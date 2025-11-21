Fátima Bosch: Esta es la presunta cifra millonaria y los privilegios que recibirá la nueva Miss Universo 2025

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 marcó una noche histórica no solo para México, sino también para el certamen internacional que celebró su edición número 74 en Tailandia. Más allá del impacto generado en nuestro país, Fátima también tiene el compromiso, como reina, de cumplir con una serie de actividades y dinámicas a lo largo de un año. Ante esto, también hay una millonaria cantidad de por medio como premio de su logro. ¿Cuánto dinero habría ganado?

¿Cómo quedó el top 5 de Miss Universo 2025?

La noche del 20 de noviembre para México y la mañana del 21 de noviembre para Tailandia, dejó un hecho histórico para nuestro país, luego de que Fátima Bosch se coronará en Miss Universo 2025, siendo la cuarta mexicana en obtener dicha distinción.

México venció en la “final” a la anfitriona Tailandia, pues ambas fueron las últimas representantes en ser mencionadas en la ronda final.

El top 5 quedó de la siguiente manera:



Fátima Bosch - México Praveenar Singh - Tailandia Stephany Abasali - Venezuela Ahtisa Manalo - Filipinas Olivia Yacé - Costa de Marfil

Bosch, originaria de Tabasco, se levantó con la corona frente a las polémicas y problemas que sufrió a lo largo de las últimas semanas. En redes sociales se compartieron vídeos a las afueras del lugar donde se llevó a cabo el certamen, donde cientos de tailandeses abuchearon a la mexicana.

¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch por ser Miss Universo 2025?

En la edición anterior, Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo Dinamarca, fue quien ganó la corona. La modelo europea recibió un monto total de 250 mil dólares, cinco millones de pesos mexicanos. A esto, se le sumó un salario mensual de 50 mil dólares, es decir, aproximadamente 1 millón de pesos mensuales.

Esta información fue confirmada por Telemundo, en donde señalan que este año el premio supuestamente sería igual que el pasado.

Y la cosa no para ahí, la gran ganadora de la noche también sería acreedora a presuntamente poder vivir en un lujoso departamento en Nueva York mientras esté su reinado, dentro del cual, gozará una serie de privilegios extra.

Como parte de las ventajas adicionales, contaría con presunto apoyo de maquillistas, estilistas profesionales y especialistas encargados de su imagen y bienestar. Del mismo modo, el paquete de premios supuestamente incluiría diversos patrocinios, entre ellos boletos de avión gratuitos, especialmente para sus traslados a eventos oficiales, según reportaron.

¿Por qué tachan de “falsa” ganadora a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Hace apenas dos días, Omar Harfouch, juez que había sido designado para Miss Universo 2025, presentó su renuncia al certamen, esto a partir de revelar que hubo “una falta de transparencia en el proceso de selección de las finalistas”.

La noticia rápidamente generó reacciones encontradas en redes sociales, pues muchos pusieron en tela de juicio el resultado real de la competencia. Por otra parte, horas después de coronarse Fátima, Harfouch reapareció y dijo lo siguiente:

“Miss Mexico is a fake winner (Miss México es una ganadora falsa). Miss Mexico is a FAKE Miss Universe and I will tell you why (Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué)”. Omar Harfouch

Harfouch aseguró que, un día antes del certamen, grabó una entrevista en la que supuestamente ya se anticipaba que Fátima Bosch resultaría ganadora de Miss Universo 2025. Añadió que dicho material, según comentó, sería difundido por HBO como parte de su argumento para exponer el presunto fraude.

