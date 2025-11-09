Estalla escándalo en Miss Universo 2025: Madre de Fátima Bosch confronta a Nawat tras agresión verbal

En medio de la controversia que estalló durante Miss Universo 2025, la madre de la representante mexicana, Vanessa Ferbal, compartió un mensaje que se volvió tendencia en redes sociales. Su publicación surgió después de que su hija, Fátima Bosch, fuera agredida verbalmente por el director ejecutivo del certamen, Nawat Itsaragrisil, en un evento realizado en Tailandia. Las reacciones no se hicieron esperar, y el hecho abrió un nuevo debate sobre el trato hacia las participantes dentro de la competencia internacional.

Lo ocurrido ha colocado nuevamente a Miss Universo en el centro de la conversación, mientras seguidores del concurso, activistas y figuras públicas analizan las implicaciones del altercado.

Te puede interesar: Fátima Bosch va con todo rumbo a Miss Universo 2025: ¡la primera tabasqueña en representar a México!

Fátima Bosch, modelo mexicana / Redes sociales

¿Por qué se dio el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025?

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil surgió durante un evento relacionado con las actividades oficiales de Miss Universo 2025 en Tailandia. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y medios especializados en concursos de belleza, la tensión inició cuando la representante mexicana cuestionó ciertos señalamientos y actitudes que, presuntamente, el director ejecutivo del certamen habría dirigido hacia ella. Testigos mencionaron que el intercambio verbal se elevó de tono, lo que generó incomodidad entre las participantes presentes.

Ante esta situación, la reacción de Itsaragrisil fue llamar a personal de seguridad argumentando que se sintió intimidado durante la discusión. Esta decisión provocó una inmediata respuesta pública, despertando dudas sobre la forma en que se gestionan los desacuerdos dentro de la organización y señalando un ambiente hostil hacia Bosch. El hecho circuló rápidamente en plataformas digitales, donde videos y testimonios se viralizaron, incrementando el escrutinio sobre la organización del certamen.

Te puede interesar: Maribel Guardia: así inició su carrera a los 19 años en su paso por Miss Universo, FOTOS

Director de Miss Universo Tailandia llora tras haber insultado a Fátima Bosch / Redes sociales

¿Qué dijo la madre de Fátima Bosch sobre el ataque verbal en Miss Universo 2025?

Vanessa Ferbal publicó un mensaje en redes sociales dirigido a su hija. En su texto, describió el momento como una prueba de carácter y destacó la manera en que Bosch respondió ante los comentarios del directivo. Señaló que la vio actuar con firmeza “sin violencia” y resaltó su postura como ejemplo de defensa personal ante situaciones adversas.

Posteriormente, Ferbal reconoció que como madre quiso protegerla del dolor, pero aseguró que la respuesta de Bosch le demostró que está preparada para enfrentar escenarios complejos por sí misma. También subrayó la importancia de que las mujeres establezcan límites, mantengan su valor personal y no permitan que nadie las haga dudar de su valía. Su publicación alcanzó gran difusión, generó mensajes de apoyo hacia Bosch y abrió un espacio de reflexión entre usuarias que compartieron experiencias similares en redes.

Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valioso. Como madre, una quiere proteger siempre, evitarle el dolor… pero hoy entendí que mi hija ya sabe protegerse sola. Y eso me llena de orgullo. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos. Ella no solo se defendió a sí misma: defendió su esencia, su historia, y todo lo que le hemos enseñado con amor. Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía, pensé: “valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era”. Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar… y eso la hace grande. Es mi hija, y es un MUJERÓN. Te adoro Fátima de la Luz. Vanessa Ferbal

Te puede interesar: Alicia Machado defiende a Fátima Bosch tras insulto del director de Miss Universo Tailandia: “Chino inmundo”

Mamá de Fátima Bosch / Captura de pantalla

¿Qué consecuencias tendrán Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universe 2025 después de la discusión?

La controversia desatada tras el altercado entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch generó repercusiones inmediatas dentro del certamen, así como en la percepción pública del evento. La discusión provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta del directivo y exigieron medidas disciplinarias. La viralización de videos y testimonios impulsó que la Organización Miss Universo iniciara una revisión interna del comportamiento del empresario tailandés durante sus funciones como anfitrión.

A nivel institucional, la organización global anunció acciones legales y corporativas para separar a Itsaragrisil de cualquier responsabilidad operativa durante la edición 2025. Asimismo, se informó que su participación sería limitada o nula en actividades oficiales, mientras ejecutivos y directores nacionales supervisan de cerca el desarrollo del concurso para garantizar un ambiente adecuado para las participantes.

Como consecuencia adicional, varias delegadas externaron apoyo a la representante mexicana, lo que fortaleció el clima de solidaridad entre candidatas. El incidente también generó que medios internacionales dedicaran espacios al análisis del trato hacia las concursantes, así como a la relevancia de protocolos internos que definan límites claros durante la ejecución de eventos privados.

Hasta el momento, Fátima Bosch continúa en la competencia. Su permanencia ha sido interpretada por algunos sectores como señal de que el conflicto no afecta su posición dentro del certamen. No obstante, la situación generó debates acerca del ambiente organizacional y la cercanía emocional entre autoridades y participantes.

Te puede interesar: Tras insultar a Fátima Bosch, director de Miss Universo Tailandia rompe en llanto y se disculpa nuevamente