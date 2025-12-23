Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en la caravana navideña en Tabasco y desata debate en redes

La ex Miss Universo Lupita Jones volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras emitir declaraciones sobre la actual ganadora del certamen, Fátima Bosch. Sus palabras surgieron luego de que se difundieran videos en redes sociales donde la reina de belleza participa bailando en una caravana navideña junto a habitantes de su natal Tabasco.

La escena, que fue ampliamente compartida en plataformas digitales, provocó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios celebraron la cercanía de Bosch con la gente, otros cuestionaron si ese tipo de apariciones son acordes con el rol que representa una Miss Universo. En ese contexto, Lupita Jones lanzó una crítica que rápidamente se viralizó y alimentó el debate.

Lupita Jones conferencia de prensa / Estefanía Ramírez

¿Qué dijo Lupita Jones sobre Fátima Bosch y su participación en la caravana?

La declaración que detonó la polémica fue atribuida directamente a Lupita Jones, quien en una entrevista en Como en casa TV señaló que el comportamiento de Fátima Bosch durante la caravana no correspondía, desde su perspectiva, con el título que ostenta actualmente.

“Miss Universo no es ‘la Flor Tabasco’”, expresó Jones, haciendo referencia al certamen regional que Bosch ganó en el pasado antes de obtener la corona internacional. La frase fue replicada en distintos espacios digitales y retomada por cuentas dedicadas al entretenimiento y la farándula.

Según lo difundido, Jones consideró que el cargo de Miss Universo implica ciertos estándares de comportamiento distintos a los de concursos locales o estatales. Sus palabras se interpretaron como una crítica directa a la manera en que Bosch decidió convivir con el público durante el evento navideño.

Estas declaraciones colocaron nuevamente a Lupita Jones en el centro del debate mediático, especialmente por su papel histórico dentro de los certámenes de belleza en México y su influencia en la franquicia nacional.

¿Qué ocurrió durante la caravana navideña de Fátima Bosch en Tabasco?

El hecho que originó la discusión ocurrió durante una caravana navideña organizada en Tabasco, estado de origen de Fátima Bosch. En los videos que circularon en redes sociales se observa a la Miss Universo bailando y conviviendo de manera cercana con los asistentes.

La presencia de Bosch en el evento fue recibida con entusiasmo por parte del público local, que se acercó a saludarla y grabar el momento. La difusión del material audiovisual provocó una rápida reacción en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde se compartieron fragmentos del baile y comentarios relacionados con su actitud.

El evento no contaba con un posicionamiento oficial previo por parte de la organización Miss Universo, y hasta ahora no se ha informado que la participación de Bosch haya contravenido alguna norma interna del certamen. Sin embargo, la exposición del momento fue suficiente para detonar una discusión pública sobre el rol y la imagen de una reina de belleza internacional.

Fátima Bosch / Facebook

¿Por qué se volvió polémico el comentario de Lupita Jones hacia Fátima Bosch?

Tras difundirse la postura de Lupita Jones, las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de discusión. Usuarios de distintas plataformas reaccionaron tanto a los videos de la caravana como a las declaraciones de la ex Miss Universo.

En comentarios compartidos en TikTok, X e Instagram, algunos internautas defendieron la espontaneidad y cercanía de Fátima Bosch, mientras otros retomaron la crítica de Jones para cuestionar si una Miss Universo debe mantener una imagen más protocolaria.

Paralelamente, varios usuarios recordaron episodios pasados relacionados con la franquicia encabezada por Lupita Jones, señalando que ha sido objeto de cuestionamientos en años recientes por su formato y falta de adaptación a cambios sociales. Estos señalamientos también se viralizaron, alimentando aún más la conversación digital.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones de Jones. Tampoco su equipo ha difundido algún posicionamiento público al respecto. La ausencia de un pronunciamiento directo no ha frenado la conversación, que continúa activa en redes sociales y espacios de espectáculos.

