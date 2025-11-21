Miss Universo 2025: Esta es la ganadora del certamen de belleza hoy 20 de noviembre, ¿la mexicana Fátima Bosch?

Hoy, 20 de noviembre, se conocerá quién se llevará la corona de Miss Universo 2025. Luego de la controversia que protagonizó Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil, finalmente, el mundo se enterará de quién tendrá el reinado que le pertenecía a Victoria Kjær. En Bangkok, 122 participantes de distintos países competirán directamente entre sí en desafíos donde no solo se evaluará su belleza, sino también su inteligencia, carisma y diversas capacidades.

Cabe señalar que Fátima Bosch, representante de México, pese a la controversia con Nawat Itsaragrisil, así como el accidente que vivió hace unos días, se consolidó en el público como una de las favoritas. ¿Ganará la corona?

¿Quién fue la ganadora de Miss Universo 2025? Esto paso en el certámen de belleza / IG: @missuniversethailand

¿Quiénes son el top 30 de Miss Universo 2025?

La 74 edición de Miss Universo 2025 ha generado total revuelo. Incluso, por la filtración de una lista que habría revelado supuestamente quiénes serían el top 30. Pese a estos rumores, quienes quedaron seleccionadas en el certamen fueron:



India - Manika Vishwakarma Guadalupe - Ophély Mézino China - Zhao Na Tailandia - Praveenar Singh República Dominicana - Jennifer Ventura Brasil - Gabriela Lacerda Rwanda - Solange Keita Costa de Marfil - Olivia Yacé Colombia - Vanessa Pulgarín Países Bajos - Nathalie Mogbelzada Cuba - Lina Luaces Bangladesh - Tangia Methila Japón - Kaori Hashimoto Puerto Rico - Zashely Alicea Estados Unidos - Audrey Eckert México - Fátima Bosch Filipinas - Ahtisa Manalo Zimbabwe - Lyshanda Moyas Costa Rica - Mahyla Roth Malta - Julia Cluett Chile - Inna Moll Canadá - Jaime VandenBerg Miss Universo Latina - Yamilex Hernández Croacia Venezuela - Stephany Abasali Guatemala - Raschel Paz Palestina - Nadeen Ayoub Nicaragua - Itza Castillo Francia - Ève Gilles Paraguay - Yanina Gómez

30 de las 122 participantes fueron preseleccionadas para formar parte de la gala de coronación. De ese grupo se definirá posteriormente al top 12, quienes regresarán al escenario para presentarse en traje de baño y así seleccionar a las cinco finalistas.

Las concursantes que avancen deberán enfrentar dos rondas de preguntas y respuestas para demostrar su capacidad de comunicación. Al final, se revelará a la nueva Miss Universo 2025.

Miss Universo 2025 logo / Redes sociales

Fátima Boch hace su primera aparición en el escenario de Miss Universo 2025

Fátima Bosch, representante de México, cautivó al público son su presentación en el escenario. Como era natural tuvo un entrada espectacular con el tradicional grito:

“¡Fátima Bosch Fernández. ¡Viva México!” Fátima Bosch

La joven hizo su aparición portando un traje de dos piezas en las que resaltó su peinado de ondas. ¡El público no dejó de aplaudir!

Fátima Bosch pasa al top 12 en Miss Universe 2025

Fátima Bosch se anunció como una de las doce finalistas. Antes de ser anunciada, desfiló en traje de baño y compartió un emotivo mensaje con el que buscó inspirar a mujeres y niñas.

“Quisiera que todas las mujeres y todas las niñas sepan que soy suficientes que hay belleza en sus almas, que no tengan miedo de ser ellas mismas, porque hoy en día la sociedad ha estereotipado a las mujeres, mi deseo es traer amor a todos los lugares, donde hay sufrimiento”, comentó.

Estas son las 12 finalistas que avanzan en la competencia:

Chile – María Ignacia Moll

Colombia – Vanessa Pulgarín

Cuba – Lina Luaces

Guadalupe – Ophély Mézino

México – Fátima Bosch

Puerto Rico – Zashley Alicea Rivera

Venezuela – Stephany Abasali

China – Zhao Na

Filipinas – Ahtisa Manalo

Tailandia – Veena Praveenar Singh

Malta – Julia Cluett

Costa de Marfil – Olivia Yacé



Fátima Bosch llega al top 12 de Miss Universo 2025. / Captura de pantalla

Fátima Bosch se luce en vestido de noche y queda en el top 5 de finalistas

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, lució un vestido rojo brillante ceñido al cuerpo, cubierto de un bordados dorados que destacaban tanto en el torso como en las mangas largas y el cuello alto estilo mandarín. Lució elegante y fue elogiada por Dayanara Torres, host del evento, quien afirmó que el rojo fue un tono acertado para representar a México.

Como complemento, el atuendo incorpora una capa translúcida, que se despliega al caminar lo cual le aportó presencia sobre el escenario. La candidata completó el look con joyería dorada.

Fátima Bosch se luce con atuendo rojo en la categoría de vestidos de noche. / Captura de pantalla

Fátima Bosch es nombrada entre el top 5 de finalistas. Junto a Miss Venezuela, Miss Filipinas, Miss Costa de Marfil y Miss Tailandia.

Durante la sesión de preguntas, a Fátima Bosch, representante de México, se le cuestionó: “¿Cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías la plataforma de Miss Universo para hacer del mundo un lugar más seguro para las mujeres?”

Con seguridad y firmeza, la mexicana respondió:

“Como mujer quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás, porque hoy estamos aquí para crear el cambio. Somos mujeres que debemos pararnos con valentía; las mujeres que alzamos la voz somos las que hacemos historia.”

Fátima Bosch en la sección de preguntas de Miss Universe 2025. / Captura de pantalla

¿Quién ganó Miss Universo 2025?

Victoria Kjær, quien ostentó el título de Miss Universo 2024, subió al escenario para dar por concluido su reinado y despedirse de la organización.

Durante su emotivo mensaje, compartió las lecciones que le dejó su año como reina de belleza y enfatizó que el servicio va más allá de ser un simple lema en el escenario: “Los títulos terminan, el propósito no”, expresó entre lágrimas.

Costa del Marfil quedo en quinto lugar, el cuarto lugar fue para Miss Filipinas, tercer lugar para Miss Venezuela y ¡Fátima Bosch, representante de México, se coronó como Miss Universo 2025!

