Fátima Bosch no se ha pronunciado de manera directa ante las acusaciones relacionadas con su triunfo en Miss Universo. No obstante, en su momento, aseguró que, pese al “hate”, ella seguirá “brillando”.

“Tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo. Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas”, expresó.

Las redes sociales siguen divididas. Si bien algunos siguen celebrando su triunfo, otros siguen poniendo en duda su victoria y desean que se haga una investigación a fondo para saber si realmente la tabasqueña merecía ganar.

